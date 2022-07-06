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В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд - РИА Новости, 06.07.2022
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В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд
В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд - РИА Новости, 06.07.2022
В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд
Инновационный земснаряд торжественно спустили на воду в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:25
2022-07-06T11:25
россия
астраханская область
астрахань
объединенная судостроительная корпорация
экономика
игорь бабушкин
георгий полтавченко
гтлк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Инновационный земснаряд торжественно спустили на воду в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."На астраханском судостроительном заводе "Лотос" спустили на воду земснаряд. Это знаковое и долгожданное событие не только для региона, но и для российского судостроения в целом", - написал он в Telegram.По данным министерства промышленности и природных ресурсов области, инновационный земснаряд проекта 93.159 будет использоваться для проведения дноуглубительных работ в Астраханской области. Отличительной особенностью земснарядов этого проекта является низкое потребление топлива и высокая автономность. Эти земснаряды хорошо работают с илом, топким грунтом, песком, глиной и гравием.Глава региона отметил, что у Астраханской области есть необходимый потенциал, чтобы стать центром строительства дноуглубительного флота для всей России. "Наши корабелы имеют богатый опыт возведения судов различного назначения и сложных объектов для шельфовых месторождений. Это позволяет нам активно развивать новое направление в судостроении и запустить серийное производство отечественных земснарядов", - написал он.Председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко, также поздравил коллектив с трудовой победой. "На недавнем Каспийском саммите президент обозначил задачу развития МТК "Север-Юг", а это значит, что будет необходимость в новых судах и пароходах, поэтому могу сказать, что у нас будут новые заказы", - цитирует администрация губернатора региона его обращение к корабелам.Ранее судостроительный завод "Лотос" заключил контракт на строительство четырех самоходных земснарядов с роторным и фрезерным рыхлителями проектов 93.159 и 93.159.1. Финансирование строительства ведется по лизинговой программе АО "ГТЛК".
https://ria.ru/20220628/astrakhan-1798853228.html
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россия, астраханская область, астрахань, объединенная судостроительная корпорация, экономика, игорь бабушкин, георгий полтавченко, гтлк, евгений дитрих
11:25 06.07.2022
 
В Астраханской области спустили на воду инновационный земснаряд

На астраханском заводе "Лотос" торжественно спустили на воду инновационный земснаряд

© Фото : Олег Князев/ВКонтактеТоржественная церемония спуска на воду земснаряда, построенного на астраханском судостроительном заводе “Лотос”
Торжественная церемония спуска на воду земснаряда, построенного на астраханском судостроительном заводе “Лотос” - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Олег Князев/ВКонтакте
Торжественная церемония спуска на воду земснаряда, построенного на астраханском судостроительном заводе “Лотос”
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Инновационный земснаряд торжественно спустили на воду в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"На астраханском судостроительном заводе "Лотос" спустили на воду земснаряд. Это знаковое и долгожданное событие не только для региона, но и для российского судостроения в целом", - написал он в Telegram.
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Астраханская область готова запустить строительство земснарядов в России
По данным министерства промышленности и природных ресурсов области, инновационный земснаряд проекта 93.159 будет использоваться для проведения дноуглубительных работ в Астраханской области. Отличительной особенностью земснарядов этого проекта является низкое потребление топлива и высокая автономность. Эти земснаряды хорошо работают с илом, топким грунтом, песком, глиной и гравием.
Глава региона отметил, что у Астраханской области есть необходимый потенциал, чтобы стать центром строительства дноуглубительного флота для всей России. "Наши корабелы имеют богатый опыт возведения судов различного назначения и сложных объектов для шельфовых месторождений. Это позволяет нам активно развивать новое направление в судостроении и запустить серийное производство отечественных земснарядов", - написал он.
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Председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко, также поздравил коллектив с трудовой победой. "На недавнем Каспийском саммите президент обозначил задачу развития МТК "Север-Юг", а это значит, что будет необходимость в новых судах и пароходах, поэтому могу сказать, что у нас будут новые заказы", - цитирует администрация губернатора региона его обращение к корабелам.
Ранее судостроительный завод "Лотос" заключил контракт на строительство четырех самоходных земснарядов с роторным и фрезерным рыхлителями проектов 93.159 и 93.159.1. Финансирование строительства ведется по лизинговой программе АО "ГТЛК".
 
РоссияАстраханская областьАстраханьОбъединенная судостроительная корпорацияЭкономикаИгорь БабушкинГеоргий ПолтавченкоГТЛКЕвгений Дитрих
 
 
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