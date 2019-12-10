Полтавченко назвал Лужкова ярким политиком и хорошим другом

Цветы у здания Мэрии в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экс-губернатор Санкт-Петербурга, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, отметив, что он был ярким политиком, открыто высказывающим свое мнение, а также хорошим другом.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования в связи с внезапной и безвременной кончиной Юрия Михайловича Лужкова. Это был яркий политик, человек, всегда открыто высказывающий свое мнение, блестящий оратор и крепкий хозяйственник. Юрия Михайловича знали и любили в Москве, для которой он, будучи мэром, сделал очень много", - цитирует Полтавченко пресс-служба корпорации.

Полтавченко отметил, что Лужкову довелось руководить столицей в непростые и сложные в экономическом плане десятилетия, но, "несмотря на это, Юрий Михайлович никогда не терял своего природного оптимизма, который помогал ему руководить и заряжать своими идеями подчиненных".