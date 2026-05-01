Медведев и Беглов оценили подготовку военных в Ленинградской области

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вместе с представителями федеральных и региональных властей посетил учебный центр в Ленинградской области, где ознакомился с подготовкой военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
"Участники встречи осмотрели учебные классы и места проведения практических занятий, а также ознакомились с процессом подготовки операторов FPV-дронов и расчетов беспилотных инженерных систем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во встрече приняли участие полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев.
Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга отметил высокий уровень подготовки бойцов и современную учебно-материальную базу центра, подчеркнув вклад Санкт-Петербурга в развитие технологий беспилотных систем.
"Жители Петербурга - города-героя Ленинграда - всегда по-особому относились к защитникам Родины. Наш город вот уже три с лишним столетия несет службу, как надежный форпост России на ее северо-западных рубежах. Мы чтим память воинов, отстоявших невскую твердыню в годы блокады. И мы гордимся вами - достойными наследниками Поколения Победителей. Выполняя сложные боевые задачи, знайте - рядом с вами Петербург и вся Россия",- заявил Беглов, обращаясь к военнослужащим.