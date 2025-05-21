https://ria.ru/20250521/repina-2018289052.html

Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина

Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина - РИА Новости, 21.05.2025

Умерла актриса из "Служебного романа" Надежда Репина

Актриса Театра-студии киноактера при киностудии "Мосфильм" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:34:00+03:00

2025-05-21T16:34:00+03:00

2025-05-21T16:42:00+03:00

россия

мосфильм

культура

надежда репина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018289746_0:69:760:497_1920x0_80_0_0_f7b6886c7175ba23124e8ce3f989e4b7.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Актриса Театра-студии киноактера при киностудии "Мосфильм" Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. "Двадцать первого мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, актрисы, сценариста, лауреата премии правительства Российской Федерации в области культуры за творческие и профессиональные достижения в области культуры Надежды Алексеевны Репиной (1947-2025)", - говорится в сообщении. В Союзе напомнили, что Репина с 1971 по 1993 год работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии "Мосфильм". Она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых: "У озера", "Любить человека", "Странные люди" режиссера Василия Шукшина, "Развлечение для старичков", "Предварительное расследование", а также "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова. В качестве режиссера-постановщика она сняла игровые фильмы "Коррида" (1985); "Собака" (1987), "Мне не забыть, не простить" (1989); "Грань" (1990), "Убийство за квартиру" и фотофильм "Карманная женщина". С 1993 по 2013 год была режиссером-постановщиком киножурнала "Ералаш".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мосфильм, надежда репина