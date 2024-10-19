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Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем - РИА Новости, 19.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:57 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/pankratov-chernyy-1978884830.html
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем - РИА Новости, 19.10.2024
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем
Супруга народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного Юлия в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что у актера проблемы со здоровьем, по ее... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:57
2024-10-19T13:57
культура
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Супруга народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного Юлия в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что у актера проблемы со здоровьем, по ее словам, артист сейчас едет на спектакль. "Мой супруг сейчас едет на спектакль. Вчера тоже отыграл спектакль. Также он снимается в фильме. Работает каждый день. Все в порядке", - сказала собеседница агентства. Ранее в Telegram-канале Mash писали, что Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке, якобы у артиста "не разгибались пальцы".
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россия, александр панкратов-черный
Культура, Россия, Александр Панкратов-Черный
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем

Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах с рукой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Панкратов-Черный
Актер Александр Панкратов-Черный - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Александр Панкратов-Черный . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Супруга народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного Юлия в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что у актера проблемы со здоровьем, по ее словам, артист сейчас едет на спектакль.
«
"Мой супруг сейчас едет на спектакль. Вчера тоже отыграл спектакль. Также он снимается в фильме. Работает каждый день. Все в порядке", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Telegram-канале Mash писали, что Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке, якобы у артиста "не разгибались пальцы".
Актер Александр Панкратов-Черный на торжественном вечере в честь 50-летнего юбилея кинотеатра Иллюзион в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2019
Биография Александра Панкратова-Черного
28 июня 2019, 04:51
 
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