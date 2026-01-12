Рейтинг@Mail.ru
Лурье попросила судебных приставов выселить Долину
14:01 12.01.2026 (обновлено: 14:47 12.01.2026)
Лурье попросила судебных приставов выселить Долину
Полина Лурье подала заявление о выселении певицы Ларисы Долиной из приобретенной квартиры в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
2026-01-12T14:01:00+03:00
2026-01-12T14:47:00+03:00
москва
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
происшествия
жилье
общество
москва
россия
москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной, происшествия, жилье, общество
Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Происшествия, Жилье, Общество
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полина Лурье подала заявление о выселении певицы Ларисы Долиной из приобретенной квартиры в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
"Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждем постановления о возбуждении", — сказала она.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье
Вчера, 13:06
В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру, но не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями. Покупательница не может заселиться, пока этот документ не будет подписан. Долина находится в отъезде и вернется в Москву лишь 20 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Долина на отдыхе, Лурье — по-прежнему без квартиры
Вчера, 14:06

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
25 декабря 2025, 18:22
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
В декабре ВС оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока шли разбирательства, Долина проживала в квартире. В конце того же месяца Мосгорсуд принял решение о ее выселении. Личные вещи она вывезла только 8 января.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Юристы назвали самые опасные для россиян аферы на рынке жилья в 2026 году
9 января, 06:00
 
Москва Россия Лариса Долина Дело о квартире Долиной Происшествия Жилье Общество
 
 
