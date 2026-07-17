Спецоперация, 17 июля: ВС России за неделю поразили 24 морских судна ВСУ

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.

Также поражены объекты инфраструктуры портов Одесса Черноморск , Южный и Днепро-Бугский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отмечает МО РФ.

Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВСУ за неделю потеряли 10155 военнослужащих, 68 управляемых авиабомб, семь снарядов HIMARS и 4661 беспилотник.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 183 156 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин, 1 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 795 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 695 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Артиллеристы и операторы дронов российской "Южной" группировки войск уничтожили укрытия с личным составом ВСУ в расположенных за Константиновкой Алексеево-Дружковке, Ижевке и в лесополосе в Николайполье, сообщили в Минобороны РФ.

Операторы дронов разведывательной роты 10-го танкового полка "Южной" группировки войск доставляют продовольствие и медикаменты мирным жителям, остающимся в Константиновке и Алексеево-Дружковке, рассказал командир роты с позывным Шора.

Французские истребители Mirage, базировавшиеся в украинском Луцке, выполняли только учебные полеты, а прятали их в укрепленных бетонных ангарах, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Руслан Мищенчук.

Подлость ВСУ

Суточные лимиты на выдачу тел украинских военнослужащих организовали в моргах Чернигова и Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Родственники украинских военнослужащих жалуются на действия командования 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которое оформляет погибших как дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Боевики ВСУ оборудуют оборонительные позиции на рубеже Солдатское — Великая Писаревка в Сумской области, к работам привлекают и местных жителей, отказавшихся от эвакуации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Командование ВСУ бросило окруженных в Константиновке украинских военнослужащих, а потом пыталось "похоронить", рассказал взятый в плен в этом населенном пункте украинец.

Адвокат мобилизованного получила третью группу инвалидности после избиения сотрудниками военкомата в Харькове на Украине, за правосудие она борется в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Удары ВСУ по мирным

Три мирных жителя Херсонской области погибли и семь пострадали из-за беспилотных атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Один человек погиб и пятеро пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Мужчина и женщина пострадали в городе Шебекино Белгородской области от детонации беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

Женщина получила касательное ранение обеих ног в результате атаки ВСУ в четверг по городу Рыльску Курской области, она будет проходить лечение амбулаторно, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В результате атаки ВСУ в северном Крыму погибли два человека и еще один получил ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Последствия отставки

Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины второй день проходят в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев-24".

Учиненная Владимиром Зеленским смена украинского кабмина привела к политическому кризису на Украине, им движет желание укрепить свою власть, пишет газета Monde.

Отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины были удивлены в НАТО, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата альянса.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно отзывает из отпусков тех военных, которые были замечены в поддержке бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, и ввел запрет на их общение со СМИ, заявил бывший замминистра обороны Сергей Стерненко.

Смена кабмина на Украине ничего не поменяет ни в судьбе ее граждан, ни в управлении страной, Владимир Зеленский продолжает тасовать колоду коррупционеров, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный может стать реальным конкурентом Владимиру Зеленскому и выиграть у него выборы, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.

Наши условия

Россия никогда не будет отказываться от реальных предложений со стороны США по украинскому урегулированию, но работает над достижением своих целей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РФ приняла предложения главы США на Аляске, от этих предложений президента США Дональда Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Коллегия Минобороны

Под руководством Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось заседание Коллегии военного ведомства, сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах, достигнутых за первое полугодие, и о рисках по отношению к этим результатам.

Особое внимание на Коллегии было уделено модернизации российских Вооруженных Сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО, противодействию средствам воздушного нападения.

Заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик доложил о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения ВС РФ.

По его словам, повышены мобильность и боевой потенциал группировок войск за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги и мотовездеходы в штурмовых подразделениях.

Санчик отметил, что за счет комплексного применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летальных аппаратов, а также совершенствования способов доставки материальных средств, более чем в два раза увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения.

Заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко доложил о ходе решения вопросов развития войск беспилотных систем, а также оснащения ВС РФ современными вооружением и техникой.

Он отметил, что в первом полугодии 2026 года основные усилия были направлены на гарантированное обеспечение группировок войск (сил) средствами поражения, готовыми к боевому применению вооружением, военной и специальной техникой, а также закупке и внедрению в войска перспективных образцов вооружения, в том числе БПЛА.

По его словам, для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза.

Заместитель главы военного ведомства Дмитрий Щербинин доложил о внедрении цифровых технологий в Министерстве обороны, в том числе реализации Концепции цифровой трансформации ВС РФ.

В области развития искусственного интеллекта он подчеркнул, что развернута локальная справочно-рекомендательная система на основе большой языковой модели. Система активно применяется органами военного управления в повседневной деятельности.

Одновременно, по его словам, в повседневную деятельность внедряется единая информационная среда Минобороны России, направленная на повышение эффективности управления финансами, имуществом, логистикой и другими сферами.

Кроме того, Щербинин отметил, что применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысили эффективность ведения боевых действий соединений и воинских частей в зоне проведения спецоперации, обеспечив доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени.

Заместитель главы военного ведомства Василий Осьмаков доложил о реализации задач по основным направлениям развития международного военного сотрудничества и инновационной деятельности.

Он сообщил о реализации перехода на долгосрочный и комплексный характер планирования двустороннего взаимодействия с иностранными государствами. Так, в этом году ведется работа по подписанию многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами.

Осьмаков указал на увеличение количества совместных международных учений, в частности с начала года проведено семь мероприятий совместной боевой подготовки с иностранными государствами.

Статс-секретарь - заместитель главы военного ведомства Анна Цивилева доложила о совершенствовании системы медицинского обеспечения ВС РФ.

Она отметила, что штурмовые группы до 100% обеспечены групповыми средствами оказания первой помощи и создан необходимый резерв.

Кроме того, по ее словам, укомплектованность медицинских подразделений в зоне СВО доведена до 96%.

Цивилева доложила, что срок начала процедуры протезирования военнослужащих в региональных протезно-ортопедических предприятиях сокращен с 16 до 11 дней, к концу года этот показатель составит всего восемь дней.

Заместитель главы военного ведомства Юнус-Бек Евкуров доложил о мерах, принимаемых для повышения качества подготовки личного состава и подразделений группировок войск с учетом опыта спецоперации.

Он указал, что рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск.

Также в первом полугодии на базе ДОСААФ России было подготовлено более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям, в числе которых водители, специалисты по связи, операторы БПЛА и НРТК.

Первый заместитель главы военного ведомства Леонид Горнин доложил о выполнении комплекса мероприятий по ресурсному обеспечению войск.

По его словам, с декабря 2025 года началась практическая реализация перевода цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные или фиксированные, в результате чего сформировался внутренний резерв экономии бюджетных средств.

Горнин отметил, что именно сочетание цифрового мониторинга и физического аудита создаст неразрывный контрольный контур.

Заместитель главы военного ведомства Павел Фрадков доложил о ходе выполнения плана реализации решений в части военно-строительного и имущественного комплексов.

Он заявил, что целевые показатели военного строительства в России за первое полугодие выполнены в полном объеме, срывов не допущено.

Кроме того, он заявил, что создаваемый Военный инженерно-технический университет позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере.

Заместитель главы военного ведомства Виктор Горемыкин доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

Он сообщил, что высшие учебные заведения Минобороны РФ с первого сентября вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей при наборе более 56 тысяч курсантов, а также, что ведомство планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место.