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РИА Новости

"Волонтеры Победы" призвали Беглова принять участие в выборах в Петербурге

23 мая, 12:18
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Крупнейшая в России волонтерская организация "Волонтеры Победы" надеется, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинет свою кандидатуру на выборах главы города.
"Новые изменения пришли в город вместе с идейным человеком. "Волонтеры Победы" желают Александру Дмитриевичу успехов в его начинаниях и в реализации намеченных планов. И, конечно, мы надеемся, что Александр Дмитриевич объявит о своем участии в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга", - сообщает организация "Волонтеры Победы. Санкт-Петербург" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Город Санкт-Петербург
15 мая, 20:10
Эксперт: инициативы, высказанные Бегловым, подкреплены финансированием
Организация отмечает, что в Петербурге появились новые инициативы и планируется реализовать интересные проекты, в числе которых создание Арт-парка. Важным, по мнению общественного движения, является принятое решение оставить Музей обороны и блокады Ленинграда на его прежнем месте — в Соляном переулке.
"И, конечно, как молодое поколение мы не могли не отметить создание конвейера социальных проектов и обновление кадрового состава. Уже сейчас комитет по молодежной политике реализует программу поддержки новых инициатив. Это уникальный шанс для каждого, кто готов развивать свой потенциал и делать жизнь Северной столицы лучше", - отмечает организация.
Ранее Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Общественная палата Санкт-Петербурга попросили Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора города.
В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Беглова. Экс-губернатору было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года в единый день голосования.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
8 мая, 15:35
Беглов предложил создать фонд для поддержки Музея блокады Ленинграда
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ЛенинградВладимир ПутинАлександр БегловГеоргий ПолтавченкоСеверо-Западный ФОРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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