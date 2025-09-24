https://ria.ru/20250924/pankratov-chernyy-2044083999.html
Панкратов-Черный обратился к поклонникам
Панкратов-Черный обратился к поклонникам - РИА Новости, 24.09.2025
Панкратов-Черный обратился к поклонникам
Народный артист России Александр Панкратов-Черный после сообщений о своей экстренной госпитализации во время гастролей обратился к поклонникам с просьбой не... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный артист России Александр Панкратов-Черный после сообщений о своей экстренной госпитализации во время гастролей обратился к поклонникам с просьбой не обращать внимание на слухи о нем. Ранее в Курганской филармонии сообщили, что Панкратова-Черного экстренно госпитализировали, поэтому он не сможет принять участие в спектакле "Женихи", запланированного на вторник. "Дорогие мои, не верьте сплетням и не переживайте. Как говорится, не дождетесь", - подписал он свою публикацию в в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская). Артист записал видеообращение, в котором также попросил не обращать внимания на сообщения о нем в интернете, назвав их "чепухой" и "полным бредом". Также артист процитировал свое стихотворение "Не ищите меня в поднебесье...".* соцсеть принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская
