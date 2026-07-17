В Минобороны рассказали об оптимизации деятельности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оптимизация деятельности Минобороны России позволила получить на 17% больше патентов в первом полугодии.
- В ведомстве разработаны и внедрены нормативные акты, которые оптимизировали процессы подачи заявок на регистрацию изобретений и новаторских решений.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Оптимизация деятельности министерства обороны России позволила ведомству получить на 17% больше патентов в первом полугодии, заявил замглавы военного ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Евкуров доложил о проводимой работе по совершенствованию изобретательской и новаторской деятельности в войсках.
Замминистра обороны рассказал, что в ведомстве были разработаны и внедрены нормативные акты, значительно оптимизировавшие процессы подачи заявок на регистрацию различных образцов изобретений и новаторских решений.
"В результате только в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше чем за аналогичный период в 2025 году, а патентов на изобретения выдано на 17% больше", - говорится в сообщении.