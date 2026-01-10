Рейтинг@Mail.ru
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 10.01.2026 (обновлено: 15:17 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/dolina-2067090505.html
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января - РИА Новости, 10.01.2026
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января
Певица Лариса Долина находится в отъезде и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T09:57:00+03:00
2026-01-10T15:17:00+03:00
жилье
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fabc8d1b993f4b47eac9acf595d99685.jpg
https://ria.ru/20251225/dolina-2060935557.html
https://ria.ru/20251226/dolina-2064772961.html
https://ria.ru/20251226/dolina-2064822848.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_fec682ae32179d5055817a186caeab88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января

Свириденко: Долина не подпишет акт о передаче квартиры Лурье до 20 января

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина находится в отъезде и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.
"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января", — рассказала собеседница агентства.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
25 декабря 2025, 18:22
Накануне Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру, но не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями.

Покупательница не может заселиться, пока этот документ не будет подписан. При этом она имеет право обратиться к судебным приставам для передачи ей квартиры без участия Долиной.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ рассказали, что случилось с Долиной на фоне скандала с квартирой
26 декабря 2025, 09:14
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
В декабре ВС оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока шли разбирательства, Долина проживала в квартире. В конце того же месяца Мосгорсуд принял решение о ее выселении. Личные вещи она вывезла только 8 января.
Певица Лариса Долина выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Как Лариса Долина отреагировала на решение суда о принудительном выселении
26 декабря 2025, 12:11
 
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала