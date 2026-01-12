Рейтинг@Mail.ru
На Долину пожаловались в прокуратуру из-за участков в Подмосковье - РИА Новости, 12.01.2026
15:23 12.01.2026
На Долину пожаловались в прокуратуру из-за участков в Подмосковье
На Долину пожаловались в прокуратуру из-за участков в Подмосковье
московская область (подмосковье)
мытищи
лариса долина
общество
московская область (подмосковье)
мытищи
московская область (подмосковье), мытищи, лариса долина, общество
Московская область (Подмосковье), Мытищи, Лариса Долина, Общество
На Долину пожаловались в прокуратуру из-за участков в Подмосковье

Рыськов пожаловался в прокуратуру на Долину из-за участков в Подмосковье

САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, которая, как он утверждает, заняла прибрежную полосу ручья в Подмосковье.
"Прибрежная защитная полоса ручья - 50 метров. В ней ограниченный режим использования, запрещена распашка земель в прибрежной защитной полосе по Водному кодексу. Я обратился до этого с заявлением о проведении торгов по водному объекту, который, как выяснилось, прилегает к её (Ларисы Долиной - ред.) участкам. Я сначала обратился с этим заявлением в минэкологии Московской области, а потом решил посмотреть ситуацию с землями. Нашел в интернете, что это её (Долиной - ред.) территория, и я подал жалобу на то, чтобы эти нарушения были устранены", - рассказал РИА Новости Рыськов.
По словам саратовского предпринимателя, в дальнейшем он намерен заключить договор водопользования, а для водопользователей есть особые требования. Ручей относится к федеральным водным объектам и имеет протяженность более 10 километров, отметил бизнесмен.
"Она не могла никак их получить в собственность, вот в чем проблема. Получается, что межевание земельных участков было проведено с существенными нарушениями. Основное требование - освободить от её участков прибрежную защитную полосу, чтобы она не ущемляла права граждан и водопользователей", - добавил Рыськов.
Собеседник агентства уточнил, что жалоба была подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. В понедельник, 12 января, жалобу зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи.
РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.
Московская область (Подмосковье)МытищиЛариса ДолинаОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
