"Все знал заранее". Почему родные Шукшина считают, что его убили
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма режиссера Василия Шукшина "Печки-лавочки". Иван Расторгуев - актер Василий Шукшин. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "У него было предчувствие", — говорила жена Василия Шукшина через двадцать лет после его смерти. Накануне трагедии актер рисовал на пачке сигарет и произнес странные слова: "Горы, небо, дождь... Похороны". Через несколько часов его нашли мертвым. Официальная причина — сердечный приступ. Но почему жена, друзья и коллеги актера до сих пор не верят врачам и говорят об убийстве?
Последняя смена
Ночь на 2 октября 1974 года стала роковой для советского кинематографа. Василий Шукшин, снимавшийся в фильме "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, был найден мертвым в каюте теплохода "Дунай". Съемочная группа жила на судне, пришвартованном в донской станице Клетской.
Тело обнаружил лучший друг актера Георгий Бурков. Накануне он стал свидетелем странного поведения Василия Макаровича — тот задумчиво рисовал на пачке сигарет и на вопрос "что изображаешь?" ответил: "Горы, небо, дождь... Похороны". Мрачное предчувствие сбылось через несколько часов.
Кадр из кинофильма " Они сражались за Родину". Студия "Мосфильм"
Официальный диагноз — сердечная недостаточность. Но уже на следующий день поползли слухи об убийстве. Почему никто из близких не поверил врачам?
Подозрительная сцена преступления
Каюта выглядела так, будто в ней что-то искали. Рукописи Шукшина были разбросаны по полу, хотя иллюминатор был закрыт и сквозняка быть не могло. Василий Макарович отличался педантичностью — сам устроить такой беспорядок не мог.
Понятые зафиксировали: тело лежало в поперек кровати, вокруг валялись бумаги. В воздухе стоял резкий запах корицы — именно так пахнет инфарктный газ, вызывающий спазмы сердца. Случайность или улика?
Василий Шукшин в фильме "Печки-лавочки"
На официальных криминалистических фотографиях Шукшин уже лежит ровно, руки сложены на груди, а в каюте полный порядок.
Таинственный кофе и слежка
Бурков вспоминал о "неожиданной" чашке кофе, найденной в каюте. Шукшин не заказывал ее и считал "подарком" от кого-то из съемочной группы. Прямо об отравлении друг не говорил, но намеки звучали неоднократно.
Жена актера Лидия Федосеева-Шукшина утверждала: за мужем в Москве следил странный человек невысокого роста. Она замечала его и на съемках. Режиссер Сергей Бондарчук знал этого человека, но отказался назвать имя.
Лидия Федосеева-Шукшина
Через несколько лет оператор Анатолий Заболотцкий встретил в Волгограде некоего Алексея, который участвовал в эвакуации тела. Тот рассказал: операцией руководил неизвестный мужчина — "невысокого роста, широкоплечий и без шеи". Покидая каюту, он грубо приказал навести порядок и сложить разбросанные бумаги.
Сердце старика
Тело отправили в Волгоград для вскрытия. Результат удивил даже опытных патологоанатомов: сердце 45-летнего мужчины оказалось "мягким, истощенным, как у глубокого старика".
Парадокс в том, что незадолго до съемок Шукшин проходил полное обследование в Кремлевской больнице — самой престижной клинике СССР. Кардиограмма не выявила никаких проблем с сердцем. Врачи разрешили даже пить кофе, ограничившись рекомендацией бросить курить.
© РИА Новости / Л. Кирпичникова | Перейти в медиабанкРежиссер Василий Шукшин во время съемок фильма на киностудии имени М. Горького
Режиссер Василий Шукшин во время съемок фильма на киностудии имени М. Горького
Как здоровое сердце за несколько недель могло превратиться в орган умирающего старца? Медицина таких случаев не знает.
Цинковый гроб и отказ от экспертизы
Тело Шукшина доставили в Москву в запаянном цинковом гробу. Просьбы близких о повторной экспертизе игнорировались. Лидия Федосеева-Шукшина через двадцать лет после трагедии прямо заявляла: "Я убеждена — его убили. У него было предчувствие".
В версию убийства верили друзья Георгий Бурков, Алексей Ванин, Анатолий Заболотцкий, режиссер Сергей Бондарчук, актер Панкратов-Черный. Неужели все они ошибались?
Кинорежиссер Сергей Бондарчук
Опасный фильм о народном бунтаре
За что могли убить Шукшина? В середине 1970-х в ЦК КПСС боролись две группировки — "западники" и "почвенники". Шукшин стал "народной звездой" после "Калины красной", которую посмотрели 62 миллиона человек. Фильм понравился даже Брежневу.
Новый статус позволил Василию Макаровичу получить разрешение на съемки картины о Степане Разине по собственному роману "Я пришел дать вам волю". Главную роль планировал играть сам. Съемки должны были начаться в конце осени 1974 года.
Русский писатель, режиссер и актер Василий Макарович Шукшин
Но как отреагировал бы советский народ на образ мятежника в исполнении любимого актера? В те времена любое упоминание о бунте против власти воспринималось как опасность, даже намек на протест мог стоить карьеры или свободы.
Кому мешал народный артист
Шукшин открыто критиковал советскую бюрократию, что отражалось в его фильмах и рассказах. Он пытался снять картину о восстании заключенных на Чукотке — аллегорию на вечный конфликт народа и власти. Получил отказ, но не сдавался.
Отец Василия Макаровича был репрессирован как "враг народа". Сын переживал эту несправедливость и не скрывал своих взглядов. В эпоху "развитого социализма" такая позиция могла стоить жизни.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме "Калина красная", 1973 год
Василий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме "Калина красная", 1973 год
Возможность провести операцию по устранению была только у КГБ или высокопоставленных московских чиновников. Других структур с такими возможностями в СССР просто не существовало.
Боль земли русской
Прямых доказательств убийства нет до сих пор. Официального пересмотра дела не было. Но череда подозрительных деталей не дает покоя: странная чашка кофе, запах корицы, состояние сердца, отказ от повторной экспертизы.
© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкНадгробный памятник писателю Василию Макаровичу Шукшину на Новодевичьем кладбище
Надгробный памятник писателю Василию Макаровичу Шукшину на Новодевичьем кладбище
Была ли смерть Шукшина трагической случайностью или умышленным устранением неудобного артиста? Ответа не даст уже никто. Но народная память о выдающемся писателе и режиссере жива — как и сомнения в том, что все было именно так, как нам рассказали.