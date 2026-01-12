Рейтинг@Mail.ru
Что происходит с "империей" Ларисы Долиной - РИА Новости, 12.01.2026
17:32 12.01.2026 (обновлено: 18:47 12.01.2026)
Что происходит с "империей" Ларисы Долиной
Что происходит с "империей" Ларисы Долиной
Пока народная артистка России Лариса Долина отдыхает за рубежом в пятизвездочном отеле, на родине у нее начались серьезные проблемы. Судебные приставы,...
лариса долина
дело о квартире долиной
2026
Новости
лариса долина, дело о квартире долиной
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной

Что происходит с "империей" Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Лев Северинов. Пока народная артистка России Лариса Долина отдыхает за рубежом в пятизвездочном отеле, на родине у нее начались серьезные проблемы. Судебные приставы, прокуратура, замороженные активы в Латвии и "секретная" находка в Подмосковье. Что происходит?

А она не пришла

Покупательница квартиры Долиной — Полина Лурье — въехать в купленное жилье до сих пор не может.
Возле дома в Хамовниках, где располагается квартира, наступила тишина. Не наблюдается ни грузовых машин, ни рабочих, выносящих вещи певицы. В последний раз их видели 5 января — вещи артистки увозили сразу на трех грузовиках.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко подтвердила РИА Новости: "Долина освободила квартиру". Но тут же уточнила важную деталь — жилплощадь пока не передана. "В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры", — заявила юрист.
Встреча для передачи ключей должна была состояться 9 января. Но все сорвалось. "Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", — объяснила Свириденко.
Без этого акта Лурье фактически не может заселиться в купленное жилье. Почему на встречу не пришла сама Долина? Она находится в отъезде.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Абу-Даби вместо Хамовников

Артистка, по данным СМИ, улетела с семьей на отдых в Абу-Даби (ОАЭ). Остановилась на острове Саддият в пятизвездочной гостинице Rixos Premium Saadiyat Island.
Что входит в программу? Бассейны, спа-процедуры, массаж, тренировки в спортзале, теннис, вечерние мероприятия с диджеями и разнообразная кухня. Стоимость удовольствия — от 80 тысяч за стандартный номер и до 540 тысяч за виллу. В сутки.
Светлана Свириденко сообщила РИА Новости подробности: "Долина находится в отъезде и вернется только 20 января".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Покупательница квартиры должна ждать, пока продавец вернется из отпуска и сможет лично подписать акт приема-передачи квартиры.

Приставы в деле

Полина Лурье подала заявление о выселении певицы из приобретенной квартиры 12 января.
"Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждем постановления о возбуждении", — объяснила Светлана Свириденко.

Подмосковные секреты

Пока разворачивается московская эпопея, выяснились интересные детали о подмосковной недвижимости артистки. В 2003-м Долина приобрела участок в закрытом поселке Славино. На нем построили трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров. Затем начали возводить второй коттедж — четырехэтажный, на 660 квадратов.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
Второй особняк достроили в 2011-м. Певица въехала в него. Но в эксплуатацию дом не сдала и в собственность не оформляла 12 лет. На кадастровый учет коттедж поставили только в августе 2024-го — уже после того, как Долина стала жертвой мошенников.
Юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, объяснил РИА Новости схему: "Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность".
СМИ подсчитали: благодаря этому артистка могла сэкономить около миллиона рублей налогов. Чтобы привлечь ее к уголовной ответственности, недоимка должна составить минимум 2,7 миллиона. Гипотетический долг за весь период — около 250 тысяч.
"Таким образом, максимум, что может сделать налоговая, — это взыскать недоимку по налогу и пени за последние три года", — заключил Хаминский.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина

Секретный пруд и прокуратура

Но налоги — не единственная проблема подмосковного имущества. Стало известно: возле особняка певицы обнаружили искусственный водоем.
"На участке Ларисы Долиной в Подмосковье нашли секретный пруд. Теперь прокуратура проверит, насколько законно был сделан искусственный водоем".
Обращение в прокуратуру направил саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Он считает, что артистка не получала разрешения на постройку водоема площадью 230 квадратных метров в зоне защищенной прибрежной полосы.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина
Предприниматель потребовал привлечь певицу к административной ответственности и устранить нарушения.

Замороженные активы

Проблемы не ограничиваются Россией. Над зарубежным имуществом Долиной нависла серьезная угроза. Речь о недвижимости в Латвии, в курортном городе Дзинтари.
Адвокат Александр Бенхин заявил: певица может лишиться сразу двух квартир из-за санкционных ограничений и возможной национализации.
"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов. Нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость", — пояснил юрист изданию "Абзац".
То есть квартиры формально есть, но распоряжаться ими невозможно.

Концерт под вопросом

На фоне всех проблем с недвижимостью возникли вопросы и к творческой деятельности. РИА Новости выяснило: продажа билетов на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной "Юбилей на бис" в Москве на официальном сайте певицы приостановлена.
Концерт должен состояться 6 марта в Московском доме музыки. Мероприятие числится в афише на официальном сайте Долиной, однако при попытке купить билет всплывает окно "Элемент не найден".
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКосмодамианская набережная в Москве. На первом плане справа — Московский международный дом музыки
Космодамианская набережная в Москве. На первом плане справа: Московский международный дом музыки. - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Космодамианская набережная в Москве. На первом плане справа — Московский международный дом музыки
При этом Московский международный дом музыки анонсировал на 6 марта совсем другие события: оркестр "Русская филармония", фламенко-спектакль Salvador, "Уитни Хьюстон трибьют-шоу I Will Always Love You". Концерта Долиной в афише нет.
СМИ сообщали, что концерт отменен. Билеты продавались последние полгода, было продано около 15 процентов зала, однако в январе концерт был отменен.
Правда, представитель артистки Сергей Пудовкин заявил: концерт Долиной "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится.
 
