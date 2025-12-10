По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. По делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной провели судебную экспертизу, следует из официальных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В рамках уголовного дела проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза", — говорится в тексте.

Судебная политологическая экспертиза — это исследования, которые помогают выяснить обстоятельства и установить факты, связанные с нарушениями законодательства в политической сфере.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.