Рейтинг@Mail.ru
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/beglov-1973331798.html
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга - РИА Новости, 18.09.2024
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга
Вновь избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность главы города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:20
2024-09-18T10:20
политика
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр беглов
валентина матвиенко
валерий зорькин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971596790_0:20:3025:1722_1920x0_80_0_0_fc58b2b0a92a799d84cba165700d2b97.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность главы города, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вступления в должность губернатора проходит в среду в Мариинском дворце на первом в осенней сессии пленарном заседании законодательного собрания города. Беглов принес присягу губернатора Санкт-Петербурга. Председатель законодательного собрания города Александр Бельский вручил ему должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга и объявил о вступлении Беглова в должность. На церемонии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, почетные граждане Санкт-Петербурга, депутаты законодательного собрания города и другие гости. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга состоялось 6-8 сентября. Действующий губернатор Беглов (выдвинут партией "Единая Россия") во второй раз победил на выборах, набрав 59,8% голосов избирателей.
https://ria.ru/20240912/kontseptsiya-1972390522.html
https://ria.ru/20240816/beglov-1966658431.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971596790_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ddd7975f12f4fc7f94856071b2e6d05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, валентина матвиенко, валерий зорькин, совет федерации рф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов, Валентина Матвиенко, Валерий Зорькин, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

Вновь избранный губернатор Санкт-Петербурга Беглов вступил в должность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность главы города, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вступления в должность губернатора проходит в среду в Мариинском дворце на первом в осенней сессии пленарном заседании законодательного собрания города.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Беглов и Голикова обсудили концепцию развития сферы культуры в Петербурге
12 сентября, 21:50
Беглов принес присягу губернатора Санкт-Петербурга. Председатель законодательного собрания города Александр Бельский вручил ему должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга и объявил о вступлении Беглова в должность.
На церемонии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, почетные граждане Санкт-Петербурга, депутаты законодательного собрания города и другие гости.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга состоялось 6-8 сентября. Действующий губернатор Беглов (выдвинут партией "Единая Россия") во второй раз победил на выборах, набрав 59,8% голосов избирателей.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Беглов рассказал о защите Петербурга от внешних угроз
16 августа, 17:41
 
ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьАлександр БегловВалентина МатвиенкоВалерий ЗорькинСовет Федерации РФЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала