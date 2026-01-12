Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что сделала Долина вместо передачи квартиры Лурье
10:51 12.01.2026
СМИ раскрыли, что сделала Долина вместо передачи квартиры Лурье
Передача квартиры Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье сорвалась из-за того, что артистка улетела с семьей на отдых в Абу-Даби, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 12.01.2026
СМИ раскрыли, что сделала Долина вместо передачи квартиры Лурье

Mash: Долина уехала на отдых в Абу-Даби с семьей

Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Передача квартиры Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье сорвалась из-за того, что артистка улетела с семьей на отдых в Абу-Даби, сообщил Telegram-канал Mash.
"Певица не смогла освободить квартиру в Хамовниках в срок, и процедуру перенесли <…>. Причина — Долина уехала в Абу-Даби вместе с дочкой и внучкой, в один из лучших отелей ОАЭ", — говорится в публикации.
Лариса Долина и Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Лурье не смогла принять квартиру из-за неявки Долиной
9 января, 12:45
По данным Mash, народная артистка остановилась на острове Саддият в пятизвездочной гостинице Rixos Premium Saadiyat Island, где ей доступны бассейны, спа-процедуры, массаж, тренировки в спортзале, занятия теннисом и вечерние мероприятия с диджеями, а также разнообразная кухня. Отмечается, что сутки в отеле стоят от 80 тысяч за стандартный номер и до 540 тысяч за виллу.
"Продолжительность отпуска Долиной неизвестна", — указывается в материале.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Юристы назвали самые опасные для россиян аферы на рынке жилья в 2026 году
9 января, 06:00
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала в субботу, что артистка уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января. Она отметила, что новая собственница имеет право обратиться к судебным приставам и намерена определиться с решением до вторника.
В позапрошлом году Долина приковала к себе общественное внимание, когда обвинила аферистов в обмане, утверждая, что они заставили ее продать квартиру в Хамовниках. Они четыре месяца общались с певицей и в итоге убедили ее перевести накопления на "безопасные" счета, а средства от продажи жилья передать курьеру. Общий ущерб достиг 317 миллионов рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной
9 января, 16:20
В конце ноября 2024 года суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева, участвовавших в мошеннической схеме, к тюремным срокам и оштрафовал их.
Затем Долина оспорила сделку о продаже квартиры. В итоге суд восстановил ее в правах собственности, а Лурье осталась без вложенных средств и жилья, ей пришлось обратиться в Верховный суд. Высшая инстанция вернула недвижимость Лурье, после этого Мосгорсуд выселил певицу, которая вывезла вещи только 8 января.
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Несколько машин приезжали к бывшему дому Долиной в Хамовниках
9 января, 14:46
 
Абу-Даби, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
 
 
Заголовок открываемого материала