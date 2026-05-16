Воробьев и Евкуров вручили награды победителям "Кубка Победы"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручили в субботу награды победителям и призерам III Всероссийских соревнований по тактико-стрелковому многоборью "Кубок Победы", сообщает пресс-служба облправительства.

Турнир на призы губернатора Московской области, организованный правительством региона и Минобороны РФ, прошел уже в третий раз. В этом году он приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования проходили с 11 мая в многофункциональном огневом центре, который носит имя Михаила Калашникова. Команды состязались в точности и скорости стрельбы из различных видов оружия: снайперских винтовок, пулеметов, автоматов, пистолетов. Необходимо было также продемонстрировать слаженность совместных действий в условиях городской застройки, при зачистке помещений, взламывании дверей, эвакуации раненых, работе с бронетехникой. Кульминацией турнира стало финальное испытание — "Дуэль". Команды-четверки на скорость проходили полосу препятствий и вели огонь.

В 2026 году география регионов-участников соревнований расширилась: Подмосковье, Москва, Тульская, Смоленская и Иркутская области, Ставропольский край, Республики Дагестан, Бурятия и Северная Осетия. Впервые приехали зарубежные стрелки — из Абхазии и ОАЭ.

По итогам в общекомандном зачете победила команда "СВОИ", получившая главный трофей турнира — переходящий Кубок по армейскому тактико‑стрелковому многоборью. Также были вручены награды в ряде номинаций: "Общекомандный зачет" — гражданские", "Общекомандный зачет среди иностранных команд", "Универсальный стрелок", "Индивидуальные упражнения с автоматом", "Лучший пулеметчик", "Лучший снайпер", "Самая сплоченная команда" и других.