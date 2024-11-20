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В Москве похоронили Светлану Светличную - РИА Новости, 20.11.2024
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15:42 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/svetlichnaya-1984855713.html
В Москве похоронили Светлану Светличную
В Москве похоронили Светлану Светличную - РИА Новости, 20.11.2024
В Москве похоронили Светлану Светличную
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в "актерском городке", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:42
2024-11-20T15:42
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светлана светличная
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в "актерском городке", передает корреспондент РИА Новости. Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания проходила в среду в Доме кино, проводить Светличную в последний путь пришли ее коллеги и поклонники, среди них артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, а также певец Прохор Шаляпин. Директор Гильдии актёров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина зачитала телеграммы от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина. В завершение прощания на экране показали отрывки из фильмов, в которых сыграла Светличная. Гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино под аплодисменты. Светличную похоронили рядом с могилами артистов Сергея Юрского и Георгия Мартынюка. Захоронение покрыли цветами и венками, присланными в том числе от киноконцерна "Мосфильм" и Следственного комитета РФ. Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.
https://ria.ru/20241120/svetlichnaya-1984793705.html
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россия, светлана светличная, москва, борис токарев , валерий баринов, мосфильм, дом кино
Россия, Светлана Светличная, Москва, Борис Токарев , Валерий Баринов, Мосфильм, Дом кино
В Москве похоронили Светлану Светличную

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили Светлану Светличную

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве
Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в "актерском городке", передает корреспондент РИА Новости.
Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Любимова назвала Светличную воплощением грации и обаяния
Вчера, 12:28
Церемония прощания проходила в среду в Доме кино, проводить Светличную в последний путь пришли ее коллеги и поклонники, среди них артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, а также певец Прохор Шаляпин.
Директор Гильдии актёров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина зачитала телеграммы от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.
В завершение прощания на экране показали отрывки из фильмов, в которых сыграла Светличная. Гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино под аплодисменты.
Светличную похоронили рядом с могилами артистов Сергея Юрского и Георгия Мартынюка. Захоронение покрыли цветами и венками, присланными в том числе от киноконцерна "Мосфильм" и Следственного комитета РФ.
Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.
"Сражала наповал": какой запомнится Светлана Светличная
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.

Артисты Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме Герой нашего времени

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.

© РИА Новости
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1 из 10
© Мосфильм (1965)

Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.

Светлана Светличная в фильме Стряпуха

Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.

© Мосфильм (1965)
2 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.

Евгений Леонов в роли Травкина и Светлана Светличная в роли работницы телевидения в фильме Георгия Данелии Тридцать три

Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

Киноактеры Светлана Светличная и Владимир Ивашов

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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4 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.

Светлана Светличная в фильме Новые приключения неуловимых

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.

© РИА Новости / РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.

Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная в фильме Семнадцать мгновений весны

Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.

© РИА Новости / РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма Бриллиантовая рука

За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.

Александр Збруев и Светлана Светличная в художественном фильме Чистые пруды

Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.

Актриса Светлана Светличная на торжественной церемонии открытия фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.

Актриса Светлана Светличная

Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри) в Армении. В детстве будущая актриса активно участвовала в художественной самодеятельности и играла в спектаклях.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Мать Светличной мечтала о том, чтобы дочь стала актрисой. Она же настояла на том, чтобы будущая дива поехала в Москву и поступила во ВГИК. Университет Светличная окончила в 1963-м.

© Мосфильм (1965)
2 из 10

Карьеру в театре актриса начала сразу после окончания ВГИКа. На протяжении 30 лет она служила в Театре-студии киноактера.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная". Актриса работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
4 из 10

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке". Танец очаровывающей Семена Семеновича аферистки запоминался каждому, тем более что Гайдай добавил в фильм еще и нетрадиционный для отечественного кино эротический элемент — и в Светличную влюблялись безоговорочно.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Одним из очень запоминающихся образов Светличной на большом экране стала роль Габи в фильме "Семнадцать мгновений весны". Увидев трогательный танец Штирлица и юной племянницы фрау Заурих, можно было поверить, что советский разведчик все же дрогнет под взмахом гигантских ресниц героини Светличной, но нет. Кстати, о настоящих разведчиках сама Светличная знала не понаслышке — ее отец работал в Смерше.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

За свою карьеру Светличная снялась в более 40 фильмах и сериалах. Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Светличная обладала званием заслуженной артистки РСФСР. В 2008 году получила приз зрительских симпатий на XI Бердянском международный кинофестивале. В разные годы об артистке сняли множество телевизионных передач.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом. Актрисе было 84 года.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Похоронят Светличную на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияСветлана СветличнаяМоскваБорис ТокаревВалерий БариновМосфильмДом кино
 
 
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