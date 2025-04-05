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Климова, Борисов, Воробьев, Банщикова, Страхов: лучшие сериалы апреля

Климова, Борисов, Воробьев, Банщикова, Страхов: лучшие сериалы апреля - РИА Новости, 05.04.2025

Климова, Борисов, Воробьев, Банщикова, Страхов: лучшие сериалы апреля

В апреле выходит много сериалов со звездным кастом. Зрители увидят многосерийную драму с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым, военный детектив с Екатериной... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В апреле выходит много сериалов со звездным кастом. Зрители увидят многосерийную драму с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым, военный детектив с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным, исторический костюмный проект с Артемом Ткаченко и Аней Чиповской, мистический триллер с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро. По жанрам — выбор большой. Какие картины стоит смотреть — в материале РИА Новости."Александр I"Масштабная историческая драма создана "КОСМОС студио" ("Елизавета", "Екатерина", "Екатерина. Взлет", "Екатерина. Самозванцы", "Екатерина. Фавориты"). Проект рассказывает о жизни и царствовании любимого внука Екатерины II, который должен был стать ее преемником, но уступил престол своему отцу Павлу I, а позже столкнулся с хитрыми и порой смертельно опасными дворцовыми интригами. На трон он взошел после убийства Павла Петровича, которое организовали заговорщики. В народе Александра называли Благословенным. Молодой император стал смелым реформатором: при нем создали Государственный совет и министерства, он попытался ослабить крепостное право, искоренить судебный произвол, многое сделал для системы образования. Новый вызов для него — необходимость защитить империю от войск непобедимого до сих пор Наполеона."Это будет совокупность исторических фактов и вымысла. Мне кажется, в этом и есть творчество и искусство", — говорит режиссер Артем Насыбулин.Главные роли в картине исполняют Евгений Романцов, Федор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценев, Полина Гухман и другие.Сериал выйдет на телеканале "Россия" в середине апреля."Киловаттино"Комедия о том, как простая учительница Ольга Голубева (Наталья Щукина) становится жертвой мошенников и теперь должна банку три миллиона рублей. Единственный выход — бежать с мужем и детьми в глубинку. Отца семейства сыграл известный юморист, бывший капитан команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков. Сын Жорик (Кирилл Митрофанов) предлагает родителям создать ферму по "выращиванию" денег. Деревенский дом с дешевым электричеством — прекрасное место для майнинга. Главное — скрыть незаконное предпринимательство от коллекторов, местного председателя (Алексей Кравченко) и директора школы (Екатерина Стулова)."Это — классическая семейная комедия. Милая, добрая, теплая. Мне очень понравилось, что там нет пошлого юмора", — отметил Андрей Рожков.В сериале также сыграли Галина Петрова, Иван Моховиков, Ника Жукова, Дарья Отрошко.Проект стартует 14 апреля на СТС."Гипнозис"Мистический триллер с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро, Евгением Коряковским и Анастасией Куимовой в главных ролях. История друзей: частного детектива, который умеет читать мысли, адвоката с даром предугадывать будущее и священника со способностью видеть прошлое. Все трое, благодаря этим уникальным свойствам, неплохо устроились в жизни. Но однажды появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали когда-то очень давно.Первый эпизод "Гипнозиса" был показан в конкурсной программе фестиваля контента стриминговых платформ Original+ и получил награду за оригинальный сценарий, а также специальный диплом за оригинальный и смелый концепт.Сериал выходит с 3 апреля в Okko."Ищейка", 8-й сезонВ продолжении популярного сериала главная героиня, следователь, полковник полиции Александра Ивановна Кушнир (Анна Банщикова) продолжит искать преступников в солнечном Геленджике. Она чудом избежала смерти и решила, что теперь будет больше времени уделять личной жизни, ценить каждую минуту. Но счастье и планы на будущее рушатся из-за некой давней, еще московской тайны. Кушнир вынуждена обратиться за помощью к человеку, с которым уже долго и намеренно не общалась.Зрители снова увидят легендарную команду Александры Ивановны — Марата Хайдарова, Александра Абашева, Игоря Бирюкова и Олега Жиркова. В новом сезоне появятся и новые персонажи — старые знакомые Кушнир. Один из них — адвокат Вениамин Крутицкий, которого сыграл Алексей Барабаш.Новые серии проекта выйдут в апреле на Первом канале."Урок"Драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях.Антон был звездой хип-хопа. Но на год попал в наркологическую клинику — после аварии, в которой погибла его девушка Лиза. За это время его все забыли, с музыкальной карьерой покончено. Герой возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин — его полная противоположность. Он-то и предлагает помощь Антону. Но с условием: бывшая знаменитость станет учителем в школе и будет общаться с подростками, вникая в их проблемы. О том, сможет ли такой, еще сам бунтующий, преподаватель чему-то их научить и попутно наладить собственную жизнь, рассказывает сериал.В проекте сыграли Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Алена Долголенко и другие.Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Okko намечена на апрель."По законам военного времени", 8-й сезонПродолжение исторической драмы с захватывающим сюжетом. Военные юристы Иван Рокотов (Евгений Воловенко) и Светлана Елагина (Екатерина Климова) вместе с помощником и шофером Григорием Федоренко (Александр Панкратов-Черный) во время Второй мировой ведут расследования опасных и запутанных дел. Они разоблачают диверсантов, шпионов, сталкиваются с организациями подполья. Проект не только о работе сотрудников советской прокуратуры, но и об истории любви в тяжелейших условиях — на передовой и прифронтовых участках."Сценаристы прописывают линии героев так, что мы постоянно эмоционально подключаемся. Дети, любовь, потери — все построено на человеческих страстях", — рассказывает Екатерина Климова.Александр Панкратов-Черный признается, что в этом сезоне на нем лежит большая ответственность. "Поскольку по сюжету события переместились ближе к началу войны, идут сталинградские бои, а значит, мой герой, соответственно, моложе по возрасту. Поэтому нужно держать спинку, менять походку, быть бодрячком — вот за этим пристально слежу", — объясняет актер.Новые серии проекта покажут в апреле на Первом канале.

https://ria.ru/20250323/serialy-2006006175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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