https://ria.ru/20241116/aktrisa-1984142931.html

"Сражала наповал": какой запомнится Светлана Светличная

"Сражала наповал": какой запомнится Светлана Светличная - РИА Новости, 16.11.2024

"Сражала наповал": какой запомнится Светлана Светличная

В возрасте 84 лет умерла актриса Светлана Светличная. Яркие моменты из жизни и карьеры российской актрисы — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 16.11.2024

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2024-11-16T13:30

фото

светлана светличная

станислав говорухин

вгик

георгий данелия

ссср

россия

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В возрасте 84 лет умерла актриса Светлана Светличная. Яркие моменты из жизни и карьеры российской актрисы — в фотоленте ria.ru.

ссср

россия

гюмри

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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