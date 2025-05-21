Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:34 21.05.2025 (обновлено: 16:42 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/repina-2018289052.html
Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина
Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина - РИА Новости, 21.05.2025
Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина
Актриса Театра-студии киноактера при киностудии "Мосфильм" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:34:00+03:00
2025-05-21T16:42:00+03:00
россия
мосфильм
культура
надежда репина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018289746_0:69:760:497_1920x0_80_0_0_f7b6886c7175ba23124e8ce3f989e4b7.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Актриса Театра-студии киноактера при киностудии "Мосфильм" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. "Двадцать первого мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, актрисы, сценариста, лауреата премии правительства Российской Федерации в области культуры за творческие и профессиональные достижения в области культуры Надежды Алексеевны Репиной (1947-2025)", - говорится в сообщении. В Союзе напомнили, что Репина с 1971 по 1993 год работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии "Мосфильм". Она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых: "У озера", "Любить человека", "Странные люди" режиссера Василия Шукшина, "Развлечение для старичков", "Предварительное расследование", а также "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова. В качестве режиссера-постановщика она сняла игровые фильмы "Коррида" (1985); "Собака" (1987), "Мне не забыть, не простить" (1989); "Грань" (1990), "Убийство за квартиру" и фотофильм "Карманная женщина". С 1993 по 2013 год была режиссером-постановщиком киножурнала "Ералаш".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018289746_4:0:760:567_1920x0_80_0_0_186334b7a4d5ca62629d08d12ca21847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мосфильм, надежда репина
Россия, Мосфильм, Культура, Надежда Репина
Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина

Актриса "Мосфильма" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет

© Мосфильм (1977)Надежда Репина в фильме "Служебный рман"
Надежда Репина в фильме Служебный рман - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Мосфильм (1977)
Надежда Репина в фильме "Служебный рман". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Актриса Театра-студии киноактера при киностудии "Мосфильм" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
"Двадцать первого мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, актрисы, сценариста, лауреата премии правительства Российской Федерации в области культуры за творческие и профессиональные достижения в области культуры Надежды Алексеевны Репиной (1947-2025)", - говорится в сообщении.
В Союзе напомнили, что Репина с 1971 по 1993 год работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии "Мосфильм". Она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых: "У озера", "Любить человека", "Странные люди" режиссера Василия Шукшина, "Развлечение для старичков", "Предварительное расследование", а также "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова.
В качестве режиссера-постановщика она сняла игровые фильмы "Коррида" (1985); "Собака" (1987), "Мне не забыть, не простить" (1989); "Грань" (1990), "Убийство за квартиру" и фотофильм "Карманная женщина". С 1993 по 2013 год была режиссером-постановщиком киножурнала "Ералаш".
 
КультураРоссияМосфильмНадежда Репина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала