https://ria.ru/20250416/dolina-2011559499.html

"Квартира вернулась, но придется отдать миллионы": как обчистили Долину

"Квартира вернулась, но придется отдать миллионы": как обчистили Долину - РИА Новости, 16.04.2025

"Квартира вернулась, но придется отдать миллионы": как обчистили Долину

Безупречная афера, элитная недвижимость и жертва-звезда — идеальные составляющие криминальной истории, разыгравшейся в центре Москвы. Народная артистка России... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:23:00+03:00

2025-04-16T13:23:00+03:00

2025-04-16T13:23:00+03:00

шоубиз

лариса долина

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жилье

театр на таганке

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Безупречная афера, элитная недвижимость и жертва-звезда — идеальные составляющие криминальной истории, разыгравшейся в центре Москвы. Народная артистка России Лариса Долина лишилась почти 200 миллионов рублей — стоимости роскошной квартиры и личных сбережений — из-за хитроумной схемы телефонных мошенников. Суд встал на сторону певицы, но вернет ли ей когда-нибудь украденные миллионы? И кто окажется настоящей жертвой в этой истории — артистка или добросовестная покупательница?Охота началасьМногоходовка началась весной прошлого года. Мошенники из украинского колл-центра выбрали идеальную мишень — известную певицу с дорогостоящей недвижимостью. С апреля они обрабатывали Ларису Долину по классической схеме: представились сотрудниками правоохранительных органов, напугали якобы совершаемыми с ее недвижимостью махинациями и предложили "спасение".Гениальность плана заключалась в том, чтобы заставить жертву самостоятельно продать квартиру. Финальный акт аферы состоялся 24 июня, когда певица подписала документы о продаже своих элитных апартаментов в ЖК "Ксеньинский" в престижном районе Хамовники."Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные мошеннические действия", — призналась позже напуганная Долина в видеообращении.Идеальная схемаНародная артистка не только продала квартиру за сумму гораздо ниже рыночной — всего 112 миллионов рублей вместо примерно 195 миллионов, но и перевела все деньги на так называемый "безопасный счет", добавив к ним собственные сбережения. Общий ущерб превысил 180 миллионов рублей.Истинный масштаб трагедии певица осознала только в начале августа, когда к элитному дому приехали пять человек и заявили охране, что теперь квартира Долиной принадлежит им. Сама артистка в этот момент выступала в Театре на Таганке.Долина отказалась отдавать ключи новым владельцам и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, а Хамовнический суд наложил арест на спорную недвижимость.Курьер с двойным дномВажным звеном в преступной цепочке оказалась 53-летняя Анжела Цырульникова. Внешне — обычная женщина из Кирова, тренер по пилатесу, мать взрослых детей. Ее задача была проста — забрать наличные у Долиной и передать мошенникам.После задержания Цырульникова представила свою версию: она якобы сама жертва обмана, а встречу с Долиной ей преподнесли как "подарок на день рождения". Как утверждает источник, это не первый случай ее участия в подобных схемах — ранее она уже забирала у пенсионерки 2,7 миллиона рублей наличными."Жена — хороший человек и подобным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у нее не было", — защищает ее супруг, прожив с ней 20 лет.Загадочная покупательницаГлавной загадкой этой истории стала 34-летняя москвичка Полина Лурье — официальная покупательница квартиры Долиной. Девушка выросла в многодетной семье в районе Перово, разведена, воспитывает ребенка. Вместе с бывшим мужем работала в крупной инженерно-консалтинговой компании с миллиардными оборотами.Могла ли Лурье позволить себе такую элитную недвижимость, пусть и со скидкой? Формально сделка проведена безупречно — через агентство, с оформлением всех документов. Однако существенный дисконт от рыночной цены заставляет задуматься о "чистоте" приобретения.Пиррова победа в судеХамовнический суд Москвы 28 марта принял решение в пользу Ларисы Долиной и вернул ей право собственности на жилье. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы отказано.Суд оказался перед сложной дилеммой: с одной стороны — Долина стала жертвой мошенников, действовала под психологическим давлением и продала квартиру значительно дешевле рыночной стоимости. С другой — Лурье оформила сделку по всем правилам, заплатила деньги и формально является добросовестным приобретателем."Суд посчитал, что даже при внешней законности Лурье должна была обратить внимание на слишком низкую цену, общую странность ситуации и как минимум поинтересоваться причинами срочности сделки", — объясняет юрист Давид Адамс.Юридический парадокс заключается в том, что закон должен защищать обеих женщин — и жертву обмана, и добросовестного покупателя. Но в реальности одна из них неизбежно пострадает. "Простое сравнение цен не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки", — комментирует юрист Александр Хаминский, намекая на шаткость правовых оснований решения.Парадокс возвратаНесмотря на возвращение квартиры, финансовые потери Ларисы Долиной могут быть катастрофическими. Если решение суда останется без изменений, певице придется выплатить Полине Лурье все 112 миллионов рублей."Стороны должны будут возвратить все полученное в натуре: Долина должна будет вернуть деньги Полине Лурье, а та — вернуть квартиру певице. Но здесь осложняется тем, что квартира имеется в наличии, а денежных средств нет. Они растворились у мошенников", — поясняет адвокат Евгений Тонкий.Психическая неустойчивость как аргументЗащита Долиной выбрала неожиданную линию — представители артистки утверждают, что сделка проводилась в состоянии, когда она не могла понимать значение своих действий из-за "психической неустойчивости"."Это достаточно серьезное психическое отклонение, граничащее с шизофренией, о чем говорят всевозможные диссертационные исследования в этой области", — отмечает адвокат.Однако на гражданском процессе представители певицы так и не заявили ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Эта стратегия защиты вызывает вопросы у экспертов.Банкротство как выход?Финансовые эксперты называют единственный выход для Долиной в случае, если с нее взыщут 112 миллионов — признание банкротом. Эта процедура позволит избежать выплаты полной суммы.Тем временем, адвокат Полины Лурье уже заявила о намерении подать апелляционную жалобу. Вторая часть этой детективной истории еще впереди.Вопрос, который волнует многих: кто в этой запутанной истории останется в проигрыше? Ведь настоящие мошенники, вероятно, уже далеко за пределами российской юрисдикции. А две женщины — певица и покупательница — оказались пешками в чужой преступной игре.

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лариса долина, россия, киров, москва, жилье, театр на таганке