Адвокат: Долина не сможет подписать акт о передаче квартиры до 20 января

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина находится в отъезде и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

"У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января", — рассказала собеседница агентства.

Накануне Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру, но не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями.

Покупательница не может заселиться, пока этот документ не будет подписан. При этом она имеет право обратиться к судебным приставам для передачи ей квартиры без участия Долиной.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.