https://ria.ru/20250501/lyubimova-2014593568.html

Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина

Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина - РИА Новости, 01.05.2025

Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина

Министр культуры России Ольга Любимова возглавила организационный комитет по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Василия Шукшина, соответствующее... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:50:00+03:00

2025-05-01T17:50:00+03:00

2025-05-01T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова возглавила организационный комитет по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Василия Шукшина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения В.М. Шукшина и утвердить его состав", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.Заместителем Любимовой, которая возглавила оргкомитет, назначен губернатор Алтайского края Виктор Томенко.В состав оргкомитета также вошли директор Государственного литературного музея В.И.Даля Дмитрий Бак, помощник президента РФ Владимир Мединский (по согласованию), председатель "Союза театральных деятелей РФ" Владимир Машков (по согласованию) и другие.Также в оргкомитет по согласованию включена дочь Василия Шукшина, заслуженная артистка России Мария Шукшина.

https://ria.ru/20241205/shukshin-1987453161.html

россия

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ольга любимова, новости культуры, василий шукшин, россия, алтайский край, михаил мишустин, государственный литературный музей