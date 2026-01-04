Рейтинг@Mail.ru
20:16 04.01.2026
В Москве приостановили продажу билетов на концерт Долиной
шоубиз
москва
лариса долина
московский международный дом музыки
московский городской суд
дело о квартире долиной
сергей пудовкин
москва
москва, лариса долина, московский международный дом музыки, московский городской суд, дело о квартире долиной, сергей пудовкин
Шоубиз, Москва, Лариса Долина, Московский международный Дом музыки, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Сергей Пудовкин
В Москве приостановили продажу билетов на концерт Долиной

РИА Новости: продажу билетов на мартовский концерт Долиной приостановили

Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Продажа билетов на сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной "Юбилей на бис" в Москве на официальном сайте певицы приостановлена, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, концерт должен пройти 6 марта в Московском доме музыки. Мероприятие числится в афише на официальном сайте Долиной, однако по переходе к покупке билета всплывает окно "Элемент не найден".
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Представитель Долиной опроверг сообщения об отмене юбилейного концерта
3 января, 22:12
Московский международный дом музыки анонсировал на 6 марта следующие мероприятия: "Времена года. Оркестр "Русская филармония" в Камерном зале, фламенко-спектакль Salvador в Театральном зале, "Уитни Хьюстон трибьют-шоу I Will Always Love You" в Зале имени Шнитке.
Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что концерт Долиной "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится.
СМИ сообщали, что концерт Долиной отменен. Якобы билеты были в продаже последние полгода, было продано около 15% зала, однако в январе 2026 года концерт был отменен.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Долина собрала ошеломительные овации на спектакле в театре на Таганке
31 декабря 2025, 18:41
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности.
В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.
Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд, который 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках и отменил предыдущие судебные решения.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Долина отказалась покинуть квартиру до 5 января, сообщила адвокат Лурье
29 декабря 2025, 12:34
 
Шоубиз
 
 
