По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
Шоубиз
 
07:59 10.12.2025 (обновлено: 09:18 10.12.2025)
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
По делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной провели судебную экспертизу, следует из официальных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
жилье, москва, россия, цао, лариса долина, дело о квартире долиной, московский городской суд
Шоубиз, Жилье, Москва, Россия, ЦАО, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Московский городской суд
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу

По делу об афере с квартирой Долиной провели политологическую экспертизу

Лариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. По делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной провели судебную экспертизу, следует из официальных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В рамках уголовного дела проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза", — говорится в тексте.
Судебная политологическая экспертиза — это исследования, которые помогают выяснить обстоятельства и установить факты, связанные с нарушениями законодательства в политической сфере.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.
Шоубиз Жилье Москва Россия ЦАО Лариса Долина Дело о квартире Долиной Московский городской суд
 
 
