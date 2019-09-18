Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - сказал Беглов, принося присягу.