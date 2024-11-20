https://ria.ru/20241120/svetlichnaya-1984855713.html

В Москве похоронили Светлану Светличную

В Москве похоронили Светлану Светличную - РИА Новости, 20.11.2024

В Москве похоронили Светлану Светличную

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в "актерском городке", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:42

2024-11-20T15:42

2024-11-20T15:42

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светлана светличная

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борис токарев

валерий баринов

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в "актерском городке", передает корреспондент РИА Новости. Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания проходила в среду в Доме кино, проводить Светличную в последний путь пришли ее коллеги и поклонники, среди них артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, а также певец Прохор Шаляпин. Директор Гильдии актёров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина зачитала телеграммы от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина. В завершение прощания на экране показали отрывки из фильмов, в которых сыграла Светличная. Гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино под аплодисменты. Светличную похоронили рядом с могилами артистов Сергея Юрского и Георгия Мартынюка. Захоронение покрыли цветами и венками, присланными в том числе от киноконцерна "Мосфильм" и Следственного комитета РФ. Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

https://ria.ru/20241120/svetlichnaya-1984793705.html

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Варвара Скокшина

россия, светлана светличная, москва, борис токарев , валерий баринов, мосфильм, дом кино