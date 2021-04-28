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В Петербурге спустили на воду корабль "Петр Ильичев"
В Петербурге спустили на воду корабль "Петр Ильичев"
Корабль противоминной обороны "Петр Ильичев" проекта 12700 спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:54
2021-04-28T18:52
россия
николай евменов
средне-невский судостроительный завод
объединенная судостроительная корпорация
георгий полтавченко
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Корабль противоминной обороны "Петр Ильичев" проекта 12700 спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе, передает корреспондент РИА Новости."Корабли этого проекта уже хорошо показали себя в море, они хорошо управляются, обладают большой живучестью. Серия будет продолжаться... Надеюсь, что корабли будут сдаваться вовремя, с высоким качеством", — сказал на церемонии спуска главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.По его словам, при создании проекта 12700 использовались самые передовые технологии и аналогов у этих кораблей в мире нет.Он добавил, что флаг на "Петре Ильичеве" поднимут уже в этом году — раньше запланированных сроков.По словам председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко, корабль удалось сдать в срок и без ущерба качеству, несмотря на пандемию коронавируса.Его заложили в июле 2018 года, он шестой в линейке проекта 12700 "Александрит", строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведет по заказу российского ВМФ. Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта. Еще четыре находятся в разной степени готовности. В перспективе машины проекта станут основой минно-тральных сил флотов, существенно повысив эффективность выполнения задачКорабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 62 метра, ширина — десять метров, скорость хода при полном водоизмещении — около 16 узлов, экипаж — 44 человека.Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
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россия, николай евменов, средне-невский судостроительный завод, объединенная судостроительная корпорация, георгий полтавченко, безопасность

В Петербурге спустили на воду корабль "Петр Ильичев"

14:54 28.04.2021 (обновлено: 18:52 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкСпуск на воду тральщика "Петр Ильичев"
Спуск на воду тральщика Петр Ильичев - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Корабль противоминной обороны "Петр Ильичев" проекта 12700 спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе, передает корреспондент РИА Новости.
"Корабли этого проекта уже хорошо показали себя в море, они хорошо управляются, обладают большой живучестью. Серия будет продолжаться... Надеюсь, что корабли будут сдаваться вовремя, с высоким качеством", — сказал на церемонии спуска главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
По его словам, при создании проекта 12700 использовались самые передовые технологии и аналогов у этих кораблей в мире нет.
Он добавил, что флаг на "Петре Ильичеве" поднимут уже в этом году — раньше запланированных сроков.
По словам председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко, корабль удалось сдать в срок и без ущерба качеству, несмотря на пандемию коронавируса.
Его заложили в июле 2018 года, он шестой в линейке проекта 12700 "Александрит", строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведет по заказу российского ВМФ. Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта. Еще четыре находятся в разной степени готовности.
В перспективе машины проекта станут основой минно-тральных сил флотов, существенно повысив эффективность выполнения задач
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Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 62 метра, ширина — десять метров, скорость хода при полном водоизмещении — около 16 узлов, экипаж — 44 человека.
Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
 
РоссияНиколай ЕвменовСредне-Невский судостроительный заводОбъединенная судостроительная корпорацияГеоргий ПолтавченкоБезопасность
 
 
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