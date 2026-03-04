Рейтинг@Mail.ru
Умерла заслуженная артистка России Ольга Кириченко
Культура
 
17:09 04.03.2026
Умерла заслуженная артистка России Ольга Кириченко
Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко скончалась на 87-м году жизни, сообщили в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина. РИА Новости, 04.03.2026
© Фото : Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина/ВКонтактеЗаслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко
Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко скончалась на 87-м году жизни, сообщили в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина.
"Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина с глубокой скорбью сообщает о кончине заслуженной артистки России Ольги Леонидовны Кириченко", - говорится в сообщении в группе театра в соцсети "ВКонтакте".
Коллектив театра выразил соболезнования родственникам, друзьям и поклонникам артистки. Прощание с ней состоится 5 марта с 11.00 до 13.00 в фойе театра.
Кириченко окончила Театральное училище имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. С 1961 года она служила в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина, где сыграла свыше 200 театральных ролей.
 
