Рейтинг@Mail.ru
Долина ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/dolina-2060380938.html
Долина ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат
Долина ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат - РИА Новости, 07.12.2025
Долина ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат
Певица Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры, она сделала это в эфире Первого канала... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T07:00:00+03:00
2025-12-07T07:00:00+03:00
москва
лариса долина
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fabc8d1b993f4b47eac9acf595d99685.jpg
https://ria.ru/20251205/dolina-2060062049.html
https://ria.ru/20251207/nedvizhimost-2060376925.html
https://ria.ru/20251206/dolina-2060239171.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/54/1556085407_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_fec682ae32179d5055817a186caeab88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, лариса долина, московский городской суд, общество
Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Общество
Долина ни разу не извинилась перед Лурье, заявила адвокат

РИА Новости: адвокат Лурье заявила, что Долина пошла на ТВ из-за резонанса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры, она сделала это в эфире Первого канала из-за общественно резонанса, заявила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
В пятницу Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что решила вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей, которые та заплатила за квартиру певицы в Хамовниках.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина предложила возвращать деньги за квартиру постепенно, заявила адвокат
5 декабря, 13:39
"Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в её искренность, но не получается, так как её поступки, действия её адвокатов свидетельствуют об обратном. В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения", - сказала адвокат.
Она пояснила, что практически ежедневно общалась с Лурье и видела, каких усилий ей стоила эта ситуация" как человеку и как матери".
"Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия", - добавила Свириденко.
В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной на проданную квартиру. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сюжеты ТВ вокруг "схемы Долиной" не решают проблему, заявил депутат
Вчера, 05:33
Уже после этого Светлана Свириденко заявляла, что адвокат Долиной предложила передать Лурье мировое соглашение, в рамках которого Долина собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.
"В этом случае с момента заключения договора купли-продажи квартиры до возврата денег пройдёт 5 лет, при этом убытки Полины в расчет Долиной не берутся. Деньги предложены от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки", - заявила адвокат.
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Я верну все деньги". Лариса Долина рассказала, как ее обманули мошенники
6 декабря, 08:00
 
МоскваЛариса ДолинаМосковский городской судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала