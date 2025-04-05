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Климова, Борисов, Воробьев, Банщикова, Страхов: лучшие сериалы апреля - РИА Новости, 05.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.04.2025 (обновлено: 08:04 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/serialy-2008690841.html
Климова, Борисов, Воробьев, Банщикова, Страхов: лучшие сериалы апреля
Климова, Борисов, Воробьев, Банщикова, Страхов: лучшие сериалы апреля - РИА Новости, 05.04.2025
Климова, Борисов, Воробьев, Банщикова, Страхов: лучшие сериалы апреля
В апреле выходит много сериалов со звездным кастом. Зрители увидят многосерийную драму с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым, военный детектив с Екатериной... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:00:00+03:00
2025-04-05T08:04:00+03:00
культура
кино и сериалы
культура-важное
что посмотреть
уральские пельмени
александр панкратов-черный
екатерина климова
александр i
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008668323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3ab4c186ae6e086079d23e20e52397a.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В апреле выходит много сериалов со звездным кастом. Зрители увидят многосерийную драму с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым, военный детектив с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным, исторический костюмный проект с Артемом Ткаченко и Аней Чиповской, мистический триллер с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро. По жанрам — выбор большой. Какие картины стоит смотреть — в материале РИА Новости."Александр I"Масштабная историческая драма создана "КОСМОС студио" ("Елизавета", "Екатерина", "Екатерина. Взлет", "Екатерина. Самозванцы", "Екатерина. Фавориты"). Проект рассказывает о жизни и царствовании любимого внука Екатерины II, который должен был стать ее преемником, но уступил престол своему отцу Павлу I, а позже столкнулся с хитрыми и порой смертельно опасными дворцовыми интригами. На трон он взошел после убийства Павла Петровича, которое организовали заговорщики. В народе Александра называли Благословенным. Молодой император стал смелым реформатором: при нем создали Государственный совет и министерства, он попытался ослабить крепостное право, искоренить судебный произвол, многое сделал для системы образования. Новый вызов для него — необходимость защитить империю от войск непобедимого до сих пор Наполеона.&quot;Это будет совокупность исторических фактов и вымысла. Мне кажется, в этом и есть творчество и искусство&quot;, — говорит режиссер Артем Насыбулин.Главные роли в картине исполняют Евгений Романцов, Федор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценев, Полина Гухман и другие.Сериал выйдет на телеканале "Россия" в середине апреля."Киловаттино"Комедия о том, как простая учительница Ольга Голубева (Наталья Щукина) становится жертвой мошенников и теперь должна банку три миллиона рублей. Единственный выход — бежать с мужем и детьми в глубинку. Отца семейства сыграл известный юморист, бывший капитан команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков. Сын Жорик (Кирилл Митрофанов) предлагает родителям создать ферму по "выращиванию" денег. Деревенский дом с дешевым электричеством — прекрасное место для майнинга. Главное — скрыть незаконное предпринимательство от коллекторов, местного председателя (Алексей Кравченко) и директора школы (Екатерина Стулова).&quot;Это — классическая семейная комедия. Милая, добрая, теплая. Мне очень понравилось, что там нет пошлого юмора&quot;, — отметил Андрей Рожков.В сериале также сыграли Галина Петрова, Иван Моховиков, Ника Жукова, Дарья Отрошко.Проект стартует 14 апреля на СТС."Гипнозис"Мистический триллер с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро, Евгением Коряковским и Анастасией Куимовой в главных ролях. История друзей: частного детектива, который умеет читать мысли, адвоката с даром предугадывать будущее и священника со способностью видеть прошлое. Все трое, благодаря этим уникальным свойствам, неплохо устроились в жизни. Но однажды появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали когда-то очень давно.Первый эпизод "Гипнозиса" был показан в конкурсной программе фестиваля контента стриминговых платформ Original+ и получил награду за оригинальный сценарий, а также специальный диплом за оригинальный и смелый концепт.Сериал выходит с 3 апреля в Okko."Ищейка", 8-й сезонВ продолжении популярного сериала главная героиня, следователь, полковник полиции Александра Ивановна Кушнир (Анна Банщикова) продолжит искать преступников в солнечном Геленджике. Она чудом избежала смерти и решила, что теперь будет больше времени уделять личной жизни, ценить каждую минуту. Но счастье и планы на будущее рушатся из-за некой давней, еще московской тайны. Кушнир вынуждена обратиться за помощью к человеку, с которым уже долго и намеренно не общалась.Зрители снова увидят легендарную команду Александры Ивановны — Марата Хайдарова, Александра Абашева, Игоря Бирюкова и Олега Жиркова. В новом сезоне появятся и новые персонажи — старые знакомые Кушнир. Один из них — адвокат Вениамин Крутицкий, которого сыграл Алексей Барабаш.Новые серии проекта выйдут в апреле на Первом канале."Урок"Драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях.Антон был звездой хип-хопа. Но на год попал в наркологическую клинику — после аварии, в которой погибла его девушка Лиза. За это время его все забыли, с музыкальной карьерой покончено. Герой возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин — его полная противоположность. Он-то и предлагает помощь Антону. Но с условием: бывшая знаменитость станет учителем в школе и будет общаться с подростками, вникая в их проблемы. О том, сможет ли такой, еще сам бунтующий, преподаватель чему-то их научить и попутно наладить собственную жизнь, рассказывает сериал.В проекте сыграли Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Алена Долголенко и другие.Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Okko намечена на апрель."По законам военного времени", 8-й сезонПродолжение исторической драмы с захватывающим сюжетом. Военные юристы Иван Рокотов (Евгений Воловенко) и Светлана Елагина (Екатерина Климова) вместе с помощником и шофером Григорием Федоренко (Александр Панкратов-Черный) во время Второй мировой ведут расследования опасных и запутанных дел. Они разоблачают диверсантов, шпионов, сталкиваются с организациями подполья. Проект не только о работе сотрудников советской прокуратуры, но и об истории любви в тяжелейших условиях — на передовой и прифронтовых участках.&quot;Сценаристы прописывают линии героев так, что мы постоянно эмоционально подключаемся. Дети, любовь, потери — все построено на человеческих страстях&quot;, — рассказывает Екатерина Климова.Александр Панкратов-Черный признается, что в этом сезоне на нем лежит большая ответственность. "Поскольку по сюжету события переместились ближе к началу войны, идут сталинградские бои, а значит, мой герой, соответственно, моложе по возрасту. Поэтому нужно держать спинку, менять походку, быть бодрячком — вот за этим пристально слежу", — объясняет актер.Новые серии проекта покажут в апреле на Первом канале.
https://ria.ru/20250323/serialy-2006006175.html
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кино и сериалы, культура-важное, что посмотреть , уральские пельмени, александр панкратов-черный, екатерина климова, александр i, геленджик, знаменитости, звезды
Культура, Кино и сериалы, Культура-Важное, что посмотреть , Уральские пельмени, Александр Панкратов-Черный, Екатерина Климова, Александр I, Геленджик, Знаменитости, звезды

Климова, Борисов, Воробьев, Банщикова, Страхов: лучшие сериалы апреля

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаСъемки сериала "По законам военного времени"
Съемки сериала По законам военного времени - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. В апреле выходит много сериалов со звездным кастом. Зрители увидят многосерийную драму с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым, военный детектив с Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным, исторический костюмный проект с Артемом Ткаченко и Аней Чиповской, мистический триллер с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро. По жанрам — выбор большой. Какие картины стоит смотреть — в материале РИА Новости.

"Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Александр I"
Кадр из сериала Александр - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Предоставлено телеканалом "Россия"
Кадр из сериала "Александр I"
Масштабная историческая драма создана "КОСМОС студио" ("Елизавета", "Екатерина", "Екатерина. Взлет", "Екатерина. Самозванцы", "Екатерина. Фавориты"). Проект рассказывает о жизни и царствовании любимого внука Екатерины II, который должен был стать ее преемником, но уступил престол своему отцу Павлу I, а позже столкнулся с хитрыми и порой смертельно опасными дворцовыми интригами. На трон он взошел после убийства Павла Петровича, которое организовали заговорщики. В народе Александра называли Благословенным. Молодой император стал смелым реформатором: при нем создали Государственный совет и министерства, он попытался ослабить крепостное право, искоренить судебный произвол, многое сделал для системы образования. Новый вызов для него — необходимость защитить империю от войск непобедимого до сих пор Наполеона.
© Предоставлено телеканалом "Россия"

Кадр из сериала "Александр I"

Кадр из сериала Александр

Кадр из сериала "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 6
© Предоставлено телеканалом "Россия"

Эпизод из сериала "Александр I"

Кадр из сериала Александр

Эпизод из сериала "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 6
© Предоставлено телеканалом "Россия"

Исторический сериал "Александр I"

Кадр из сериала Александр

Исторический сериал "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 6
© Предоставлено телеканалом "Россия"

Сериал "Александр I"

Кадр из сериала Александр

Сериал "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
4 из 6
© Предоставлено телеканалом "Россия"

Кадр из нового сериала "Александр I"

Кадр из сериала Александр

Кадр из нового сериала "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
5 из 6
© Предоставлено телеканалом "Россия"

Драма "Александр I"

Кадр из сериала Александр

Драма "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
6 из 6

Кадр из сериала "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 6

Эпизод из сериала "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 6

Исторический сериал "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 6

Сериал "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
4 из 6

Кадр из нового сериала "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
5 из 6

Драма "Александр I"

© Предоставлено телеканалом "Россия"
6 из 6
«

"Это будет совокупность исторических фактов и вымысла. Мне кажется, в этом и есть творчество и искусство", — говорит режиссер Артем Насыбулин.

Главные роли в картине исполняют Евгений Романцов, Федор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценев, Полина Гухман и другие.
Сериал выйдет на телеканале "Россия" в середине апреля.

"Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"Кадр со съемок сериала "Киловаттино"
Кадр со съемок сериала Киловаттино - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
Кадр со съемок сериала "Киловаттино"
Комедия о том, как простая учительница Ольга Голубева (Наталья Щукина) становится жертвой мошенников и теперь должна банку три миллиона рублей. Единственный выход — бежать с мужем и детьми в глубинку. Отца семейства сыграл известный юморист, бывший капитан команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков. Сын Жорик (Кирилл Митрофанов) предлагает родителям создать ферму по "выращиванию" денег. Деревенский дом с дешевым электричеством — прекрасное место для майнинга. Главное — скрыть незаконное предпринимательство от коллекторов, местного председателя (Алексей Кравченко) и директора школы (Екатерина Стулова).
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"Кадр со съемок сериала "Киловаттино"
Кадр со съемок сериала Киловаттино
Кадр со съемок сериала "Киловаттино"
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
1 из 7
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"

На съемках сериала "Киловаттино"

Кадр со съемок сериала Киловаттино

На съемках сериала "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
2 из 7
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"

Съемки сериала "Киловаттино"

Кадр со съемок сериала Киловаттино

Съемки сериала "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
3 из 7
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"

Кадр со съемок комедийного сериала "Киловаттино"

Кадр со съемок сериала Киловаттино

Кадр со съемок комедийного сериала "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
4 из 7
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"

Сериал "Киловаттино"

Кадр со съемок сериала Киловаттино

Сериал "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
5 из 7
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"

На съемках комедийного сериала "Киловаттино"

Кадр со съемок сериала Киловаттино

На съемках комедийного сериала "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
6 из 7
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"

Новый семейный сериал "Киловаттино"

Кадр со съемок сериала Киловаттино

Новый семейный сериал "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
7 из 7
Кадр со съемок сериала "Киловаттино"
© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
1 из 7

На съемках сериала "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
2 из 7

Съемки сериала "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
3 из 7

Кадр со съемок комедийного сериала "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
4 из 7

Сериал "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
5 из 7

На съемках комедийного сериала "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
6 из 7

Новый семейный сериал "Киловаттино"

© Фото предоставлено телеканалом "СТС"
7 из 7
«

"Это — классическая семейная комедия. Милая, добрая, теплая. Мне очень понравилось, что там нет пошлого юмора", — отметил Андрей Рожков.

В сериале также сыграли Галина Петрова, Иван Моховиков, Ника Жукова, Дарья Отрошко.
Проект стартует 14 апреля на СТС.

"Гипнозис"

© Предоставлено OkkoКадр из сериала "Гипнозис"
Кадр из сериала Гипнозис - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Предоставлено Okko
Кадр из сериала "Гипнозис"
Мистический триллер с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро, Евгением Коряковским и Анастасией Куимовой в главных ролях. История друзей: частного детектива, который умеет читать мысли, адвоката с даром предугадывать будущее и священника со способностью видеть прошлое. Все трое, благодаря этим уникальным свойствам, неплохо устроились в жизни. Но однажды появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали когда-то очень давно.
© Предоставлено OkkoКадр из сериала "Гипнозис"
Кадр из сериала Гипнозис
Кадр из сериала "Гипнозис"
© Предоставлено Okko
1 из 4
© Предоставлено Okko

Эпизод из сериала "Гипнозис"

Кадр из сериала Гипнозис

Эпизод из сериала "Гипнозис"

© Предоставлено Okko
2 из 4
© Предоставлено Okko

Сериал "Гипнозис"

Кадр из сериала Гипнозис

Сериал "Гипнозис"

© Предоставлено Okko
3 из 4
© Предоставлено Okko

Мистический триллер "Гипнозис"

Кадр из сериала Гипнозис

Мистический триллер "Гипнозис"

© Предоставлено Okko
4 из 4
Кадр из сериала "Гипнозис"
© Предоставлено Okko
1 из 4

Эпизод из сериала "Гипнозис"

© Предоставлено Okko
2 из 4

Сериал "Гипнозис"

© Предоставлено Okko
3 из 4

Мистический триллер "Гипнозис"

© Предоставлено Okko
4 из 4
Первый эпизод "Гипнозиса" был показан в конкурсной программе фестиваля контента стриминговых платформ Original+ и получил награду за оригинальный сценарий, а также специальный диплом за оригинальный и смелый концепт.
Сериал выходит с 3 апреля в Okko.

"Ищейка", 8-й сезон

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаСъемки сериала "Ищейка"
Съемки сериала Ищейка - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Съемки сериала "Ищейка"
В продолжении популярного сериала главная героиня, следователь, полковник полиции Александра Ивановна Кушнир (Анна Банщикова) продолжит искать преступников в солнечном Геленджике. Она чудом избежала смерти и решила, что теперь будет больше времени уделять личной жизни, ценить каждую минуту. Но счастье и планы на будущее рушатся из-за некой давней, еще московской тайны. Кушнир вынуждена обратиться за помощью к человеку, с которым уже долго и намеренно не общалась.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаСъемки сериала "Ищейка"
Съемки сериала Ищейка
Съемки сериала "Ищейка"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

На съемках сериала "Ищейка"

Съемки сериала Ищейка

На съемках сериала "Ищейка"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 2
Съемки сериала "Ищейка"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 2

На съемках сериала "Ищейка"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 2
Зрители снова увидят легендарную команду Александры Ивановны — Марата Хайдарова, Александра Абашева, Игоря Бирюкова и Олега Жиркова. В новом сезоне появятся и новые персонажи — старые знакомые Кушнир. Один из них — адвокат Вениамин Крутицкий, которого сыграл Алексей Барабаш.
Новые серии проекта выйдут в апреле на Первом канале.

"Урок"

© Предоставлено OkkoКадр из сериала "Урок"
Кадр из сериала Урок - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Предоставлено Okko
Кадр из сериала "Урок"
Драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях.
Антон был звездой хип-хопа. Но на год попал в наркологическую клинику — после аварии, в которой погибла его девушка Лиза. За это время его все забыли, с музыкальной карьерой покончено. Герой возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин — его полная противоположность. Он-то и предлагает помощь Антону. Но с условием: бывшая знаменитость станет учителем в школе и будет общаться с подростками, вникая в их проблемы. О том, сможет ли такой, еще сам бунтующий, преподаватель чему-то их научить и попутно наладить собственную жизнь, рассказывает сериал.
© Предоставлено Okko

Эпизод из сериала "Урок"

Кадр из сериала Урок

Эпизод из сериала "Урок"

© Предоставлено Okko
1 из 3
© Предоставлено OkkoКадр из сериала "Урок"
Кадр из сериала Урок
Кадр из сериала "Урок"
© Предоставлено Okko
2 из 3
© Предоставлено Okko

Сериал "Урок"

Кадр из сериала Урок

Сериал "Урок"

© Предоставлено Okko
3 из 3

Эпизод из сериала "Урок"

© Предоставлено Okko
1 из 3
Кадр из сериала "Урок"
© Предоставлено Okko
2 из 3

Сериал "Урок"

© Предоставлено Okko
3 из 3
В проекте сыграли Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Алена Долголенко и другие.
Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Okko намечена на апрель.

"По законам военного времени", 8-й сезон

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаСъемки сериала "По законам военного времени"
Съемки сериала По законам военного времени - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Съемки сериала "По законам военного времени"
Продолжение исторической драмы с захватывающим сюжетом. Военные юристы Иван Рокотов (Евгений Воловенко) и Светлана Елагина (Екатерина Климова) вместе с помощником и шофером Григорием Федоренко (Александр Панкратов-Черный) во время Второй мировой ведут расследования опасных и запутанных дел. Они разоблачают диверсантов, шпионов, сталкиваются с организациями подполья. Проект не только о работе сотрудников советской прокуратуры, но и об истории любви в тяжелейших условиях — на передовой и прифронтовых участках.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаСъемки сериала "По законам военного времени"
Съемки сериала По законам военного времени
Съемки сериала "По законам военного времени"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

На съемках сериала "По законам военного времени"

Съемки сериала По законам военного времени

На съемках сериала "По законам военного времени"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Сериал "По законам военного времени"

Съемки сериала По законам военного времени

Сериал "По законам военного времени"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 3
Съемки сериала "По законам военного времени"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 3

На съемках сериала "По законам военного времени"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 3

Сериал "По законам военного времени"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 3
«

"Сценаристы прописывают линии героев так, что мы постоянно эмоционально подключаемся. Дети, любовь, потери — все построено на человеческих страстях", — рассказывает Екатерина Климова.

Александр Панкратов-Черный признается, что в этом сезоне на нем лежит большая ответственность. "Поскольку по сюжету события переместились ближе к началу войны, идут сталинградские бои, а значит, мой герой, соответственно, моложе по возрасту. Поэтому нужно держать спинку, менять походку, быть бодрячком — вот за этим пристально слежу", — объясняет актер.
Новые серии проекта покажут в апреле на Первом канале.
Кадр из сериала Опасная близость - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта
23 марта, 08:00
 
КультураКино и сериалыКультура-Важноечто посмотретьУральские пельмениАлександр Панкратов-ЧерныйЕкатерина КлимоваАлександр IГеленджикЗнаменитостизвезды
 
 
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