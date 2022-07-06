https://ria.ru/20220706/zemsnaryad-1800622109.html

В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд

В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд - РИА Новости, 06.07.2022

В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд

Инновационный земснаряд торжественно спустили на воду в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:25

2022-07-06T11:25

2022-07-06T11:25

россия

астраханская область

астрахань

объединенная судостроительная корпорация

экономика

игорь бабушкин

георгий полтавченко

гтлк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800619919_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_6b542bdc097061147c63046ede63baa7.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Инновационный земснаряд торжественно спустили на воду в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."На астраханском судостроительном заводе "Лотос" спустили на воду земснаряд. Это знаковое и долгожданное событие не только для региона, но и для российского судостроения в целом", - написал он в Telegram.По данным министерства промышленности и природных ресурсов области, инновационный земснаряд проекта 93.159 будет использоваться для проведения дноуглубительных работ в Астраханской области. Отличительной особенностью земснарядов этого проекта является низкое потребление топлива и высокая автономность. Эти земснаряды хорошо работают с илом, топким грунтом, песком, глиной и гравием.Глава региона отметил, что у Астраханской области есть необходимый потенциал, чтобы стать центром строительства дноуглубительного флота для всей России. "Наши корабелы имеют богатый опыт возведения судов различного назначения и сложных объектов для шельфовых месторождений. Это позволяет нам активно развивать новое направление в судостроении и запустить серийное производство отечественных земснарядов", - написал он.Председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко, также поздравил коллектив с трудовой победой. "На недавнем Каспийском саммите президент обозначил задачу развития МТК "Север-Юг", а это значит, что будет необходимость в новых судах и пароходах, поэтому могу сказать, что у нас будут новые заказы", - цитирует администрация губернатора региона его обращение к корабелам.Ранее судостроительный завод "Лотос" заключил контракт на строительство четырех самоходных земснарядов с роторным и фрезерным рыхлителями проектов 93.159 и 93.159.1. Финансирование строительства ведется по лизинговой программе АО "ГТЛК".

https://ria.ru/20220628/astrakhan-1798853228.html

https://ria.ru/20220706/suda-1800569178.html

россия

астраханская область

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, астраханская область, астрахань, объединенная судостроительная корпорация, экономика, игорь бабушкин, георгий полтавченко, гтлк, евгений дитрих