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В Минобороны рассказали об оптимизации деятельности - РИА Новости, 17.07.2026
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22:37 17.07.2026
В Минобороны рассказали об оптимизации деятельности

МО РФ в первом полугодии получило на 17% больше патентов благодаря оптимизации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оптимизация деятельности Минобороны России позволила получить на 17% больше патентов в первом полугодии.
  • В ведомстве разработаны и внедрены нормативные акты, которые оптимизировали процессы подачи заявок на регистрацию изобретений и новаторских решений.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оптимизация деятельности министерства обороны России позволила ведомству получить на 17% больше патентов в первом полугодии, заявил замглавы военного ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Евкуров доложил о проводимой работе по совершенствованию изобретательской и новаторской деятельности в войсках.
Замминистра обороны рассказал, что в ведомстве были разработаны и внедрены нормативные акты, значительно оптимизировавшие процессы подачи заявок на регистрацию различных образцов изобретений и новаторских решений.
"В результате только в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше чем за аналогичный период в 2025 году, а патентов на изобретения выдано на 17% больше", - говорится в сообщении.
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