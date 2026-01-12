СМИ раскрыли, что сделала Долина вместо передачи квартиры Лурье

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Передача квартиры Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье сорвалась из-за того, что артистка улетела с семьей на отдых в Абу-Даби, Передача квартиры Ларисы Долиной покупательнице Полине Лурье сорвалась из-за того, что артистка улетела с семьей на отдых в Абу-Даби, сообщил Telegram-канал Mash.

"Певица не смогла освободить квартиру в Хамовниках в срок, и процедуру перенесли <…>. Причина — Долина уехала в Абу-Даби вместе с дочкой и внучкой, в один из лучших отелей ОАЭ", — говорится в публикации.

По данным Mash, народная артистка остановилась на острове Саддият в пятизвездочной гостинице Rixos Premium Saadiyat Island, где ей доступны бассейны, спа-процедуры, массаж, тренировки в спортзале, занятия теннисом и вечерние мероприятия с диджеями, а также разнообразная кухня. Отмечается, что сутки в отеле стоят от 80 тысяч за стандартный номер и до 540 тысяч за виллу.

"Продолжительность отпуска Долиной неизвестна", — указывается в материале.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала в субботу, что артистка уехала и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января. Она отметила, что новая собственница имеет право обратиться к судебным приставам и намерена определиться с решением до вторника.

В позапрошлом году Долина приковала к себе общественное внимание, когда обвинила аферистов в обмане, утверждая, что они заставили ее продать квартиру в Хамовниках. Они четыре месяца общались с певицей и в итоге убедили ее перевести накопления на "безопасные" счета, а средства от продажи жилья передать курьеру. Общий ущерб достиг 317 миллионов рублей.

В конце ноября 2024 года суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева, участвовавших в мошеннической схеме, к тюремным срокам и оштрафовал их.