"Они сражались за Родину": как снимали самый эпичный фильм о войне
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Шукшин (слева) в роли Лопахина и Георгий Бурков (справа) в роли Копытовского в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину"
Василий Шукшин (слева) в роли Лопахина и Георгий Бурков (справа) в роли Копытовского в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину"
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За кадром легендарной военной драмы Сергея Бондарчука скрывается история, достойная отдельного фильма: сожженные хутора, тонны взрывчатки, бунт против генеральских мемуаров и внезапная смерть главного актера. В 2025 году исполнилось 50 лет со дня выхода "Они сражались за Родину" — картины, где каждый кадр пропитан фронтовой правдой, а съемочный процесс превратился в настоящую битву.
Бунт против генералов
В 1973-м Госкино СССР поставило задачу создать фильм к 30-летию Победы над Германией, который должен был отличаться реалистичностью батальных сцен. Режиссером был выбран Сергей Бондарчук, известный после своей эпопеи "Война и мир".
Кинорежиссер Сергей Бондарчук
Получив предложение снять картину о Великой Отечественной войне, Бондарчук столкнулся с проблемой выбора сценария. Ему предложили использовать книгу министра обороны СССР маршала Андрея Гречко "Битва за Кавказ". Однако режиссер отказался, заметив, что в ней нет героизма солдат, а лишь упоминаются звания и должности.
В качестве альтернативы он предложил роман Михаила Шолохова "Они сражались за Родину", который отражал не только победы, но и потери. Благодаря Шолохову и Бондарчуку проект получил одобрение, так как считалось, что они не допустят антисоветчины.
Писатель Михаил Шолохов
Поиск актеров
В выборе актера на роль рядового Петра Лопахина Сергей Бондарчук изначально видел только Василия Шукшина. Однако Шукшин отказался, так как планировал написать сценарий и снять фильм о Степане Разине.
Однако отдел культуры договорился, что Шукшин начнет работу над своим фильмом сразу после завершения "Они сражались за Родину". Для создания комфортных условий для Шукшина Бондарчук пригласил его друга Георгия Буркова на роль Александра Копытовского. Также режиссер предложил супруге актера, Лидии Федосеевой-Шукшиной, сыграть заведующую молочной фермой Глашу.
Кадр из кинофильма "Они сражались за Родину"
Кандидатура Юрия Никулина на роль рядового Некрасова вызвала бурное сопротивление худсовета. Несмотря на его серьезную работу в фильме "Когда деревья были большими", многие помнили только его комедийные роли. В итоге положительное решение было принято благодаря тому, что Никулин имел боевой опыт.
Роль контуженого бойца Николая Стрельцова Бондарчук предложил Вячеславу Тихонову. Хотя зрители воспринимали Тихонова исключительно как Штирлица из сериала "Семнадцать мгновений весны", именно образ Стрельцова помог изменить это восприятие и открыл новые горизонты для актера.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНонна Мордюкова в художественном фильме "Они сражались за Родину"
Нонна Мордюкова в художественном фильме "Они сражались за Родину"
В фильме также снялись такие звезды, как Николай Губенко, Иннокентий Смоктуновский и Нонна Мордюкова. Даже в массовых сценах участвовали профессиональные актеры, что придавало дополнительную жизнь второстепенным ролям.
Максимально реалистичные съемки и смерть Шукшина
По настоянию Шолохова фильм "Они сражались за Родину" снимали в местах реальных боев. Перед приездом группы саперы очистили поля от неразорвавшихся снарядов. В мае 1974 года рядом со станицей Клетской развернулось массовое киносражение, где использовали манекены с лицами известных актеров, создавая иллюзию настоящих жертв.
Для одной из сцен сожгли хутор Мелологовский, выкупив дома у местных жителей и построив им новое жилье. Также сожгли поле пшеницы, компенсировав убытки колхозу. Художником-постановщиком был Феликс Ясюкевич.
Кадр из фильма "Они сражались за Родину"
Киногруппа жила на корабле "Дунай", где жара и стесненные условия мешали работе. Первого октября 1974-го сняли финальную сцену, но на следующий день актер и режиссер Василий Шукшин был найден мертвым. Чтобы завершить фильм, вместо него пригласили актера Юрия Соловьева для съемок в полумраке и Игоря Ефимова для озвучивания.
Готовую ленту показали Шолохову 17 апреля 1975 года. Он не сдержал слез, вновь пережив события войны.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПамятник героям фильма "Они сражались за Родину" у здания Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Памятник героям фильма "Они сражались за Родину" у здания Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Фильм, ставший легендой
Фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" остается одной из самых мощных и правдивых картин о Великой Отечественной войне. Его создание было не просто кинопроизводством — это была битва за достоверность, за память, за честь солдат, отстоявших страну.