Рейтинг@Mail.ru
Воробьев и Евкуров вручили награды победителям "Кубка Победы" - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:02 16.05.2026
Воробьев и Евкуров вручили награды победителям "Кубка Победы"

В Подмосковье провели "Кубок Победы" по тактико-стрелковому многоборью

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров наградили победителей "Кубка Победы" по тактико-стрелковому многоборью
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров наградили победителей Кубка Победы по тактико-стрелковому многоборью - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров наградили победителей "Кубка Победы" по тактико-стрелковому многоборью
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручили в субботу награды победителям и призерам III Всероссийских соревнований по тактико-стрелковому многоборью "Кубок Победы", сообщает пресс-служба облправительства.
Турнир на призы губернатора Московской области, организованный правительством региона и Минобороны РФ, прошел уже в третий раз. В этом году он приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования проходили с 11 мая в многофункциональном огневом центре, который носит имя Михаила Калашникова. Команды состязались в точности и скорости стрельбы из различных видов оружия: снайперских винтовок, пулеметов, автоматов, пистолетов. Необходимо было также продемонстрировать слаженность совместных действий в условиях городской застройки, при зачистке помещений, взламывании дверей, эвакуации раненых, работе с бронетехникой. Кульминацией турнира стало финальное испытание — "Дуэль". Команды-четверки на скорость проходили полосу препятствий и вели огонь.
В 2026 году география регионов-участников соревнований расширилась: Подмосковье, Москва, Тульская, Смоленская и Иркутская области, Ставропольский край, Республики Дагестан, Бурятия и Северная Осетия. Впервые приехали зарубежные стрелки — из Абхазии и ОАЭ.
По итогам в общекомандном зачете победила команда "СВОИ", получившая главный трофей турнира — переходящий Кубок по армейскому тактико‑стрелковому многоборью. Также были вручены награды в ряде номинаций: "Общекомандный зачет" — гражданские", "Общекомандный зачет среди иностранных команд", "Универсальный стрелок", "Индивидуальные упражнения с автоматом", "Лучший пулеметчик", "Лучший снайпер", "Самая сплоченная команда" и других.
"Очень приятно, что соревнование становится традиционным, объединяет сильных, мужественных людей, которые всю свою жизнь посвящают сложной, опасной профессии - во все времена, а сейчас особенно. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков инициативы проведения "Кубка Победы". Рад, что здесь сегодня мы можем видеть ребят, которые показывают очень высокое мастерство в разных специальных дисциплинах", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЮнус-Бек Евкуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала