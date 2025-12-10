Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первая жертва "эффекта Долиной" — москвичка Полина Лурье лишилась квартиры и денег. Кто она, как попала в схему с мошенниками и что известно о деле - в материале РИА Новости.

Кто такая Полина Лурье: портрет жертвы "схемы Долиной"

Полина Лурье — 35-летняя москвичка, выросла в многодетной семье в районе Перово. Ее отец, утверждают СМИ — Александр Собачкин, кандидат физико-математических наук, топ-менеджер крупного IT-холдинга. Сейчас он занимает должность директора центра компетенций инженерного анализа. Ранее работал директором по разработке ПО в американской корпорации.

По данным СМИ, мать, Светлана Филатова, окончила медицинский университет имени Пирогова и работала врачом-аллергологом. Полина — второй ребенок в семье. У нее два брата — Николай (генеральный директор компании грузоперевозок и руководитель предприятия по торговле ПО) и Степан (старший инженер-программист на Кипре), а также младшая сестра Татьяна, в прошлом профессиональная танцовщица.

Мать-одиночка с ребенком

В 2007 году Полина с отличием окончила факультет социологии МГУ. Начала карьеру в российской компании, занимающейся разработкой инженерного ПО. Там познакомилась с будущим мужем Евгением, предпринимателем в сфере строительно-монтажных работ. С 2015 по 2017 год он владел компанией, поставлявшей металлоконструкции для складов от европейского производителя.

Брак Полины и Евгения, по данным СМИ , не сложился, пара рассталась. От этого союза остался сын, которого Лурье воспитывает одна. Весной 2024-го она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности "сдача в аренду и управление недвижимостью".

Почему Лурье купила квартиру Долиной

По словам певицы Ларисы Долиной, при сделке покупательница спросила, почему квартира продается так дешево. Долина ответила, что стало тесно и хочет найти жилье побольше, чтобы поселиться вместе с детьми. "Это был весомый повод, чтобы покупатель поверила", — вспоминала артистка.

Сколько Лурье заплатила за квартиру

Полина Лурье купила элитные апартаменты в ЖК "Ксеньинский" в Хамовниках за 112 миллионов рублей. При этом рыночная стоимость жилья составляла 200 миллионов рублей. Цену озвучил куратор аферы Лукин, хотя мошенники изначально не знали, кто станет покупателем.

Формально сделка была проведена безупречно — через агентство, с оформлением всех документов. Однако существенный дисконт от рыночной цены стал ключевым аргументом в последующих судебных разбирательствах.

Как Полина Лурье попала в "схему Долиной": хронология сделки

Афера началась весной 2024 года. Мошенники из украинского колл-центра выбрали мишенью известную певицу с дорогостоящей недвижимостью. С апреля они обрабатывали Ларису Долину по классической схеме: представились сотрудниками правоохранительных органов, напугали якобы совершаемыми махинациями с ее недвижимостью и предложили "спасение".

В течение четырех месяцев аферисты держали артистку под психологическим давлением, уговаривая перевести деньги на "безопасные" счета и передать сбережения курьеру. Гениальность плана заключалась в том, чтобы заставить жертву самостоятельно продать квартиру.

Финальный акт состоялся 24 июня 2024 года, когда Долина подписала документы о продаже своих апартаментов. Общий ущерб певицы оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Полина Лурье стала официальной покупательницей. По всей видимости, она не знала об обмане и действовала добросовестно, оформив сделку через агентство.

Судебные баталии: как Лурье осталась и без квартиры, и без денег

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября 2024-го Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Параллельно Долина оспорила сделку по продаже квартиры. 28 марта 2024-го Хамовнический суд Москвы принял решение в ее пользу и вернул право собственности на жилье. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы отказано.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Лурье осталась без денег и без квартиры.

Суд оказался перед сложной дилеммой: с одной стороны, Долина — жертва мошенников, действовала под психологическим давлением и продала квартиру значительно дешевле рыночной цены. С другой, Лурье оформила сделку по всем правилам, заплатила деньги и формально является добросовестным приобретателем.

"Суд посчитал, что даже при внешней законности Лурье должна была обратить внимание на слишком низкую цену, общую странность ситуации и как минимум поинтересоваться причинами срочности сделки", — объяснял юрист Давид Адамс.

Защита Долиной утверждала , что покупательница "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".

Адвокат Лурье Светлана Свириденко возражала : у них не было сомнений во вменяемости Долиной, и эта позиция не нашла подтверждения в решении суда. Более того, певица ведет педагогическую деятельность и ежегодно проходит психиатрическое освидетельствование.

Почему Лурье не вернули 112 млн рублей

Несмотря на возвращение квартиры Долиной, финансовые потери Полины Лурье катастрофические. По закону стороны должны вернуть все полученное: Долина — деньги, Лурье — квартиру.

"Но здесь осложняется тем, что квартира имеется в наличии, а денежных средств нет. Они растворились у мошенников", — пояснял адвокат Евгений Тонкий.

Юрист Александр Хаминский отмечал юридический парадокс: закон должен защищать обеих женщин — и жертву обмана, и добросовестного покупателя. Но в реальности одна из них неизбежно пострадает. "Простое сравнение цен не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки", — комментировал он.

Лурье обратилась в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря 2024 года. Она рассчитывает, что высшая инстанция признает сделку законной.

В минувшую пятницу Долина заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и порядок выплат.

Адвокат Свириденко отметила , что за полтора года разбирательств Долина ни разу не извинилась перед ее клиенткой.

"Эффект Долиной": как одно дело изменило рынок недвижимости

Дело Долиной всколыхнуло весь рынок недвижимости. "Еще недавно сделки со страхованием титула были единичными, а в первую неделю декабря интерес к услуге вырос в 7-10 раз", — рассказал представитель "Самолет Плюс" РИА Недвижимость. При сохранении динамики сделки со страхованием титула могут занять до 70% на вторичном рынке.

Что такое "схема Долиной" или "бабушкина схема"

Дело певицы породило так называемый “эффект Долиной”, хотя суть аферы гораздо шире. На юридическом языке это называется “утрата титула добросовестным приобретателем”.

В основе почти всех подобных махинаций лежит проблема с продавцом или с предыдущими сделками. Мошенники создают ситуацию, при которой первоначальная продажа квартиры может быть оспорена в суде.

Схема, по которой покупатель теряет все, работает по принципу домино: достаточно одного “дефекта” в истории квартиры, чтобы вся цепочка рухнула. Главные “бомбы замедленного действия”:

Недееспособный продавец (“бабушкина схема”): квартира куплена у пожилого или зависимого человека, а позже родственники через суд доказывают, что он “был не в себе”.

“Забытые” права: внезапно появляется “обделенный” наследник или бывший супруг, не давший нотариального согласия на продажу.

Продавец-жертва (“эффект Долиной”): продавец сам был жертвой мошенников и действовал под давлением.

Статистика Росреестра

На данный момент официальная статистика Росреестра отсутствует.

Судебная практика: сколько покупателей остаются ни с чем

Официальной статистики нет. При этом некоторые СМИ утверждают, что жертвами схемы стали уже более трех тысяч семей.

Реакция экспертов и депутатов: нужно ли менять закон

Депутаты Госдумы предложили законодательные инициативы. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил за снижение тарифов по сделкам с недвижимостью для лиц старше 65 лет. Также он предложил принять федеральный закон о риелторской деятельности с четкими нормами об ответственности.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция "Новые люди") предложил открыть единую горячую линию для проверки звонков из банков и ведомств. "У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счет"", — объяснил он РИА Новости.

Как защитить себя от "схемы Долиной": советы юристов

Покупателям “вторички” нужно заранее проанализировать саму квартиру и цепочку перехода прав и все задокументировать, рассказал РИА Новости член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин.

Также он посоветовал обратиться к услугам нотариуса.

"Отправная точка для покупателя - отношение к сделке как к инвестиционному проекту. Расходы на юриста, нотариуса, дополнительные проверки и безопасные расчеты составляют долю процента от стоимости объекта, но именно эти траты часто отделяют удачную покупку от многолетнего процесса оспаривания. Имеет смысл заранее заложить их в бюджет и рассматривать как часть цены квартиры, а не как навязанную услугу", - рассказал Арифулин.

Юрист уточнил, что в первую очередь покупателю необходимо проанализировать сам объект и цепочку перехода прав.