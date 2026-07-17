Минобороны рассказало о подготовке армейского резерва в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ За первые полгода 2026 года подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва и на полигонах группировок войск.

На базе ДОСААФ России увеличено количество военно-учетных специальностей с 20 до 30 и подготовлено более 18 000 будущих призывников.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За первые полгода 2026 года подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск, заявил заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров на коллегии в пятницу.

В ходе заседания он доложил о мерах, принимаемых для повышения качества подготовки личного состава и подразделений группировок войск с учетом опыта специальной военной операции.

« "Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки, и резервных полков подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск", - говорится в сообщении Минобороны.

"Для достижения необходимого уровня подготовки военнослужащих в первом полугодии 2026 года было проведено более 40 практических мероприятий. В том числе впервые в июне 2026 года на базе 362-го мотострелкового полка резерва проведен учебно-методический сбор с должностными лицами, отвечающими за подготовку личного в полках резерва. В сборах приняли участие офицеры органов боевой подготовки Объединенной группировки войск, видов и родов войск, военных округов, командиры полков резерва, которые обменялись опытом подготовки личного состава и выработали меры по повышению качества обучения военнослужащих", – заявил Евкуров

Он также сообщил, что для оперативного внедрения боевого опыта в подготовку войск впервые к обучению личного состава на ротационной основе привлекались 107 командиров штурмовых подразделений, которые внесли корректировки в программы подготовки малых тактических групп, а также проводилась стажировка 32 командиров подразделений и инструкторов полков резерва в подразделениях, выполняющих боевые задачи.

В рамках реализации целевой задачи поставленной министром обороны РФ по допризывной подготовке молодежи ДОСААФ России увеличено количество военно-учетных специальностей с 20 до 30.