МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице Полине Лурье за квартиру в центре Москвы. Пока идут разбирательства в Верховном суде, всплыли новые пикантные детали.
Сделка, которую певица считала "безопасной"
Весной 2024-го мошенники обманули Ларису Долину по классической схеме. Аферисты представились сотрудниками силовых ведомств и в течение четырех месяцев держали певицу под психологическим давлением. Голос ректора института, где работает Долина, смоделировали с помощью нейросети. Затем "офицеры ФСБ" и "представители Росфинмониторинга" убедили артистку, что на ее счета покушаются преступники.
Долина перевела деньги на "безопасные счета", а потом по указанию мошенников продала квартиру в Хамовниках. Сделку оформила официально через агентство. Покупательницей стала 35-летняя москвичка Полина Лурье, мать-одиночка с ребенком.
Кадастровая стоимость квартиры составляла 127 миллионов рублей, рыночная — 138 миллионов, сообщил РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. Лурье заплатила 112 миллионов рублей.
Деньги, полученные наличными в банке, Долина передала курьеру по инструкции мошенников. Общий ущерб певицы превысил 317 миллионов рублей.
В марте 2025-го Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности Долиной на квартиру. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. В итоге Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег. Шестнадцатого декабря Верховный суд рассмотрит жалобу покупательницы.
Риелтор дал показания по делу
Риелтор, который помогал продать квартиру Долиной, проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Его уже допросили, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Он свидетель и был допрошен. Давал показания о том, что к нему обратились, и он помог продать квартиру", — рассказал источник.
Согласно судебным документам, Лурье нашла объявление о продаже квартиры на одной из платформ по недвижимости.
Провели политологическую экспертизу
По делу о мошенничестве с квартирой Долиной провели судебную экспертизу, следует из официальных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В тексте указано: "В рамках уголовного дела проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза".
Такое исследование помогает выяснить обстоятельства и установить факты, связанные с нарушениями законодательства в политической сфере. Простыми словами, эта экспертиза помогла следствию подтвердить (или опровергнуть) версию, что Долина стала жертвой обмана, совершенного через психологическое манипулирование, а не просто ошиблась в расчетах или невнимательно читала договор. Выводы этой экспертизы не были оспорены сторонами в суде и стали частью доказательной базы.
Четверых участников схемы уже осудили. Балашихинский городской суд приговорил курьера Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет. Каждого оштрафовали на 900 тысяч рублей.
"Дача", о которой рассказывала Долина
В эфире Первого канала артистка призналась: "Сейчас для меня самое важное — это сохранить честь и достоинство, а также восстановить справедливость. Полина не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Хочу быть честной перед самой собой прежде всего".
Певица добавила, что собрать такую большую сумму очень тяжело — она отдала мошенникам все сбережения. Но пообещала: "Я сделаю все возможное, чтобы вернуть деньги в полном объеме".
Долина вспоминала, как мошенники угрожали забрать у нее загородную дачу. "Когда Лукин звонит и говорит: "У вас же есть загородная дача?" — тут у меня просто... Я онемела", — рассказывала певица.
Аферист "Князев" добавил: "Ваши девочки же сейчас на даче, мы присмотрим за ними". Долина призналась, что следили не только за ней, но и за семьей.
Четыре потенциальных покупателя отказались давать залог за дом. "Сейчас бы я осталась и без дачи", — говорила артистка.
Но выяснилось: у Долиной в закрытом поселке Славино в Подмосковье не один дом, а два.
Два дома в элитном поселке
В 2003 году Долина приобрела земельный участок в закрытом поселке Славино, сообщил телеграм-канал SHOT. На нем певица построила трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров. Затем началось строительство второго, четырехэтажного коттеджа на 660 квадратных метров.
Второй особняк Долина закончила строить и въехала в него в 2011-м. Но в эксплуатацию дом не сдала и в собственность не оформляла 12 лет. На кадастровый учет коттедж поставили только в августе 2024-го — после того, как певица стала жертвой мошенников.
Таким образом, на участке стоял дом, в нем жили люди, но на бумаге его не существовало. А значит, не было и объекта налогообложения.
Адвокат Полины Лурье заявила РИА Новости, что у Долиной есть и другая недвижимость помимо спорной квартиры. "Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества (помимо спорной квартиры), которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю", — отметила Свириденко.
Ранее адвокат сообщала, что Долина предложила мировое соглашение: возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. Лурье от такого варианта отказалась и ждет решения Верховного суда.
Что грозит Долиной
Лариса Долина может избежать ответственности за неуплату налогов, считает юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области.
"Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность", — рассказал Хаминский РИА Новости.
Чтобы привлечь певицу к уголовной ответственности, нужно, чтобы она не уплатила в бюджет минимум 2,7 миллиона рублей, объяснил юрист. Гипотетический долг Долиной за этот период может составить около 250 тысяч рублей.
"Таким образом, максимум, что может сделать налоговая, — это взыскать недоимку по налогу и пени за последние три года", — заключил Хаминский.
В СМИ сообщали, что благодаря неоформлению дома Долина сэкономила около одного миллиона рублей налогов.
При этом, пока шли судебные разбирательства, ФНС выставила Полине Лурье счет на оплату налога за спорную квартиру в Хамовниках с июня по декабрь 2024 года. Поскольку Лурье является титульным собственником, ей пришлось заплатить более 100 тысяч рублей — за жилье, в котором живет Долина.