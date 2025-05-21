Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина
Актриса "Мосфильма" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет
© Мосфильм (1977)Надежда Репина в фильме "Служебный рман"
© Мосфильм (1977)
Надежда Репина в фильме "Служебный рман". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Актриса Театра-студии киноактера при киностудии "Мосфильм" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
"Двадцать первого мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, актрисы, сценариста, лауреата премии правительства Российской Федерации в области культуры за творческие и профессиональные достижения в области культуры Надежды Алексеевны Репиной (1947-2025)", - говорится в сообщении.
В Союзе напомнили, что Репина с 1971 по 1993 год работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии "Мосфильм". Она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых: "У озера", "Любить человека", "Странные люди" режиссера Василия Шукшина, "Развлечение для старичков", "Предварительное расследование", а также "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова.
В качестве режиссера-постановщика она сняла игровые фильмы "Коррида" (1985); "Собака" (1987), "Мне не забыть, не простить" (1989); "Грань" (1990), "Убийство за квартиру" и фотофильм "Карманная женщина". С 1993 по 2013 год была режиссером-постановщиком киножурнала "Ералаш".