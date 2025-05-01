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Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина - РИА Новости, 01.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:50 01.05.2025 (обновлено: 18:15 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/lyubimova-2014593568.html
Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина
Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина - РИА Новости, 01.05.2025
Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина
Министр культуры России Ольга Любимова возглавила организационный комитет по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Василия Шукшина, соответствующее... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:50:00+03:00
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культура
ольга любимова
новости культуры
василий шукшин
россия
алтайский край
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова возглавила организационный комитет по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Василия Шукшина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения В.М. Шукшина и утвердить его состав", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.Заместителем Любимовой, которая возглавила оргкомитет, назначен губернатор Алтайского края Виктор Томенко.В состав оргкомитета также вошли директор Государственного литературного музея В.И.Даля Дмитрий Бак, помощник президента РФ Владимир Мединский (по согласованию), председатель "Союза театральных деятелей РФ" Владимир Машков (по согласованию) и другие.Также в оргкомитет по согласованию включена дочь Василия Шукшина, заслуженная артистка России Мария Шукшина.
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ольга любимова, новости культуры, василий шукшин, россия, алтайский край, михаил мишустин, государственный литературный музей
Культура, Ольга Любимова, Новости культуры, Василий Шукшин, Россия, Алтайский край, Михаил Мишустин, Государственный Литературный музей
Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина

Любимова возглавила оргкомитет по проведению празднования 100-летия Шукшина

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова возглавила организационный комитет по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения Василия Шукшина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения В.М. Шукшина и утвердить его состав", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Заместителем Любимовой, которая возглавила оргкомитет, назначен губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В состав оргкомитета также вошли директор Государственного литературного музея В.И.Даля Дмитрий Бак, помощник президента РФ Владимир Мединский (по согласованию), председатель "Союза театральных деятелей РФ" Владимир Машков (по согласованию) и другие.
Также в оргкомитет по согласованию включена дочь Василия Шукшина, заслуженная артистка России Мария Шукшина.
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КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыВасилий ШукшинРоссияАлтайский крайМихаил МишустинГосударственный Литературный музей
 
 
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