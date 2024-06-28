https://ria.ru/20240628/pankratov-chernyy-1956134060.html

Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием

Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием - РИА Новости, 28.06.2024

Путин поздравил Панкратова-Черного с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил артиста и режиссера Александра Панкратова-Чёрного с юбилеем, отметив его самобытный, искромётный талант, обаяние,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:09

2024-06-28T15:09

2024-06-28T15:09

культура

россия

владимир путин

александр панкратов-черный

новости культуры

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил артиста и режиссера Александра Панкратова-Чёрного с юбилеем, отметив его самобытный, искромётный талант, обаяние, яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора, а также стремление актера объединять коллег по творческому цеху, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Советский и российский актер и режиссер, народный артист России Александр Панкратов-Черный отмечает в пятницу 75-летие. "Уважаемый Александр Васильевич! Примите поздравления с 75-летием. Вы по праву пользуетесь искренней любовью поклонников кинематографа, которые высоко ценят Ваш самобытный, искромётный талант, обаяние, яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора. И конечно, отмечу многочисленные просветительские, культурные проекты, которые состоялись благодаря Вашей энергии, стремлению объединять коллег по творческому цеху", - говорится в телеграмме. Российский лидер также пожелал Панкратову-Черному доброго здоровья и новых актёрских, режиссёрских, литературных работ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, александр панкратов-черный, новости культуры