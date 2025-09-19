Рейтинг@Mail.ru
От Пушкина до Шукшина: лучшие драматические спектакли осени в Москве
11:46 19.09.2025
От Пушкина до Шукшина: лучшие драматические спектакли осени в Москве
От Пушкина до Шукшина: лучшие драматические спектакли осени в Москве
Московские театры открыли новый сезон и продолжают играть как премьеры, так и спектакли, которые уже идут в репертуаре и пользуются интересом у зрителей. Обзор постановок, которые стоит посмотреть этой осенью, – в материале РИА Новости."Малахитовая шкатулка" в "Театре Терезы Дуровой"18, 19 сентября и 10 октябряСвой новый сезон театр открывает музыкальной премьерой. На сей раз режиссер Тереза Дурова обратилась к уральскому фольклору с его колоритными персонажами и таинственными силами.Первый сборник своих сказов писатель Павел Бажов, уроженец уральской Сысерти, опубликовал почти 90 лет назад. Драматург театра Артем Абрамов соединил несколько ключевых сюжетов сборника "Малахитовая шкатулка" в одну историю. Архетипы героев сохранены, а вот имена некоторых изменились. Хотя главными остаются Данила-Мастер и Хозяйка Медной горы.Как многие постановки театра, этот спектакль наполнен замечательной музыкой. Композитор Сергей Кондратьев использовал фольклорные мотивы, соединив их с фолк-роком, флок-джазом и техно-индастриалом. В спектакле также участвует и специально приглашенный вокальный ансамбль."Поезд жизни" в театре "Шалом"17 октября и 30 ноябряЭта трагикомедия разворачивается в 1941 году: жители маленького еврейского местечка в Восточной Европе, узнав о зверствах нацистов, решают спастись путем хитроумной и отчаянной уловки — имитировать собственную депортацию и уехать в землю обетованную. Они приобретают целый поезд, распределяют между собой условные роли, в том числе и конвоиров. Их путешествие превращается в целую жизнь. В поезде завязывается любовная история, ведутся разговоры о вере, смысле жизни и даже коммунизме.Спектакль Галины Зальцман поставлен по мотивам сценария одноименного фильма французского режиссера румынского происхождения Раду Михайляну. Кстати, картина 1998 года получила множество фестивальных призов, в том числе и в Венеции. Постановка театра "Шалом" стала лауреатом и номинантом премий "Золотая Маска", "Территория" и "Золотой софит"."Дом Бернарды Альбы" в Электротеатре Станиславский1, 2 октябряЭта пьеса Федерико Гарсиа Лорки – одно из последних творений испанского поэта и драматурга, скончавшегося в 1936 году. Свои главные трагические пьесы он писал незадолго до гибели, их атмосфера будто предвосхищала его конец – Гарсиа Лорку расстреляли франкисты, а тело поэта так и не нашли.Считается, что образ главной героини Бернарды Альбы писатель почерпнул в детских воспоминаниях – похожая семья жила неподалеку от семейства Гарсиа Лорки. В мире властной главы семейства и ее пятерых дочерей есть один мужчина, который так и не появляется на сцене. Эту пьесу, ставшую уже классикой ХХ века, поставила режиссер Алиса Селецкая. В камерном спектакле актрисы плетут сложные родственные связи, обстановка накаляется и понятно, что драматичный финал неизбежен.&quot;Художественный образ спектакля рождался из размышлений о конце, о границе. Дом Бернарды Альбы (сценографическое решение – прим. ред.) – это прекрасная двигающаяся картина, каждый персонаж которой является ее неотъемлемой частью. Картина существует по строгим законам, выдержанным в рамках специально разработанной эстетики и делающим ее совершенной. И тогда становятся ясно различимы границы, за которые спектакль не может выйти, потому как, выйдя за них, он потеряет самое себя&quot;, – говорит режиссер."Капитанская дочка" в Театре на Бронной2 октябряМолодой петербургский режиссер Александр Крымов обратился к хрестоматийному тексту Александра Пушкина и создал спектакль в духе роуд-муви. История любви двух главных героев разворачивается на фоне пугачевского бунта, который стал одним из самых страшных народных восстаний в царской России.&quot;Это не психологический театр, это театр формы, жесткой стилистики, жесткого жанра. Персонажи яркие, острые. Гринев, который вырвался из дома в 16 лет недорослем, вдруг попадает во взрослую жизнь, на войну. При этом в его мироощущении все это не реально, романтизировано, фантастично, сказочно…&quot; – объясняет Крымов.Премьера состоялась в апреле 2025 года. Постановщик признается, что впервые работал в большой форме. Первоначально спектакль был поставлен для Сцены "Мельников", которая по решению худрука Театра на Бронной Константина Богомолова отдана молодым режиссерам. Однако в ближайшее время площадку ждет обновление, так что пока "Капитанскую дочку" играют на основной сцене театра."Охота жить" в Театре Олега Табакова7 октябряЛегендарный театр обратился к наследию выдающегося советского прозаика, кинорежиссера и актера Василия Шукшина. В основе инсценировки – девять рассказов. Эти истории объединяют любовь к жизни, желание свободно дышать и, как говорят сами герои, – "охоту жить". У прозы Шукшина есть одно невероятное качество – в простых и очень понятных текстах он умел сказать о самом главном и сокровенном. Так же, как и герои, сыгранные им в кино, персонажи рассказов – настоящие и живые, они близки зрителям разных возрастов и поколений.Режиссер спектакля – Алёна Лаптева, выпускница курса Олега Табакова в Школе-студии МХАТ, актриса театра уже почти с 20-летним стажем. В 2017 году на этой же сцене она дебютировала и как режиссер. Вместе с Яниной Колесниченко они поставили спектакль "Ночи Кабирии" по мотивам одноименного фильма Федерико Феллини. Следующей работой стала известная пьеса Вампилова "Старший сын", поставленная на этой же сцене, а в 2023 году – "Охота жить" по Шукшину."Мещане" в театре "Современник"13 октябряСвою первую пьесу – "Мещане" – Максим Горький написал в 1901 году. Через год она была опубликована и разошлась большим тиражом в 60 тысяч экземпляров, еще через год – получила престижную Грибоедовскую премию, которая вручалась за лучшую пьесу. С тех пор "Мещане" не сходят с подмостков театров, каждый новый режиссер ставит этот текст по-своему. Но каждый раз эта драма оказывается актуальной и созвучной времени.На сцене "Современника" свое видение пьесы воплотил режиссер Павел Сафонов, который трактует этот текст и как современный, и как вневременной. "Мы пытаемся найти в “Мещанах” сегодняшний нерв и довести до крайности противоречия, которые, возможно, существуют в нашем обществе. Мы стремимся через любовь вскрыть социальную драму Горького, вдыхая в нее поэзию. Когда распадающаяся связь времен заставляет людей, как героев Шекспира, подниматься на уровень высокой трагедии", – поясняет режиссер.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной Спектакль "Капитанская дочка"
Московские театры открыли новый сезон и продолжают играть как премьеры, так и спектакли, которые уже идут в репертуаре и пользуются интересом у зрителей. Обзор постановок, которые стоит посмотреть этой осенью, – в материале РИА Новости.

"Малахитовая шкатулка" в "Театре Терезы Дуровой"

18, 19 сентября и 10 октября
© Фото предоставлено пресс-службой "Театра Терезы Дуровой"Спектакль "Малахитовая шкатулка"
Спектакль Малахитовая шкатулка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Театра Терезы Дуровой"
Спектакль "Малахитовая шкатулка"
Свой новый сезон театр открывает музыкальной премьерой. На сей раз режиссер Тереза Дурова обратилась к уральскому фольклору с его колоритными персонажами и таинственными силами.
Первый сборник своих сказов писатель Павел Бажов, уроженец уральской Сысерти, опубликовал почти 90 лет назад. Драматург театра Артем Абрамов соединил несколько ключевых сюжетов сборника "Малахитовая шкатулка" в одну историю. Архетипы героев сохранены, а вот имена некоторых изменились. Хотя главными остаются Данила-Мастер и Хозяйка Медной горы.
Как многие постановки театра, этот спектакль наполнен замечательной музыкой. Композитор Сергей Кондратьев использовал фольклорные мотивы, соединив их с фолк-роком, флок-джазом и техно-индастриалом. В спектакле также участвует и специально приглашенный вокальный ансамбль.

"Поезд жизни" в театре "Шалом"

17 октября и 30 ноября
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Шалом"Спектакль "Поезд жизни"
Спектакль Поезд жизни - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Шалом"
Спектакль "Поезд жизни"
Эта трагикомедия разворачивается в 1941 году: жители маленького еврейского местечка в Восточной Европе, узнав о зверствах нацистов, решают спастись путем хитроумной и отчаянной уловки — имитировать собственную депортацию и уехать в землю обетованную. Они приобретают целый поезд, распределяют между собой условные роли, в том числе и конвоиров. Их путешествие превращается в целую жизнь. В поезде завязывается любовная история, ведутся разговоры о вере, смысле жизни и даже коммунизме.
Спектакль Галины Зальцман поставлен по мотивам сценария одноименного фильма французского режиссера румынского происхождения Раду Михайляну. Кстати, картина 1998 года получила множество фестивальных призов, в том числе и в Венеции. Постановка театра "Шалом" стала лауреатом и номинантом премий "Золотая Маска", "Территория" и "Золотой софит".
"Дом Бернарды Альбы" в Электротеатре Станиславский

1, 2 октября
© Фото предоставлено пресс-службой ЭлектротеатраСпектакль "Дом Бернарды Альбы"
Спектакль Дом Бернарды Альбы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Электротеатра
Спектакль "Дом Бернарды Альбы"
Эта пьеса Федерико Гарсиа Лорки – одно из последних творений испанского поэта и драматурга, скончавшегося в 1936 году. Свои главные трагические пьесы он писал незадолго до гибели, их атмосфера будто предвосхищала его конец – Гарсиа Лорку расстреляли франкисты, а тело поэта так и не нашли.
Считается, что образ главной героини Бернарды Альбы писатель почерпнул в детских воспоминаниях – похожая семья жила неподалеку от семейства Гарсиа Лорки. В мире властной главы семейства и ее пятерых дочерей есть один мужчина, который так и не появляется на сцене. Эту пьесу, ставшую уже классикой ХХ века, поставила режиссер Алиса Селецкая. В камерном спектакле актрисы плетут сложные родственные связи, обстановка накаляется и понятно, что драматичный финал неизбежен.
"Художественный образ спектакля рождался из размышлений о конце, о границе. Дом Бернарды Альбы (сценографическое решение – прим. ред.) – это прекрасная двигающаяся картина, каждый персонаж которой является ее неотъемлемой частью. Картина существует по строгим законам, выдержанным в рамках специально разработанной эстетики и делающим ее совершенной. И тогда становятся ясно различимы границы, за которые спектакль не может выйти, потому как, выйдя за них, он потеряет самое себя", – говорит режиссер.

"Капитанская дочка" в Театре на Бронной

2 октября
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной Спектакль "Капитанская дочка"
Спектакль Капитанская дочка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
Спектакль "Капитанская дочка"
Молодой петербургский режиссер Александр Крымов обратился к хрестоматийному тексту Александра Пушкина и создал спектакль в духе роуд-муви. История любви двух главных героев разворачивается на фоне пугачевского бунта, который стал одним из самых страшных народных восстаний в царской России.
"Это не психологический театр, это театр формы, жесткой стилистики, жесткого жанра. Персонажи яркие, острые. Гринев, который вырвался из дома в 16 лет недорослем, вдруг попадает во взрослую жизнь, на войну. При этом в его мироощущении все это не реально, романтизировано, фантастично, сказочно…" – объясняет Крымов.

Премьера состоялась в апреле 2025 года. Постановщик признается, что впервые работал в большой форме. Первоначально спектакль был поставлен для Сцены "Мельников", которая по решению худрука Театра на Бронной Константина Богомолова отдана молодым режиссерам. Однако в ближайшее время площадку ждет обновление, так что пока "Капитанскую дочку" играют на основной сцене театра.

"Охота жить" в Театре Олега Табакова

7 октября
© Фото предоставлено пресс-службой Театр Табакова Спектакль "Охота жить"
Спектакль Охота жить - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Театр Табакова
Спектакль "Охота жить"
Легендарный театр обратился к наследию выдающегося советского прозаика, кинорежиссера и актера Василия Шукшина. В основе инсценировки – девять рассказов. Эти истории объединяют любовь к жизни, желание свободно дышать и, как говорят сами герои, – "охоту жить". У прозы Шукшина есть одно невероятное качество – в простых и очень понятных текстах он умел сказать о самом главном и сокровенном. Так же, как и герои, сыгранные им в кино, персонажи рассказов – настоящие и живые, они близки зрителям разных возрастов и поколений.
Режиссер спектакля – Алёна Лаптева, выпускница курса Олега Табакова в Школе-студии МХАТ, актриса театра уже почти с 20-летним стажем. В 2017 году на этой же сцене она дебютировала и как режиссер. Вместе с Яниной Колесниченко они поставили спектакль "Ночи Кабирии" по мотивам одноименного фильма Федерико Феллини. Следующей работой стала известная пьеса Вампилова "Старший сын", поставленная на этой же сцене, а в 2023 году – "Охота жить" по Шукшину.

"Мещане" в театре "Современник"

13 октября
© Фото предоставлено пресс-службой театра Современник Спектакль "Мещане"
Спектакль Мещане - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой театра Современник
Спектакль "Мещане"
Свою первую пьесу – "Мещане" – Максим Горький написал в 1901 году. Через год она была опубликована и разошлась большим тиражом в 60 тысяч экземпляров, еще через год – получила престижную Грибоедовскую премию, которая вручалась за лучшую пьесу. С тех пор "Мещане" не сходят с подмостков театров, каждый новый режиссер ставит этот текст по-своему. Но каждый раз эта драма оказывается актуальной и созвучной времени.
На сцене "Современника" свое видение пьесы воплотил режиссер Павел Сафонов, который трактует этот текст и как современный, и как вневременной. "Мы пытаемся найти в “Мещанах” сегодняшний нерв и довести до крайности противоречия, которые, возможно, существуют в нашем обществе. Мы стремимся через любовь вскрыть социальную драму Горького, вдыхая в нее поэзию. Когда распадающаяся связь времен заставляет людей, как героев Шекспира, подниматься на уровень высокой трагедии", – поясняет режиссер.
КультпоходМоскваВасилий ШукшинТереза ДуроваТеатр на БроннойСовременник (театр)Театр-студия Олега ТабаковаТеатриум на Серпуховке
 
 
