Медведев и Беглов оценили подготовку военных в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев вместе с представителями федеральных и региональных властей посетил учебный центр в Ленинградской области.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вместе с представителями федеральных и региональных властей посетил учебный центр в Ленинградской области, где ознакомился с подготовкой военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"Участники встречи осмотрели учебные классы и места проведения практических занятий, а также ознакомились с процессом подготовки операторов FPV-дронов и расчетов беспилотных инженерных систем", - говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга отметил высокий уровень подготовки бойцов и современную учебно-материальную базу центра, подчеркнув вклад Санкт-Петербурга в развитие технологий беспилотных систем.