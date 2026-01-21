"Устроилась хорошо": Лариса Долина впервые прокомментировала свой переезд

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В конце января народная артистка России Лариса Долина впервые публично прокомментировала свой переезд. Она уверила, что на новом месте ей хорошо. Однако на горизонте маячит новый многомиллионный иск.

Окончательное решение

Выступая на концерте премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в московском Центре исполнительских искусств, певица на вопрос журналистов о новом месте жительства лаконично ответила : "Устроилась хорошо". Как ни крути, но эта короткая фраза поставила символическую точку в одной из самых громких имущественных историй последних лет.

Теперь можно сосредоточиться на творчестве. Так, Лариса Долина уже успела проанонсировать свой первый концерт с новыми песнями, которые еще никто не слышал. Примечательно, что все это на фоне слухов об отмене ее выступлений

Отметим, что завершение жилищного конфликта подтверждается и официальными данными . Исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которое появилось в базе Федеральной службы судебных приставов 12 января, по состоянию на 21 января более не числится.

Ранее, в понедельник, 20 января, приставы совместно с представителями певицы и покупательницы Полины Лурье провели работу в спорной квартире , после чего ключи были окончательно переданы законной владелице.

"Это не помешает артистке"

Напомним, что право Лурье на эту недвижимость было окончательно подтверждено Верховным судом России еще 16 декабря. Высшая судебная инстанция отменила предыдущие решения, оставившие квартиру в собственности Долиной, которая утверждала, что при продаже находилась под влиянием мошенников.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Пока длились тяжбы, артистка продолжала проживать в квартире. Назначенные даты передачи ключей неоднократно срывались, и в ключевой момент, когда должна была состояться окончательная процедура, Долина уехала на отдых в ОАЭ, что в итоге и привело к возбуждению исполнительного производства и принудительному выселению с участием ФССП.

Директор певицы Сергей Пудовкин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что бытовые и имущественные вопросы не помешают творческой деятельности.

"Вопросы, которые связаны с передачей ключей, переездом, любым другим квартирным или бытовым вопросам никогда не помешают народной артистке России выступать, готовить новые песни и делать релизы. Что и происходит постоянно", — заявил он РИА Новости.

Однако на этом проблемы артистки не заканчиваются. Напротив, освобождение квартиры в Хамовниках подсветило другие имущественные вопросы, связанные с именем певицы. На первый план выходит история с земельными участками в Подмосковье.

"Прудовая" эпопея на очереди?

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в Межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области с жалобой , требуя привлечь Ларису Долину к административной ответственности за возможные земельные нарушения. Речь идет об участках в городском округе Мытищи. По мнению заявителя, земли певицы попадают в прибрежную защитную полосу безымянного ручья, являющегося федеральным водным объектом.

Основная претензия касается искусственного пруда. В жалобе утверждается, что "в интересах Долиной Ларисы Александровны выполнен земляной котлован под пруд площадью 230 квадратных метров".

Работы, по словам Рыськова, проводились тяжелой техникой, что привело к снятию плодородного слоя почвы и нарушению естественного рельефа. Предприниматель настаивает на установлении экологического ущерба, оценка которого, по предварительным данным СМИ, может достичь 50 миллионов рублей.

Именно в такую сумму, как сообщается, может обойтись ликвидация водоема, которая займет около двух месяцев. В тексте жалобы содержится прямое требование:

"Привлечь гражданку Долину к административной ответственности по статье 8.42 КоАП Российской Федерации".

Еще в декабре в СМИ появилась информация о том, что Долина на протяжении 12 лет не оформляла в собственность один из своих домов в Подмосковье.

С латвийскими квартирами Долиной "все плохо"

Параллельно сохраняются риски для зарубежных активов певицы. Речь идет о двух квартирах в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" в латвийском городе Дзинтари (Юрмала). Адвокат Александр Бенхин дал неутешительный прогноз, связанный с санкционной политикой Латвии.

"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость", — пояснил юрист.

© Фото : Данила Михеев Район Дзинтари в Юрмале © Фото : Данила Михеев Район Дзинтари в Юрмале

Он отметил, что в латвийском сейме звучат призывы национализировать собственность лиц, попавших под санкции. Сложность заключается в том, что из-за заморозки счетов владелец не может оплачивать коммунальные услуги, что дает основание управляющим компаниям или муниципалитету инициировать судебный процесс для конфискации имущества в счет погашения долгов.

"Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные", — резюмировал Бенхин.

Таким образом, закрытие дела о выселении из хамовнической квартиры, судя по всему, не завершает "имущественный марафон" Ларисы Долиной. Напротив, эта история высветила целый комплекс других юридических и финансовых вопросов, связанных с ее активами.