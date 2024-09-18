https://ria.ru/20240918/beglov-1973331798.html

Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга - РИА Новости, 18.09.2024

Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

Вновь избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность главы города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:20

2024-09-18T10:20

2024-09-18T10:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность главы города, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вступления в должность губернатора проходит в среду в Мариинском дворце на первом в осенней сессии пленарном заседании законодательного собрания города. Беглов принес присягу губернатора Санкт-Петербурга. Председатель законодательного собрания города Александр Бельский вручил ему должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга и объявил о вступлении Беглова в должность. На церемонии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, почетные граждане Санкт-Петербурга, депутаты законодательного собрания города и другие гости. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга состоялось 6-8 сентября. Действующий губернатор Беглов (выдвинут партией "Единая Россия") во второй раз победил на выборах, набрав 59,8% голосов избирателей.

https://ria.ru/20240912/kontseptsiya-1972390522.html

https://ria.ru/20240816/beglov-1966658431.html

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Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, валентина матвиенко, валерий зорькин, совет федерации рф, единая россия, выборы в россии — 2024