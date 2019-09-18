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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

11:15 18.09.2019 (обновлено: 12:36 18.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии инаугурации в Мариинском дворце. 18 сентября 2019
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии инаугурации в Мариинском дворце. 18 сентября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии инаугурации в Мариинском дворце. 18 сентября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации проходит в Мариинском дворце. В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга, в присутствии депутатов петербургского парламента, судей Уставного суда Петербурга и почетных граждан города Беглов принес присягу.
"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - сказал Беглов, принося присягу.
Ему вручили символ власти высшего должностного лица Санкт-Петербурга – должностной нагрудный знак губернатора города.
В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Беглова. Полтавченко было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.
На состоявшихся 8 сентября 2019 года выборах победил Беглов с 64,43% голосов избирателей. Явка на выборах составила 30,07%. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора.
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияВладимир ПутинАлександр БегловГеоргий ПолтавченкоРоссияСанкт-Петербург
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