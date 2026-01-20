Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заявила журналистам, что хорошо устроилась на новом месте жительства.

"Устроилась хорошо", - сказала артистка, отвечая на вопрос, где она планирует проживать, где и как она устроилась.