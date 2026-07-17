В Минобороны рассказали об оптимизации деятельности

Замминистра обороны рассказал, что в ведомстве были разработаны и внедрены нормативные акты, значительно оптимизировавшие процессы подачи заявок на регистрацию различных образцов изобретений и новаторских решений.

"В результате только в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше чем за аналогичный период в 2025 году, а патентов на изобретения выдано на 17% больше", - говорится в сообщении.