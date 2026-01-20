Рейтинг@Mail.ru
Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
22:34 20.01.2026 (обновлено: 23:38 20.01.2026)
Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства - РИА Новости, 20.01.2026
Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
Народная артистка России Лариса Долина заявила журналистам, что хорошо устроилась на новом месте жительства. РИА Новости, 20.01.2026
Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства

Долина рассказала, что хорошо устроилась на новом месте жительства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заявила журналистам, что хорошо устроилась на новом месте жительства.
Во вторник Долина выступила на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в московском Центре исполнительских искусств (бывший театр "Градский Холл").
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Адвокат Лурье рассказала, что осталось в бывшей квартире Долиной
19 января, 13:51
"Устроилась хорошо", - сказала артистка, отвечая на вопрос, где она планирует проживать, где и как она устроилась.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. В понедельник ключи от квартиры были переданы покупательнице квартиры Полине Лурье.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Схема Долиной 2.0": с чем столкнулся рынок жилья
Вчера, 17:28
 
Культура
 
 
