https://ria.ru/20241120/svetlichnaya-1984799438.html

В Москве простились со Светланой Светличной

В Москве простились со Светланой Светличной - РИА Новости, 20.11.2024

В Москве простились со Светланой Светличной

В московском Доме кино завершилось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2024

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россия

москва

борис токарев

светлана светличная

валерий баринов

дом кино

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В московском Доме кино завершилось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, сообщил корреспондент РИА Новости.Церемонию посетили коллеги и поклонники, в том числе артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, а также певец Прохор Шаляпин.Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина зачитала телеграммы от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.Гроб вынесли из Дома кино под аплодисменты.Артистка умерла 16 ноября после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".Светличная дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная" в 1959 году. Известность она получила благодаря картинам "Стряпуха", "Бриллиантовая рука" и "Семнадцать мгновений весны".

https://ria.ru/20241120/svetlichnaya-1984793705.html

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Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной завершилась в Доме кино в Москве. Гроб с телом актрисы вынесли из него под аплодисменты. 2024-11-20T12:49 true PT0M31S

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Варвара Скокшина

россия, москва, борис токарев , светлана светличная, валерий баринов, дом кино