В Минобороны рассказали об обучении операторов наземных и морских роботов

"Совместно с Главным командованием Военно-Морского флота возобновлена подготовка специалистов по трем специальностям. Особое внимание уделено организации обучения операторов для управления наземными и морскими робототехническими комплексами", – сказал Юнус-Бек Евкуров.

Всего, по его словам, в первом полугодии на базе ДОСААФ России подготовлено более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям, в числе которых водители, специалисты по связи, операторы БПЛА и НРТК.