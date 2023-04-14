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В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Лев Чернавин"
В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" - РИА Новости, 15.04.2023
В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Лев Чернавин"
Восьмой по счету корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит" спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-14T13:10
2023-04-14T13:10
2023-04-15T02:06
безопасность
санкт-петербург
георгий полтавченко
средне-невский судостроительный завод
объединенная судостроительная корпорация
цмкб "алмаз"
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Восьмой по счету корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит" спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт- Петербурге, следует из опубликованного видео Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "На Средне-Невском судостроительном заводе спущен на воду восьмой тральщик проекта 12700 "Лев Чернавин", - говорится в описании к видео в телеграм-канале председателя совета директоров ОСК Георгия Полтавченко. Корабль носит имя советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота. "Лев Чернавин" - восьмой корабль в линейке проекта 12700, строящейся на Средне-Невском судостроительном заводе. Тральщик проекта 12700 разработан в ЦМКБ "Алмаз" и предназначен для борьбы с морскими минами с помощью различных видов тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. Корабли проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Такой корпус легче металлического на 20%, обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен. Также из достоинств - "немагнитность" корпуса, что повышает живучесть корабля при поиске мин. Водоизмещение корабля составляет порядка 890 тонн, длина – 62 метра, экипаж - 44 человека.
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безопасность, санкт-петербург, георгий полтавченко, средне-невский судостроительный завод, объединенная судостроительная корпорация, цмкб "алмаз"
Безопасность, Санкт-Петербург, Георгий Полтавченко, Средне-Невский судостроительный завод, Объединенная судостроительная корпорация, ЦМКБ "Алмаз"
В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Лев Чернавин"
ОСК: в Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Лев Чернавин"
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Восьмой по счету корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит" спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт- Петербурге, следует из опубликованного видео Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"На Средне-Невском судостроительном заводе спущен на воду восьмой тральщик проекта 12700 "Лев Чернавин", - говорится в описании к видео в телеграм-канале председателя совета директоров ОСК Георгия Полтавченко
.
Корабль носит имя советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота. "Лев Чернавин" - восьмой корабль в линейке проекта 12700, строящейся на Средне-Невском судостроительном заводе.
Тральщик проекта 12700 разработан в ЦМКБ "Алмаз"
и предназначен для борьбы с морскими минами с помощью различных видов тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.
Корабли проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Такой корпус легче металлического на 20%, обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен. Также из достоинств - "немагнитность" корпуса, что повышает живучесть корабля при поиске мин.
Водоизмещение корабля составляет порядка 890 тонн, длина – 62 метра, экипаж - 44 человека.