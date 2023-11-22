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Экс-губернатора Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 22.11.2023
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15:53 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/poltavchenko-1911084860.html
Экс-губернатора Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"
Экс-губернатора Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 22.11.2023
Экс-губернатора Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в укрепление российской... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:53
2023-11-22T15:53
санкт-петербург
россия
георгий полтавченко
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу. Указ президента РФ Владимира Путина о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Полтавченко Георгия Сергеевича - действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса", - говорится в тексте указа. Полтавченко с октября 2018 года до августа 2023 года возглавлял совет директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). С 2011 года до октября 2018 года был губернатором Санкт-Петербурга, в 2000-2011 годах - полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.
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Санкт-Петербург, Россия, Георгий Полтавченко, Владимир Путин, Политика
Экс-губернатора Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Полтавченко орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.
Указ президента РФ Владимира Путина о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Полтавченко Георгия Сергеевича - действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса", - говорится в тексте указа.
Полтавченко с октября 2018 года до августа 2023 года возглавлял совет директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). С 2011 года до октября 2018 года был губернатором Санкт-Петербурга, в 2000-2011 годах - полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.
Президент РФ Владимир Путин награждает президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой Российской Федерации – орденом За заслуги перед Отечеством III степени. 21 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством"
21 ноября, 15:36
 
Санкт-ПетербургРоссияГеоргий ПолтавченкоВладимир ПутинПолитика
 
 
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