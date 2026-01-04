В Москве приостановили продажу билетов на концерт Долиной

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Продажа билетов на сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной "Юбилей на бис" в Москве на официальном сайте певицы приостановлена, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, концерт должен пройти 6 марта в Московском доме музыки. Мероприятие числится в афише на официальном сайте Долиной , однако по переходе к покупке билета всплывает окно "Элемент не найден".

Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что концерт Долиной "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится.

СМИ сообщали, что концерт Долиной отменен. Якобы билеты были в продаже последние полгода, было продано около 15% зала, однако в январе 2026 года концерт был отменен.

В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности.

В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья.