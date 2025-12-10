https://ria.ru/20251210/ekspertiza-2061007301.html
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
По делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной провели судебную экспертизу, следует из официальных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T07:59:00+03:00
2025-12-10T07:59:00+03:00
2025-12-10T09:18:00+03:00
шоубиз
жилье
москва
россия
цао
лариса долина
дело о квартире долиной
московский городской суд
По делу об афере с квартирой Долиной провели политологическую экспертизу
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. По делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной провели судебную экспертизу, следует из официальных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В рамках уголовного дела проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза", — говорится в тексте.
Судебная политологическая экспертиза — это исследования, которые помогают выяснить обстоятельства и установить факты, связанные с нарушениями законодательства в политической сфере.
Афера с квартирой Долиной
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.