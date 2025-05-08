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"Клятва режиссера". Неизвестная история создания эпопеи "Освобождение" - РИА Новости, 08.05.2025
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Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск) - РИА Новости, 1920, 02.07.2019
80 лет с начала Второй мировой войны
 
08:00 08.05.2025 (обновлено: 08:06 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/osvobozhdenie-2015492114.html
"Клятва режиссера". Неизвестная история создания эпопеи "Освобождение"
"Клятва режиссера". Неизвестная история создания эпопеи "Освобождение" - РИА Новости, 08.05.2025
"Клятва режиссера". Неизвестная история создания эпопеи "Освобождение"
Эти фильмы видел каждый, кто вырос в СССР, но мало кто знает, как их снимали. О том, почему кинорежиссер Юрий Озеров взялся за киноэпопею, чего это ему стоило и РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:00:00+03:00
2025-05-08T08:06:00+03:00
80 лет с начала второй мировой войны
кенигсберг
ссср
франция
юрий бондарев
иван конев
василий шукшин
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015508780_0:595:2048:1747_1920x0_80_0_0_2a87e3222886906dad606c2e9ffc97bc.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Эти фильмы видел каждый, кто вырос в СССР, но мало кто знает, как их снимали. О том, почему кинорежиссер Юрий Озеров взялся за киноэпопею, чего это ему стоило и какой ценой удалось реализовать столь масштабный проект, — в материале РИА Новости.Кинематографический ответ американцамВ 1962 году в США на экраны вышел фильм "Самый длинный день". Там проводилась четкая линия: разгром гитлеровцев начался только с высадки союзников во Франции летом 1944-го. Юрий Озеров, прошедший войну от Москвы до Кёнигсберга, воспринял это как личное оскорбление."Мне, как старому солдату, было нестерпимо обидно видеть подобные ленты. Хотелось рассказать о том, как все было на самом деле", — говорил он.Еще во время штурма Кёнигсберга он дал себе клятву: если останется жив, обязательно снимет правдивый фильм об этой войне. Упорство Озерова было поразительным — обошел десятки кабинетов Госкино, Министерства обороны и ЦК КПСС, убеждая чиновников в необходимости кинематографического ответа американцам. Для этого требовалась беспрецедентная мобилизация ресурсов: участие армии, специальные разрешения и огромное финансирование.Мрачная шуткаНа пути к экрану "Освобождение" встретило мощное сопротивление цензуры. Первый фильм эпопеи "Огненная дуга" был готов в 1968-м и одобрен военным консультантом генералом Сергеем Штеменко. Но министр обороны Андрей Гречко велел все переделывать.Указания поступали и от высших партийных инстанций. Первый заместитель председателя Совмина СССР Кирилл Мазуров возмутился, что в фильме "Направление главного удара" слабо отобразили роль партизан. Сценаристы Юрий Бондарев и Оскар Курганов переписывали диалоги, добавляли и убирали персонажей. Озеров мрачно шутил: "Я Европу освободил дважды" — столько было пересъемок.Тотальный реализмРежиссер добивался абсолютной достоверности во всех исторических деталях. Лично обратился к председателю КГБ Владимиру Семичастному, чтобы получить секретные архивы разведки времен войны.Снимать старались на местах боев. Когда Озеров узнал, что в Берлине сохранились военные руины, подготовленные к расчистке, организовал срочную киноэкспедицию и успел снять там нужные сцены.В Белоруссии к тому времени болота уже осушили. Но для съемок операции "Багратион" режиссер нашел такие же в 50 километрах от Вильнюса.Макеты, неотличимые от оригиналовРесурсы задействовали колоссальные. В батальных сценах участвовало более 150 советских танков, "загримированных" под технику военных лет. Поскольку немецких "Тигров" не сохранилось, несколько экземпляров специально изготовили на базе танка Т-44.Самолеты тоже "переодевали": советский учебный Як-18 изображал истребитель Як-3, чешский Zlin — "Мессершмитт". Фронтовики иногда замечали технические неточности, но это были сущие мелочи на фоне съемок такого масштаба.В цехах "Мосфильма" изготовили тысячи единиц военного реквизита: каски, ордена, знаки различия. Пластиковые каски внешне были неотличимы от настоящих, и массовка уносила их как сувениры.Несчастный Гитлер с двойной ставкойНемецкий актер Фриц Диц с огромной неохотой согласился сыграть Гитлера. Продюсеры даже прибегли к хитрости — пообещали ему роль Манштейна.Диц уже играл фюрера в театре, и это принесло ему одни неприятности. Несмотря на актерское мастерство, он десятилетиями не получал никаких званий и повышений — мешало клеймо "киношный Гитлер".Советское руководство киностудии, оценив профессионализм Дица, добилось для него двойной ставки. И попросило коллег в ГДР присвоить актеру хоть какое-то звание. Танк под водой и смерть на съемочной площадкеВ сцене переправы через Днепр Озеров хотел показать, как подбитый паром тонет вместе с танком Т-34 и экипажем.Антикварная машина стоила дорого, а риск для каскадера был слишком велик. Администратору удалось договориться с военными, прибыли водолазы, выбрали неглубокое место с твердым дном. После подрыва взрывпакета танк с высунувшимся из люка каскадером скатился в реку и полностью ушел под воду.Там уже ждали аквалангисты. Каскадеру дали подышать из баллона и вытащили на поверхность, а танк, зацепив тросами, вытянули на берег. Никто не пострадал.Когда снимали залп "Катюш", две установки выстрелили по команде, а третья дала осечку. Капитан, сидевший в кабине, принялся исправлять неполадку, не зная, что статисты уже выбежали из укрытий. Полковник выволок его из кабины, не допустив трагедии. Но жертва все-таки была — один из генералов, наблюдавших за съемками, ночью умер от инфаркта.Метро ужаса: один дубль на грани жизни и смертиОсобенно опасными были съемки затопления берлинского метро. Декорацию станции "Кайзергоф" построили в перервинском шлюзе № 11 в московском районе Печатники. Привезли настоящие берлинские вагоны 1940-х.Снимали одним дублем — открыли задвижку шлюза, потоки воды хлынули на станцию. Но произошло непредвиденное: залило электрические кабели кинотехники. От удара током могли погибнуть десятки людей — спасла мгновенная реакция операторов.Маршалы выбирают своих двойниковВ эпопее много реальных исторических персонажей. Маршал Иван Конев забраковал первого актера, назначенного на его роль. Но сразу одобрил Василия Шукшина, который для сходства с военачальником наголо побрился.Маршал Георгий Жуков еще до проб понял, что Михаил Ульянов подходит идеально. Хотя сам актер сомневался, справится ли.Тройку лидеров антигитлеровской коалиции воплотили на экране народный артист Грузинской ССР Бухути Закариадзе (Сталин), артист цирка, представитель известной династии Юрий Дуров (Черчилль) и польский актер Станислав Яськевич (Рузвельт).Международный масштаб съемокНад эпопеей работали творческие группы из СССР, Югославии, Польши, Италии и ГДР, в том числе такие кинозвезды, как Барбара Брыльска, Даниэль Ольбрыхский, Станислав Микульский, Альфред Штруве.Форму для советских солдат получили со складов, где она хранилась со времен войны. Обмундирование для армий других стран шили специально. Мундир для актера, игравшего Сталина, создал портной, который раньше выполнял кремлевские заказы.Юрий Озеров сдержал слово снять правдивое кино о войне. Ценой большого риска для съемочной группы, бесконечных переделок по требованию цензоров и невероятных технических сложностей была создана киноэпопея, ставшая символом Победы для нескольких поколений.
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кенигсберг, ссср, франция, юрий бондарев , иван конев, василий шукшин, мосфильм, т-34, як-18, кпсс
80 лет с начала Второй мировой войны, Кенигсберг, СССР, Франция, Юрий Бондарев , Иван Конев, Василий Шукшин, Мосфильм, Т-34, Як-18, КПСС

"Клятва режиссера". Неизвестная история создания эпопеи "Освобождение"

© РИА НовостиКадр из фильма "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение"
Кадр из фильма Прорыв киноэпопеи Освобождение - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Эти фильмы видел каждый, кто вырос в СССР, но мало кто знает, как их снимали. О том, почему кинорежиссер Юрий Озеров взялся за киноэпопею, чего это ему стоило и какой ценой удалось реализовать столь масштабный проект, — в материале РИА Новости.

Кинематографический ответ американцам

В 1962 году в США на экраны вышел фильм "Самый длинный день". Там проводилась четкая линия: разгром гитлеровцев начался только с высадки союзников во Франции летом 1944-го. Юрий Озеров, прошедший войну от Москвы до Кёнигсберга, воспринял это как личное оскорбление.
"Мне, как старому солдату, было нестерпимо обидно видеть подобные ленты. Хотелось рассказать о том, как все было на самом деле", — говорил он.
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанкЮрий Озеров на съемках художественного фильма "Солдаты свободы"
Юрий Озеров на съемках художественного фильма Солдаты свободы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / В. Уваров
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Юрий Озеров на съемках художественного фильма "Солдаты свободы"
Еще во время штурма Кёнигсберга он дал себе клятву: если останется жив, обязательно снимет правдивый фильм об этой войне.
Упорство Озерова было поразительным — обошел десятки кабинетов Госкино, Министерства обороны и ЦК КПСС, убеждая чиновников в необходимости кинематографического ответа американцам. Для этого требовалась беспрецедентная мобилизация ресурсов: участие армии, специальные разрешения и огромное финансирование.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Освобождение"
Кадр из кинофильма Освобождение - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Кадр из кинофильма "Освобождение"

Мрачная шутка

На пути к экрану "Освобождение" встретило мощное сопротивление цензуры. Первый фильм эпопеи "Огненная дуга" был готов в 1968-м и одобрен военным консультантом генералом Сергеем Штеменко. Но министр обороны Андрей Гречко велел все переделывать.
Указания поступали и от высших партийных инстанций. Первый заместитель председателя Совмина СССР Кирилл Мазуров возмутился, что в фильме "Направление главного удара" слабо отобразили роль партизан.
Сценаристы Юрий Бондарев и Оскар Курганов переписывали диалоги, добавляли и убирали персонажей. Озеров мрачно шутил: "Я Европу освободил дважды" — столько было пересъемок.
© РИА Новости / Филатов | Перейти в медиабанкМинистр обороны СССР Андрей Гречко
Министр обороны СССР Андрей Гречко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Филатов
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Министр обороны СССР Андрей Гречко

Тотальный реализм

Режиссер добивался абсолютной достоверности во всех исторических деталях.
Лично обратился к председателю КГБ Владимиру Семичастному, чтобы получить секретные архивы разведки времен войны.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветский партийный и государственный деятель Владимир Ефимович Семичастный
Советский партийный и государственный деятель Владимир Ефимович Семичастный - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Советский партийный и государственный деятель Владимир Ефимович Семичастный
Снимать старались на местах боев. Когда Озеров узнал, что в Берлине сохранились военные руины, подготовленные к расчистке, организовал срочную киноэкспедицию и успел снять там нужные сцены.
В Белоруссии к тому времени болота уже осушили. Но для съемок операции "Багратион" режиссер нашел такие же в 50 километрах от Вильнюса.
© РИА Новости / Г. Васюкевич | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Огненная дуга" киноэпопеи "Освобождение"
Кадр из фильма Огненная дуга киноэпопеи Освобождение - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Г. Васюкевич
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Кадр из фильма "Огненная дуга" киноэпопеи "Освобождение"

Макеты, неотличимые от оригиналов

Ресурсы задействовали колоссальные. В батальных сценах участвовало более 150 советских танков, "загримированных" под технику военных лет. Поскольку немецких "Тигров" не сохранилось, несколько экземпляров специально изготовили на базе танка Т-44.
Самолеты тоже "переодевали": советский учебный Як-18 изображал истребитель Як-3, чешский Zlin — "Мессершмитт". Фронтовики иногда замечали технические неточности, но это были сущие мелочи на фоне съемок такого масштаба.
В цехах "Мосфильма" изготовили тысячи единиц военного реквизита: каски, ордена, знаки различия. Пластиковые каски внешне были неотличимы от настоящих, и массовка уносила их как сувениры.
© РИА Новости / Г. ВасюкевичНемецкие солдаты и танк "Тигр" в кадре из художественного фильма "Освобождение"
Немецкие солдаты и танк Тигр в кадре из художественного фильма Освобождение - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Г. Васюкевич
Немецкие солдаты и танк "Тигр" в кадре из художественного фильма "Освобождение"

Несчастный Гитлер с двойной ставкой

Немецкий актер Фриц Диц с огромной неохотой согласился сыграть Гитлера. Продюсеры даже прибегли к хитрости — пообещали ему роль Манштейна.
Диц уже играл фюрера в театре, и это принесло ему одни неприятности. Несмотря на актерское мастерство, он десятилетиями не получал никаких званий и повышений — мешало клеймо "киношный Гитлер".
Советское руководство киностудии, оценив профессионализм Дица, добилось для него двойной ставки. И попросило коллег в ГДР присвоить актеру хоть какое-то звание.
© РИА Новости / Г. ВасюковичНемецкий актер Фриц Диц в роли Адольфа Гитлера и немецкий актер Ханньо Хассе в роли Гюнтера фон Клюге в кадре из фильма "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение"
Немецкий актер Фриц Диц в роли Адольфа Гитлера и немецкий актер Ханньо Хассе в роли Гюнтера фон Клюге в кадре из фильма Прорыв киноэпопеи Освобождение - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Г. Васюкович
Немецкий актер Фриц Диц в роли Адольфа Гитлера и немецкий актер Ханньо Хассе в роли Гюнтера фон Клюге в кадре из фильма "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение"

Танк под водой и смерть на съемочной площадке

В сцене переправы через Днепр Озеров хотел показать, как подбитый паром тонет вместе с танком Т-34 и экипажем.
Антикварная машина стоила дорого, а риск для каскадера был слишком велик. Администратору удалось договориться с военными, прибыли водолазы, выбрали неглубокое место с твердым дном. После подрыва взрывпакета танк с высунувшимся из люка каскадером скатился в реку и полностью ушел под воду.
Там уже ждали аквалангисты. Каскадеру дали подышать из баллона и вытащили на поверхность, а танк, зацепив тросами, вытянули на берег. Никто не пострадал.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭпизод переправы через Днепр из фильма Юрия Озерова "Освобождение"
Эпизод переправы через Днепр из фильма Юрия Озерова Освобождение - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Эпизод переправы через Днепр из фильма Юрия Озерова "Освобождение"
Когда снимали залп "Катюш", две установки выстрелили по команде, а третья дала осечку. Капитан, сидевший в кабине, принялся исправлять неполадку, не зная, что статисты уже выбежали из укрытий. Полковник выволок его из кабины, не допустив трагедии.
Но жертва все-таки была — один из генералов, наблюдавших за съемками, ночью умер от инфаркта.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "Освобождение" с участием танков
Кадр из художественного фильма Освобождение с участием танков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Кадр из художественного фильма "Освобождение" с участием танков

Метро ужаса: один дубль на грани жизни и смерти

Особенно опасными были съемки затопления берлинского метро. Декорацию станции "Кайзергоф" построили в перервинском шлюзе № 11 в московском районе Печатники. Привезли настоящие берлинские вагоны 1940-х.
Снимали одним дублем — открыли задвижку шлюза, потоки воды хлынули на станцию. Но произошло непредвиденное: залило электрические кабели кинотехники. От удара током могли погибнуть десятки людей — спасла мгновенная реакция операторов.
© РИА Новости / Н. Никольский | Перейти в медиабанкБой в тоннеле берлинского метро — эпизод фильма Юрия Озерова "Битва за Берлин"
Бой в тоннеле Берлинского метро - эпизод фильма Юрия Озерова Битва за Берлин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Н. Никольский
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Бой в тоннеле берлинского метро — эпизод фильма Юрия Озерова "Битва за Берлин"

Маршалы выбирают своих двойников

В эпопее много реальных исторических персонажей. Маршал Иван Конев забраковал первого актера, назначенного на его роль. Но сразу одобрил Василия Шукшина, который для сходства с военачальником наголо побрился.
Маршал Георгий Жуков еще до проб понял, что Михаил Ульянов подходит идеально. Хотя сам актер сомневался, справится ли.
Тройку лидеров антигитлеровской коалиции воплотили на экране народный артист Грузинской ССР Бухути Закариадзе (Сталин), артист цирка, представитель известной династии Юрий Дуров (Черчилль) и польский актер Станислав Яськевич (Рузвельт).
© РИА Новости / Г. Васюкович | Перейти в медиабанкКадр из исторической киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение" с участием Бухути Закариадзе (в роли Иосифа Сталина), Юрия Дурова (в роли Уинстона Черчилля), Станислава Яськевича (в роли Франклина Рузвельта) и других актеров в ролях видных политических и военных деятелей
Кадр из исторической киноэпопеи Юрия Озерова Освобождение с участием Бухути Закариадзе (в роли Иосифа Сталин), Юрий Дурова (в роли Уинстона Черчилля), Станислава Яськевича (в роли Франклина Рузвельта) и других актеров в ролях видных политических и военных деятелей - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Г. Васюкович
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Кадр из исторической киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение" с участием Бухути Закариадзе (в роли Иосифа Сталина), Юрия Дурова (в роли Уинстона Черчилля), Станислава Яськевича (в роли Франклина Рузвельта) и других актеров в ролях видных политических и военных деятелей

Международный масштаб съемок

Над эпопеей работали творческие группы из СССР, Югославии, Польши, Италии и ГДР, в том числе такие кинозвезды, как Барбара Брыльска, Даниэль Ольбрыхский, Станислав Микульский, Альфред Штруве.
Форму для советских солдат получили со складов, где она хранилась со времен войны. Обмундирование для армий других стран шили специально. Мундир для актера, игравшего Сталина, создал портной, который раньше выполнял кремлевские заказы.
Юрий Озеров сдержал слово снять правдивое кино о войне. Ценой большого риска для съемочной группы, бесконечных переделок по требованию цензоров и невероятных технических сложностей была создана киноэпопея, ставшая символом Победы для нескольких поколений.
 
80 лет с начала Второй мировой войныКенигсбергСССРФранцияЮрий БондаревИван КоневВасилий ШукшинМосфильмТ-34Як-18КПСС
 
 
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