"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой - РИА Новости, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
Певице Ларисе Долиной придется потратить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life. РИА Новости, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
Life: Долина потратит 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда