Биография Александра Панкратова-Черного

Актер Александр Панкратов-Черный на торжественном вечере в честь 50-летнего юбилея кинотеатра "Иллюзион" в Москве

Российский актер и режиссер Александр Васильевич Панкратов-Черный (настоящая фамилия Панкратов) родился 28 июня 1949 года в селе Конево Панкрушихинского района Алтайского края.

Получив семилетнее школьное образование, он поступил на актерское отделение Горьковского театрального училища (ныне Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева), которое окончил в 1968 году.

В 1968-1971 годах работал актером в Пензенском областном театре драмы.

В 1971 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерскую Ефима Дзигана), который окончил в 1976 году. В качестве дипломной работы он снял фильм по рассказу Василия Шукшина "Штрихи к портрету".

Именно во ВГИКе он приобрел приставку к фамилии – Черный, по цвету волос, так как на курсе у Панкратова оказался однофамилец.

В кино Панкратов-Черный дебютировал в 1978 году в Роли буровщика Сашки в картине Андрея Кончаловского "Сибириада".

Всесоюзную известность принесли актеру роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" (1983) и "Зимний вечер в Гаграх" (1985).

В числе наиболее известных работ Александра Панкратова-Черного роли в картинах "Где находится Нофелет?" (1987), "Забытая мелодия для флейты" (1987), "За прекрасных дам!" (1989), "Небеса обетованные" (1991), "Ширли-Мырли" (1995), сериале "Мастер и Маргарита" (2005).

Всего в творческом наследии артиста более ста фильмов и сериалов, среди которых "Жестокий романс" (1984), "Батальоны просят огня" (1985), "Десять лет без права переписки" (1990), "Наутилус" (1990), "Караван смерти" (1991), "Новый Одеон" (1992), "Агент в мини-юбке" (2000), "Вход через окно" (2002), "Продается дача" (2005), "Воротилы" (2008), "Лиговка" (2010), "Остров ненужных людей" (2011), "Украсть Бельмондо" (2012), "Контуженый, или уроки плавания вольным стилем" (2014) и др.

Среди работ актера последних лет – Григорий Федоренко в военных сериалах "По законам военного времени" (2015, 2018, 2019), отец Веры в комедийном сериале "ИП Пирогова" (2019), следователь Черный в драме "Японский Бог" (2019).

С 1976 года Панкратов-Черный был режиссером киностудии "Мосфильм". В качестве режиссера он снял полнометражные картины "Взрослый сын" (1979), "Похождения графа Невзорова" (1982), "Салон красоты" (1985), "Система "Ниппель" (1990). В 2001 году создал несколько новелл детективного сериала "Блюстители порока", а также выступил в нем в роли продюсера.

Еще в школьные годы Александр Панкратов-Черный начал писать стихи , которые печатались в журналах "Волга", "Юность", а позже в газетах "Советская культура" и "Комсомольская правда". В 1996 году сборник лирики Панкратова-Черного "Шаги к стихам" был выпущен отдельным изданием. Он был принят в Союз писателей России. Следующая книга "Хочу сказать" была удостоена литературной премии "Петрополь".

Его молитва "Господи, дай же мне волю" была утверждена синодом Русской православной церкви для исполнения на открытии Храма Христа Спасителя.

Среди кинематографических наград Панкратова-Черного – почетный диплом за успешный режиссерский дебют на ВКФ в Душанбе за фильм "Взрослый сын" (1980), приз за лучшую мужскую роль в комедии фестиваля "Улыбнись, Россия!" (2005).