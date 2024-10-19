https://ria.ru/20241019/pankratov-chernyy-1978884830.html

Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем

Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем - РИА Новости, 19.10.2024

Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем

Супруга народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного Юлия в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что у актера проблемы со здоровьем, по ее... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T13:57

2024-10-19T13:57

2024-10-19T13:57

культура

россия

александр панкратов-черный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/41/1555324173_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_7e8e434bf109b350cbf0b675aae0f9f6.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Супруга народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного Юлия в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что у актера проблемы со здоровьем, по ее словам, артист сейчас едет на спектакль. "Мой супруг сейчас едет на спектакль. Вчера тоже отыграл спектакль. Также он снимается в фильме. Работает каждый день. Все в порядке", - сказала собеседница агентства. Ранее в Telegram-канале Mash писали, что Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке, якобы у артиста "не разгибались пальцы".

https://ria.ru/20190628/1555962221.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, александр панкратов-черный