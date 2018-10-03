Биография Георгия Полтавченко

Георгий Сергеевич Полтавченко родился 24 февраля 1953 года в семье военного моряка в Баку (Азербайджан).

В 1976 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения) по специальности "инженер-механик по приборам авиационно-космической медицины".

С 1976 года работал инженером на оборонном предприятии НПО "Ленинец".

В 1978 году был инструктором Невского райкома ВЛКСМ.

В 1979-1994 годах служил в органах государственной безопасности. Работал в аэропорту Пулково, а также руководил отделом КГБ по Выборгу. В 1979-1980 годы проходил обучение на высших курсах КГБ в Минске (Белоруссия).

В 1994-1999 годах — начальник Управления Федеральной Службы Налоговой Полиции по городу Санкт-Петербургу, генерал-лейтенант налоговой полиции.

В 1999-2000 годах Полтавченко был полномочным представителем президента РФ в Ленинградской области.

В 2000-2011 годах — полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе.

22 августа 2011 года Георгий Полтавченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

31 августа 2011 года утвержден в должности губернатора Санкт-Петербурга Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

5 июня 2014 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга.

14 сентября 2014 года всенародным голосованием жителей региона избран губернатором Санкт-Петербурга. 24 сентября 2014 года вступил в должность.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин предложил Полтавченко возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров.

Георгий Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2003), III (2008) и II степени (2018), орденом Александра Невского (2013), другими государственными наградами.

Женат, есть сын.

Декларированный доход за 2017 год составляет 5,4 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников