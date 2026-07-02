Памятник дважды Герою России открыли в "Пантеоне защитников Отечества"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории мемориального комплекса «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах прошла торжественная церемония открытия памятника генерал-майору Михаилу Гудкову.
- Автором памятника является заслуженный художник РФ Алексей Игнатов.
- В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица, включая вице-премьера Юрия Трутнева, заместителя министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бека Евкурова, главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Александра Моисеева, а также семья офицера и ветераны военно-морского флота.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятника дважды Герою России генерал-майору Михаилу Гудкову прошла на территории мемориального комплекса "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
"Сегодня на территории федерального военного мемориального комплекса "Пантеон защитников Отечества" состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященного дважды Герою Российской Федерации заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майору Гудкову Михаилу Евгеньевичу, погибшему при исполнении воинского долга в Курской области", - говорится в сообщении.
© РИА Новости/Мария СушковаОткрытие памятника генерал-майору Михаилу Гудкову в "Пантеоне защитников Отечества"
© РИА Новости/Мария Сушкова
Открытие памятника генерал-майору Михаилу Гудкову в "Пантеоне защитников Отечества"
Автором памятника является скульптор студии военных художников имени М.Б. Грекова заслуженный художник РФ Алексей Игнатов.
В мероприятии приняли участие Трутнев, заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, вдова офицера Жанна Гудкова, его дочь Амина и мама Ольга Михайловна, а также военнослужащие и ветераны военно-морского флота.
Почетное право открытия памятника было предоставлено Моисееву и Жанне Гудковой. Сразу после снятия парашютной ткани с памятника военный оркестр Московского военного округа исполнил государственный гимн РФ.
"Слово "памятник" и имя Михаил Гудков для меня плохо сочетаются. У меня в кабинете висит фотография Михаила с нашей последней встречи. Мы познакомились с "Варягом" недалеко от Угледара, где 155 бригада морской пехоты готовилась к штурму. Мне Михаил Гудков запомнился как талантливый военачальник, отважный офицер и замечательный товарищ. Я уверен в том, что память о нем долгое время будет учить и вдохновлять воинов Приморья и всей России, как надо любить Родину и уметь ее защищать", - сказал Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.
Легендарный комбриг 155-й отдельной гвардейской Курской, орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты с позывным Варяг, первый и единственный дважды Герой Российской Федерации Михаил Гудков погиб на курской земле 2 июля 2025 года, выполняя боевую задачу в приграничной зоне.
Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России в апреле 2025 года. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации. Кроме того, он награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ. Шестого июля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о его награждении вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда" посмертно.