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Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием - РИА Новости, 28.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:09 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/pankratov-chernyy-1956134060.html
Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием
Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием - РИА Новости, 28.06.2024
Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием
Президент России Владимир Путин поздравил артиста и режиссера Александра Панкратова-Чёрного с юбилеем, отметив его самобытный, искромётный талант, обаяние,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:09
2024-06-28T15:09
культура
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владимир путин
александр панкратов-черный
новости культуры
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил артиста и режиссера Александра Панкратова-Чёрного с юбилеем, отметив его самобытный, искромётный талант, обаяние, яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора, а также стремление актера объединять коллег по творческому цеху, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Советский и российский актер и режиссер, народный артист России Александр Панкратов-Черный отмечает в пятницу 75-летие. "Уважаемый Александр Васильевич! Примите поздравления с 75-летием. Вы по праву пользуетесь искренней любовью поклонников кинематографа, которые высоко ценят Ваш самобытный, искромётный талант, обаяние, яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора. И конечно, отмечу многочисленные просветительские, культурные проекты, которые состоялись благодаря Вашей энергии, стремлению объединять коллег по творческому цеху", - говорится в телеграмме. Российский лидер также пожелал Панкратову-Черному доброго здоровья и новых актёрских, режиссёрских, литературных работ.
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россия, владимир путин, александр панкратов-черный, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Александр Панкратов-Черный, Новости культуры
Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием

Путин в поздравлении отметил обаяние и искрометный талант Панкратова-Черного

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Панкратов-Чёрный
Актер Александр Панкратов-Чёрный - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Александр Панкратов-Чёрный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил артиста и режиссера Александра Панкратова-Чёрного с юбилеем, отметив его самобытный, искромётный талант, обаяние, яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора, а также стремление актера объединять коллег по творческому цеху, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Советский и российский актер и режиссер, народный артист России Александр Панкратов-Черный отмечает в пятницу 75-летие.
"Уважаемый Александр Васильевич! Примите поздравления с 75-летием. Вы по праву пользуетесь искренней любовью поклонников кинематографа, которые высоко ценят Ваш самобытный, искромётный талант, обаяние, яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора. И конечно, отмечу многочисленные просветительские, культурные проекты, которые состоялись благодаря Вашей энергии, стремлению объединять коллег по творческому цеху", - говорится в телеграмме.
Российский лидер также пожелал Панкратову-Черному доброго здоровья и новых актёрских, режиссёрских, литературных работ.
Актер Александр Панкратов-Черный на торжественном вечере в честь 50-летнего юбилея кинотеатра Иллюзион в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Биография Александра Панкратова-Черного
Вчера, 01:12
 
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