Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации проходит в Мариинском дворце. В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга, в присутствии депутатов петербургского парламента, судей Уставного суда Петербурга и почетных граждан города Беглов принес присягу.
"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - сказал Беглов, принося присягу.
Ему вручили символ власти высшего должностного лица Санкт-Петербурга – должностной нагрудный знак губернатора города.
В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Беглова. Полтавченко было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.
На состоявшихся 8 сентября 2019 года выборах победил Беглов с 64,43% голосов избирателей. Явка на выборах составила 30,07%. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора.
8 сентября, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России