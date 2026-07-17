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В Минобороны рассказали об обучении операторов наземных и морских роботов - РИА Новости, 17.07.2026
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17:34 17.07.2026
В Минобороны рассказали об обучении операторов наземных и морских роботов

МО: особое внимание уделяется подготовке операторов наземных и морских роботов

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров сообщил, что особое внимание при подготовке специалистов с ВМФ уделяется обучению операторов наземных и морских робототехнических комплексов.
  • ДОСААФ России увеличило количество военно-учетных специальностей с 20 до 30 и возобновило подготовку специалистов по трем специальностям совместно с Главным командованием Военно-Морского флота.
  • В первом полугодии на базе ДОСААФ России подготовлено более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Особое внимание при подготовке с ВМФ специалистов уделяют обучению операторов наземных и морских робототехнических комплексов, сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
Он отметил, что в рамках реализации целевой задачи, поставленной Министром обороны РФ Андреем Белоусовым, по допризывной подготовке молодежи ДОСААФ России увеличило количество военно-учетных специальностей с 20 до 30.
"Совместно с Главным командованием Военно-Морского флота возобновлена подготовка специалистов по трем специальностям. Особое внимание уделено организации обучения операторов для управления наземными и морскими робототехническими комплексами", – сказал Юнус-Бек Евкуров.
Всего, по его словам, в первом полугодии на базе ДОСААФ России подготовлено более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям, в числе которых водители, специалисты по связи, операторы БПЛА и НРТК.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Минобороны рассказало о подготовке армейского резерва в 2026 году
Вчера, 17:29
 
РоссияЮнус-Бек ЕвкуровАндрей БелоусовДОСААФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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