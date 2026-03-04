https://ria.ru/20260304/kirichenko-2078529508.html
Умерла заслуженная артистка России Ольга Кириченко
Умерла заслуженная артистка России Ольга Кириченко - РИА Новости, 04.03.2026
Умерла заслуженная артистка России Ольга Кириченко
Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко скончалась на 87-м году жизни, сообщили в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:09:00+03:00
2026-03-04T17:09:00+03:00
2026-03-04T17:09:00+03:00
культура
рсфср
россия
москва
василий шукшин
евгений вахтангов
новости культуры
ольга кириченко (артистка)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078528741_96:109:1153:703_1920x0_80_0_0_12141645933684f53792ee3683c0d05c.jpg
рсфср
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078528741_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_159a1b37727550c3209406b2a347ec72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, россия, москва, василий шукшин, евгений вахтангов, новости культуры, ольга кириченко (артистка)
Культура, РСФСР, Россия, Москва, Василий Шукшин, Евгений Вахтангов, Новости культуры, Ольга Кириченко (артистка)
Умерла заслуженная артистка России Ольга Кириченко
Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко умерла в возрасте 86 лет