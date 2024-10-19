https://ria.ru/20241019/pankratov-chernyy-1978884830.html
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем - РИА Новости, 19.10.2024
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем
Супруга народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного Юлия в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что у актера проблемы со здоровьем, по ее... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:57
2024-10-19T13:57
2024-10-19T13:57
культура
россия
александр панкратов-черный
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Супруга народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного Юлия в беседе с РИА Новости опровергла информацию о том, что у актера проблемы со здоровьем, по ее словам, артист сейчас едет на спектакль. "Мой супруг сейчас едет на спектакль. Вчера тоже отыграл спектакль. Также он снимается в фильме. Работает каждый день. Все в порядке", - сказала собеседница агентства. Ранее в Telegram-канале Mash писали, что Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке, якобы у артиста "не разгибались пальцы".
https://ria.ru/20190628/1555962221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр панкратов-черный
Культура, Россия, Александр Панкратов-Черный
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах со здоровьем
Супруга Панкратова-Черного опровергла слухи о его проблемах с рукой