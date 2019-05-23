"Волонтеры Победы" призвали Беглова принять участие в выборах в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Крупнейшая в России волонтерская организация "Волонтеры Победы" надеется, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинет свою кандидатуру на выборах главы города.

"Новые изменения пришли в город вместе с идейным человеком. "Волонтеры Победы" желают Александру Дмитриевичу успехов в его начинаниях и в реализации намеченных планов. И, конечно, мы надеемся, что Александр Дмитриевич объявит о своем участии в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга", - сообщает организация "Волонтеры Победы. Санкт-Петербург" на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Организация отмечает, что в Петербурге появились новые инициативы и планируется реализовать интересные проекты, в числе которых создание Арт-парка. Важным, по мнению общественного движения, является принятое решение оставить Музей обороны и блокады Ленинграда на его прежнем месте — в Соляном переулке.

"И, конечно, как молодое поколение мы не могли не отметить создание конвейера социальных проектов и обновление кадрового состава. Уже сейчас комитет по молодежной политике реализует программу поддержки новых инициатив. Это уникальный шанс для каждого, кто готов развивать свой потенциал и делать жизнь Северной столицы лучше", - отмечает организация.

Ранее Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Общественная палата Санкт-Петербурга попросили Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора города.

В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Беглова. Экс-губернатору было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.