Памятник дважды Герою России открыли в "Пантеоне защитников Отечества"

Краткий пересказ от РИА ИИ На территории мемориального комплекса «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах прошла торжественная церемония открытия памятника генерал-майору Михаилу Гудкову.

Автором памятника является заслуженный художник РФ Алексей Игнатов.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, включая вице-премьера Юрия Трутнева, заместителя министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бека Евкурова, главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Александра Моисеева, а также семья офицера и ветераны военно-морского флота.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятника дважды Герою России генерал-майору Михаилу Гудкову прошла на территории мемориального комплекса "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

"Сегодня на территории федерального военного мемориального комплекса "Пантеон защитников Отечества" состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященного дважды Герою Российской Федерации заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майору Гудкову Михаилу Евгеньевичу, погибшему при исполнении воинского долга в Курской области", - говорится в сообщении

© РИА Новости/Мария Сушкова Открытие памятника генерал-майору Михаилу Гудкову в "Пантеоне защитников Отечества" © РИА Новости/Мария Сушкова Открытие памятника генерал-майору Михаилу Гудкову в "Пантеоне защитников Отечества"

Автором памятника является скульптор студии военных художников имени М.Б. Грекова заслуженный художник РФ Алексей Игнатов.

В мероприятии приняли участие Трутнев, заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, вдова офицера Жанна Гудкова, его дочь Амина и мама Ольга Михайловна, а также военнослужащие и ветераны военно-морского флота.

Почетное право открытия памятника было предоставлено Моисееву и Жанне Гудковой. Сразу после снятия парашютной ткани с памятника военный оркестр Московского военного округа исполнил государственный гимн РФ.

"Слово "памятник" и имя Михаил Гудков для меня плохо сочетаются. У меня в кабинете висит фотография Михаила с нашей последней встречи. Мы познакомились с "Варягом" недалеко от Угледара, где 155 бригада морской пехоты готовилась к штурму. Мне Михаил Гудков запомнился как талантливый военачальник, отважный офицер и замечательный товарищ. Я уверен в том, что память о нем долгое время будет учить и вдохновлять воинов Приморья и всей России, как надо любить Родину и уметь ее защищать", - сказал Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.

Легендарный комбриг 155-й отдельной гвардейской Курской, орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты с позывным Варяг, первый и единственный дважды Герой Российской Федерации Михаил Гудков погиб на курской земле 2 июля 2025 года, выполняя боевую задачу в приграничной зоне.