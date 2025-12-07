Долина ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры, она сделала это в эфире Первого канала из-за общественно резонанса, заявила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

В пятницу Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что решила вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей, которые та заплатила за квартиру певицы в Хамовниках.

"Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в её искренность, но не получается, так как её поступки, действия её адвокатов свидетельствуют об обратном. В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения", - сказала адвокат.

Она пояснила, что практически ежедневно общалась с Лурье и видела, каких усилий ей стоила эта ситуация" как человеку и как матери".

"Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия", - добавила Свириденко.

В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной на проданную квартиру. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.

Уже после этого Светлана Свириденко заявляла, что адвокат Долиной предложила передать Лурье мировое соглашение, в рамках которого Долина собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.

"В этом случае с момента заключения договора купли-продажи квартиры до возврата денег пройдёт 5 лет, при этом убытки Полины в расчет Долиной не берутся. Деньги предложены от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки", - заявила адвокат.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.