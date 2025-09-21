https://ria.ru/20250921/shukshin-2043291318.html

Суд установил подробности дела о передаче прав на произведения Шукшина

2025-09-21T08:29:00+03:00

василий шукшин

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вдова советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина была вменяема, когда передавала дочери Марии Шукшиной свою долю авторских прав на его произведения, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Судебный спор о правах на произведения шел в московском суде более года по иску другой дочери писателя Ольги Шукшиной, которая просила признать договор передачи прав недействительным. Как указано в материалах дела, представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной отмечала, что та не собиралась дарить свою долю. По словам юриста, она думала, что документы были связаны с контролем за порядком авторских начислений, а не с безвозмездным отчуждением доли в исключительном авторском праве. Как подчеркнула юрист, спорный документ ее доверительница подписала, "не вникая в юридическую суть", кроме того, она "страдала органическими нарушениями протекания познавательных процессов, что существенно ограничивало способность к свободному волеизъявлению". Однако суд не поверил этим доводам. "Суд также учитывает, что на момент заключения оспариваемого договора ответчик не была признана недееспособной, каких-либо медицинских диагнозов или заболеваний, способных повлиять на формирование воли к заключению оспариваемой сделки, не установлено", - сказано в решении суда. Там отмечается, что также нет доказательств того, что ее "воля сформировалась под влиянием факторов, нарушающих нормальный процесс ее формирования". Кроме того, суд выслушал двоюродную сестру Шукшиной, которая утверждала, что та советовалась с ней относительно передачи наследства дочери Маше для того, чтобы произведения ее супруга популяризировались. Помимо этого, суд учел, что истец пропустила срок исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в иске Исключительное право на объект интеллектуальной собственности означает возможность единолично распоряжаться этими произведениями, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Другие люди или компании могут использовать эти произведения искусства только с согласия собственника. Василий Шукшин - советский режиссер, актер и писатель. Он снял как режиссер-постановщик и написал сценарии к фильмам "Калина красная", "Живет такой парень", "Печки-лавочки", "Ваш сын и брат" и другие. Шукшин написал два романа, три повести, три пьесы и больше сотни рассказов. Многие из его произведений экранизированы, а также были поставлены и до сих пор ставятся на сценах российских театров. Он умер в 1974 году.

2025

Варвара Скокшина

