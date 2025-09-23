https://ria.ru/20250923/pankratov-chernyy-2043794177.html

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Российского актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали, он не сможет принять участие в спектакле "Женихи", запланированного в Курганской филармонии на вторник, сообщила филармония.Согласно афише Курганской филармонии, на 23 сентября 18.00 (16.00 мск) запланирован показ спектакля "Женихи" с участием Татьяны Кравченко и Александра Панкратова-Черного, стоимость билетов – от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей."Актер Александр Панкратов-Чёрный, занятый в спектакле "Женихи", не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе", - сообщается на официальном сайте учреждения.Отмечается, что замена исполнителя никак не повлияет на качество постановки. В театре желают Панкратову-Чёрному скорейшего выздоровления, отмечается в сообщении.

