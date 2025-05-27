https://ria.ru/20250527/vanin-2019362088.html

Бурная жизнь актера-богатыря Алексея Ванина

Бурная жизнь актера-богатыря Алексея Ванина - РИА Новости, 27.05.2025

Бурная жизнь актера-богатыря Алексея Ванина

Он прибавил себе год в документах, чтобы попасть на фронт, стал чемпионом СССР по борьбе и случайно оказался в кино. Алексей Ванин прожил жизнь, полную... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:02:00+03:00

2025-05-27T19:02:00+03:00

2025-05-27T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Он прибавил себе год в документах, чтобы попасть на фронт, стал чемпионом СССР по борьбе и случайно оказался в кино. Алексей Ванин прожил жизнь, полную невероятных поворотов — от героизма до позора, от славы до забвения. Какая тайна из прошлого чуть не погубила его карьеру? Почему пять жен не смогли с ним ужиться? И что случилось в последний день его жизни?Богатырь из раскулаченной семьиАлексей Ванин родился на Алтае 9 января 1925 году в семье настоящих русских богатырей. Отец Захар воевал в Первой конной Буденного, рубил врангелевцев, гонялся за бандой Махно, получал награды из рук Ворошилова. Все родственники были рослыми крепкими мужиками — пахали землю, ковали железо.Семья жила в достатке — лошади, коровы, овцы в хозяйстве. Алексей как старший помогал взрослым, ухаживал за скотиной, заготавливал дрова. Любимой забавой мальчишек была борьба, и здоровяк Леша частенько побеждал даже старших ребят.Безмятежное детство закончилось внезапно. С началом коллективизации Ваниных записали в "кулаки" и почему-то "троцкисты". Отобрали скот, имущество, брата отца арестовали. Захар чудом избежал тюрьмы — жена успела передать через знакомых: "Не приезжай, посадят".Семья перебралась в Кузбасс, где Алексей окончил семилетку и пошел работать на шахту. Разгружал по шестьдесят тонн угля за смену, но мечтал о театре — в школе был заводилой драмкружка.Обман ради войныКогда началась война, 17-летний Ванин сразу рванул в военкомат. Получил отказ: "Детей не берем! Приходи в восемнадцать". Тогда юноша пошел на хитрость — поехал в Барнаул к родственнику, работавшему в паспортном столе.Соврал, что потерял документы, а получая новые, приписал себе одиннадцать месяцев — указал дату рождения 13 февраля 1924 года вместо января 1925-го. Когда Ванина позже спрашивали, зачем защищать Родину, которая семью раскулачивала, он отвечал: "Меня не Родина раскулачивала. А защищать пошел, потому что стране смертельная беда грозила".Снайпер, которого берегли старшиеСтрелок из Алексея получился отменный — с детства ходил с отцом на охоту. На первых же учебных стрельбах стал лучшим. В августе 1942 года попал в снайперскую роту Сталинской добровольческой дивизии сибиряков.Боевое крещение — на Калининском фронте в пятидесяти километрах от Москвы. Прямо с поезда в бой. Старшие товарищи оберегали молодняк: "Надо бы Лешку попридержать — больно ретивый, сгоряча на пулю нарвется".За войну получил три ранения и несколько наград. Под Лисичанском с простреленной ногой и разорванной рукой полз к своим через минное поле.Воевал в разведке, прыгал с парашютом, ходил за "языком". Войну закончил в Праге двадцатилетним победителем с медалью "За освобождение Праги".От художника до чемпионаВернувшись в Киселевск, решил стать художником — устроился в театр рисовать афиши. По вечерам занимался борьбой. Его заметил знаменитый тренер Василий Анисимов — фронтовик, бывший узник Заксенхаузена.Карьера пошла стремительно: чемпион города, области, Сибири, серебряные медали СССР. В 1949 году пригласили в Москву — получил звание мастера спорта, попал в сборную. В 1956-м был кандидатом на Олимпиаду в Мельбурне.Казалось бы, вот он — будущий великий борец. Но судьба распорядилась иначе. В 1953 году режиссер Владимир Гончуков искал актера на роль деревенского кузнеца в фильме "Чемпион мира". Среди 33 главных претендентов оказался и Ванин.Актерский прорывНа кинопробах Алексей увидел себя на экране и не смог сдержать хохот. Щипал себя, кусал губы — ничего не помогало. В зале сидела комиссия во главе с Сергеем Герасимовым. Ванин решил, что провалился, но через три дня позвонили: "Придется целый год сниматься в кино"."Чемпион мира" стал событием — в 1955 году картину посмотрели 28 миллионов зрителей. Ванина заметили режиссеры. Следующие фильмы — "За власть Советов", "Ночной патруль", "Золотой эшелон". Роли небольшие, но его типаж — богатырского сложения добряк — был востребован.На съемках "Золотого эшелона" познакомился с Василием Шукшиным. Узнав, что земляк с Алтая, тот бросился обнимать. Позже Ванин скажет: "Моя жизнь делится на три части — до встречи с Шукшиным, после встречи и после его смерти".Тюрьма за секундомерыВ разгар карьеры случилась катастрофа. Во время командировки в Венгрию Ванин попытался провезти через границу тридцать секундомеров для продажи. Сейчас это "преступление" кажется смехотворным, но тогда получил три года за контрабанду.Через полтора года вышел на свободу, но был исключен из партии, уволен из ЦСКА. На киностудии личное дело отправили в архив — никто не хотел связываться с бывшим зеком. Зарплата тренера в "Локомотиве" едва хватала на еду, по ночам разгружал вагоны.Первая жена не выдержала — подала на развод и ушла. В самый тяжелый момент руку помощи протянул только Шукшин. Снимал "Ваш сын и брат" и специально для земляка придумал роль циркового силача. "В Сибири принято помогать своим", — объяснил режиссер.Уроки от ШукшинаС этих съемок началась крепкая дружба. Шукшина Ванин считал учителем всю жизнь. Когда спросил, не попробовать ли играть по системе Станиславского, тот ответил: "Ну их на хрен, эти системы! В кино надо жить, душу рвать".Этот урок Алексей запомнил навсегда. Сыграл в легендарной "Калине красной", снимался в последнем фильме Шукшина "Они сражались за Родину". Встречал цинковый гроб с телом Василия Макаровича, добивался похорон на Новодевичьем. До конца жизни не верил, что Шукшин умер своей смертью.Восемьдесят один фильмПостепенно лед тронулся. "Вечный зов", "Агония", "Афоня", "Трын-трава" — золотой фонд отечественного кино. Ванин играл секретарей райкома, лесников, американских сенаторов, полицейских, даже членов Политбюро. Итого — восемьдесят одна роль.Продолжал тренировать спортсменов, выступал на турнирах ветеранов. В последние годы первым делом спрашивал режиссеров: "Убийства в фильме есть? Разврат есть?" — и отказывался от ролей. "Это" ему было неинтересно.Со временем пришло и официальное признание: в 1998 году Алексей Захарович получил звание заслуженного артиста России — редкий случай для непрофессионала.Шесть попыток найти семейное счастьеС женщинами Ванину катастрофически не везло. Актер признавался, что шестерых водил в ЗАГС. Первая ушла в самое трудное время — когда он вышел из тюрьмы без работы и денег. Остальные тоже не выдерживали его характера, постоянных съемок, жизненных трудностей.У него были три дочери от разных браков, с двумя поддерживал отношения до конца. В 71 год женился в шестой раз — на Нине Михайличенко. "Впервые по-настоящему счастлив в личной жизни" — говорил Алексей о своей последней супруге."Скорая" не успелаАлексей Захарович умер 22 мая 2012 года в 87 лет."Он чувствовал себя хорошо. Мы даже собирались с внучкой на дачу. А несколько дней назад у него опять отняли деньги, когда он ходил снимать их в Сбербанк... Он очень переживал по этому поводу. Был такой доверчивый... Так вот в тот день он проснулся очень рано. Мы с ним сидели, солнышко в затылок светило. Он захотел выйти на балкон. Я его проводила, посадила. Сама пошла на кухню. Возвращаюсь, а он уже без сознания... Я заорала, побежала к соседям. Я и в скорую звонила, и в больницу, и в милицию, и участковому врачу," — рассказывала Нина Ивановна."Скорая" к ним на Алтуфьевское шоссе ехала 7 часов. Героя войны, чемпиона, звезду кино не спасли. Похоронили на Владыкинском кладбище в Москве.

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москва, ссср, республика алтай, василий шукшин, василий анисимов, сергей герасимов