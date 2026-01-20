Рейтинг@Mail.ru
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/life-2068943886.html
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой - РИА Новости, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
Певице Ларисе Долиной придется потратить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T08:51:00+03:00
2026-01-20T08:51:00+03:00
московская область (подмосковье)
лариса долина
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_0:0:2502:1408_1920x0_80_0_0_138547a025b32a1ed1c09d7b83754206.jpg
https://ria.ru/20260120/shans-2068939234.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_206:0:2489:1712_1920x0_80_0_0_5c0accdb8a915d9719adf1098a63eaa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), лариса долина, общество, россия
Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Общество, Россия
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой

Life: Долина потратит 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда

© РИА Новости / Максим БогодвидПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певице Ларисе Долиной придется потратить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life.
«
"Новая проблема Ларисы Долиной: певице придется потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда", — говорится в публикации.
Отмечается, что искусственный водоем будут закапывать в течение около двух месяцев.
В декабре СМИ рассказали о подмосковном доме певицы. По информации Life, Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лоза высказался о шансах Долиной на возвращение народной любви
Вчера, 07:47
 
Московская область (Подмосковье)Лариса ДолинаОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала