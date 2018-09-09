Биография Юнус-Бека Евкурова

Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия).

В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба.

В Вооруженных силах с 1982 года. Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ. Принимал активное участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Указом Президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм Юнус-Беку было присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 2004 года являлся начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

31 октября 2008 года по представлению президента России Дмитрия Медведева Народным Собранием Ингушетии был наделен полномочиями президента Республики Ингушетия сроком на пять лет.

4 июля 2013 года указом президента РФ Владимира Путина Юнус-Бек Евкуров был отправлен в отставку по собственному желанию и назначен временно исполняющим обязанности президента Ингушетии.

8 сентября 2013 года депутаты Народного Собрания Ингушетии большинством голосов избрали Юнус-Бека Евкурова Главой республики на очередной срок.

Имеет воинское звание генерал-майор.

Герой Российской Федерации (2000).

Награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги", Красной Звезды и Мужества, двумя медалями "За отвагу", орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018).

Женат, пятеро детей.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год — 2,4 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников