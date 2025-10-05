Рейтинг@Mail.ru
Путин на "Валдае" вспомнил фразы из фильма "Калина красная" - РИА Новости, 05.10.2025
14:48 05.10.2025 (обновлено: 14:50 05.10.2025)
Путин на "Валдае" вспомнил фразы из фильма "Калина красная"
Путин на "Валдае" вспомнил фразы из фильма "Калина красная" - РИА Новости, 05.10.2025
Путин на "Валдае" вспомнил фразы из фильма "Калина красная"
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов перед выступлением главы государства в шутку РИА Новости, 05.10.2025
россия, сочи, владимир путин, федор лукьянов, василий шукшин
Россия, Сочи, Владимир Путин, Федор Лукьянов, Василий Шукшин
Путин на "Валдае" вспомнил фразы из фильма "Калина красная"

Путин и модератор Лукьянов на "Валдае" обменялись цитатами из "Калины красной"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов перед выступлением главы государства в шутку обменялись цитатами из известного фильма Василия Шукшина "Калина красная".
Видеокадры их диалога показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться
11:48
"Народ собран?" – спросил Путин Лукьянова за кулисами перед началом пленарной сессии.
"К разврату готов, как говорится", – шутливо отозвался Лукьянов, процитировав фразу одного из героев фильма "Калина красная".
"Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: "Чего ж таких некрасивых-то набрал?" - в шутку отреагировал Путин.
Президент России в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ОнлайнВыступление Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж
2 октября, 18:06
 
РоссияСочиВладимир ПутинФедор ЛукьяновВасилий Шукшин
 
 
