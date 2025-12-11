МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей покупательнице Полине Лурье за квартиру в центре Москвы. Пока идут разбирательства в Верховном суде, всплыли новые пикантные детали.

Сделка, которую певица считала "безопасной"

Весной 2024-го мошенники обманули Ларису Долину по классической схеме. Аферисты представились сотрудниками силовых ведомств и в течение четырех месяцев держали певицу под психологическим давлением. Голос ректора института, где работает Долина, смоделировали с помощью нейросети. Затем "офицеры ФСБ" и "представители Росфинмониторинга" убедили артистку, что на ее счета покушаются преступники.

Долина перевела деньги на "безопасные счета", а потом по указанию мошенников продала квартиру в Хамовниках. Сделку оформила официально через агентство. Покупательницей стала 35-летняя москвичка Полина Лурье, мать-одиночка с ребенком

Кадастровая стоимость квартиры составляла 127 миллионов рублей, рыночная — 138 миллионов, сообщил РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. Лурье заплатила 112 миллионов рублей.

Деньги, полученные наличными в банке, Долина передала курьеру по инструкции мошенников. Общий ущерб певицы превысил 317 миллионов рублей.

В марте 2025-го Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности Долиной на квартиру. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. В итоге Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег. Шестнадцатого декабря Верховный суд рассмотрит жалобу покупательницы.

Риелтор дал показания по делу

Риелтор, который помогал продать квартиру Долиной, проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Его уже допросили, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Он свидетель и был допрошен. Давал показания о том, что к нему обратились, и он помог продать квартиру", — рассказал источник.

Согласно судебным документам, Лурье нашла объявление о продаже квартиры на одной из платформ по недвижимости.

Провели политологическую экспертизу

По делу о мошенничестве с квартирой Долиной провели судебную экспертизу, следует из официальных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В тексте указано: "В рамках уголовного дела проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза".

Такое исследование помогает выяснить обстоятельства и установить факты, связанные с нарушениями законодательства в политической сфере. Простыми словами, эта экспертиза помогла следствию подтвердить (или опровергнуть) версию, что Долина стала жертвой обмана, совершенного через психологическое манипулирование, а не просто ошиблась в расчетах или невнимательно читала договор. Выводы этой экспертизы не были оспорены сторонами в суде и стали частью доказательной базы.

Четверых участников схемы уже осудили. Балашихинский городской суд приговорил курьера Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет. Каждого оштрафовали на 900 тысяч рублей.

"Дача", о которой рассказывала Долина

В эфире Первого канала артистка призналась : "Сейчас для меня самое важное — это сохранить честь и достоинство, а также восстановить справедливость. Полина не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Хочу быть честной перед самой собой прежде всего".

Певица добавила , что собрать такую большую сумму очень тяжело — она отдала мошенникам все сбережения. Но пообещала: "Я сделаю все возможное, чтобы вернуть деньги в полном объеме".

Долина вспоминала, как мошенники угрожали забрать у нее загородную дачу. "Когда Лукин звонит и говорит: "У вас же есть загородная дача?" — тут у меня просто... Я онемела", — рассказывала певица.

Аферист "Князев" добавил: "Ваши девочки же сейчас на даче, мы присмотрим за ними". Долина призналась, что следили не только за ней, но и за семьей.

Четыре потенциальных покупателя отказались давать залог за дом. "Сейчас бы я осталась и без дачи", — говорила артистка.

Но выяснилось: у Долиной в закрытом поселке Славино в Подмосковье не один дом, а два.

Два дома в элитном поселке

В 2003 году Долина приобрела земельный участок в закрытом поселке Славино, сообщил телеграм-канал SHOT . На нем певица построила трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров. Затем началось строительство второго, четырехэтажного коттеджа на 660 квадратных метров.

Второй особняк Долина закончила строить и въехала в него в 2011-м. Но в эксплуатацию дом не сдала и в собственность не оформляла 12 лет. На кадастровый учет коттедж поставили только в августе 2024-го — после того, как певица стала жертвой мошенников.

Таким образом, на участке стоял дом, в нем жили люди, но на бумаге его не существовало. А значит, не было и объекта налогообложения.

Адвокат Полины Лурье заявила РИА Новости, что у Долиной есть и другая недвижимость помимо спорной квартиры. "Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества (помимо спорной квартиры), которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю", — отметила Свириденко.

Ранее адвокат сообщала , что Долина предложила мировое соглашение: возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. Лурье от такого варианта отказалась и ждет решения Верховного суда.

Что грозит Долиной

Лариса Долина может избежать ответственности за неуплату налогов, считает юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области.

"Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность", — рассказал Хаминский РИА Новости.

Чтобы привлечь певицу к уголовной ответственности, нужно, чтобы она не уплатила в бюджет минимум 2,7 миллиона рублей, объяснил юрист. Гипотетический долг Долиной за этот период может составить около 250 тысяч рублей.

"Таким образом, максимум, что может сделать налоговая, — это взыскать недоимку по налогу и пени за последние три года", — заключил Хаминский.

В СМИ сообщали , что благодаря неоформлению дома Долина сэкономила около одного миллиона рублей налогов.