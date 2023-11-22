https://ria.ru/20231122/poltavchenko-1911084860.html

Экс-губернатора Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Экс-губернатора Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 22.11.2023

Экс-губернатора Петербурга наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в укрепление российской... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:53

2023-11-22T15:53

2023-11-22T15:53

санкт-петербург

россия

георгий полтавченко

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу. Указ президента РФ Владимира Путина о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Полтавченко Георгия Сергеевича - действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса", - говорится в тексте указа. Полтавченко с октября 2018 года до августа 2023 года возглавлял совет директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). С 2011 года до октября 2018 года был губернатором Санкт-Петербурга, в 2000-2011 годах - полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.

https://ria.ru/20231121/rakhmon-1910840028.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, георгий полтавченко, владимир путин, политика